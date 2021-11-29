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≡ Дело о прочистке вентиляции - Законность действий ТОО «ЭкоКлиматКСТ» рассмотрел суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42952
Дело о прочистке вентиляции - Законность действий ТОО «ЭкоКлиматКСТ» рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 29.11.21 - 20:34
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Специализированный межрайонный экономический суд рассмотрел иск Центра защиты прав потребителей Рудного к ТОО «ЭкоКлиматКСТ». Истец считает, что ответчик не имеет права осуществлять свою деятельность по проверке и очистке вентиляционных каналов.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
538
Дело о прочистке вентиляции - Законность действий ТОО «ЭкоКлиматКСТ» рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 29.11.21 - 20:34
#1
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ТОО "РБК Газ Сервис, ТОО «ЭкоКлиматКСТ», ИП "Алина"...и ещё много таких фирм под флагом "Рога и копыта" появятся в связи с введением ОСИ а страдать будет простой народ. Пока государство не возьмёт коммунальную службу в свой руки так и будет.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.11.2021 - 20:35]
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
331
Re: Дело о прочистке вентиляции - Законность действий ТОО...
Отправлено: 29.11.21 - 22:14
#2
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Когда то давным-давно, в невзопамятные времена,при социализме, ежегодно-регулярно, каждому счатливому обладателю газ-плиты, в дверь стучала розовощеко-грудастая тетя из Горгаза. Она проверяла газ-плиту, тягу в дымоходе и на оный ставила чернильно-красный штепсель "тяга есть".
Потом появились жулики из пкск, которые для облегчения кармана счастливого обладателя газ-плиты, выкинули оную услугу у себя из бюджета.
Потом появились жулики, пардон, предприниматели, оказывющие эту услугу, но за отдельные деньги от счастливого обладателя газ-плиты, без которой, как оказалось, можно и лишиться счастья пользования газ-поитой счастливому обладателю газ-плиты.
А потом, появились жулики, пардон, предприниматели, которые не имели полномочий оказывать услугу в отличии от других жуликов, пардон, предпринимателей, имеющих это право.
Каков сюжет для триллера, а!?
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