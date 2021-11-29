Re: Дело о прочистке вентиляции - Законность действий ТОО...

Отправлено: - 22:14

Когда то давным-давно, в невзопамятные времена,при социализме, ежегодно-регулярно, каждому счатливому обладателю газ-плиты, в дверь стучала розовощеко-грудастая тетя из Горгаза. Она проверяла газ-плиту, тягу в дымоходе и на оный ставила чернильно-красный штепсель "тяга есть".

Потом появились жулики из пкск, которые для облегчения кармана счастливого обладателя газ-плиты, выкинули оную услугу у себя из бюджета.

Потом появились жулики, пардон, предприниматели, оказывющие эту услугу, но за отдельные деньги от счастливого обладателя газ-плиты, без которой, как оказалось, можно и лишиться счастья пользования газ-поитой счастливому обладателю газ-плиты.

А потом, появились жулики, пардон, предприниматели, которые не имели полномочий оказывать услугу в отличии от других жуликов, пардон, предпринимателей, имеющих это право.

Каков сюжет для триллера, а!?