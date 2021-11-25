Re: По праву безвозмездного пользования

Отправлено: - 19:44

Никто мне не звонил, все что выше написано это сугубо мое мнение. А после с огурца с помидорами как то дискутировать разхотелось. Лично мне без разницы огородником там или дачником или фермером подъезды к рекам перекопаны, факт есть факт. Это ещё промолчал про то что не понятно чем, эти фермеры (если вам так угодно) удобряют землю и травят всяких вредителей, что после этого вода в прилегающих водоемах довольно странно цвета. И лично мне так же без разницы есть там водоохранная полоса или нет, для меня важен факт того что КРСом берега засраны.