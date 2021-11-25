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≡ По праву безвозмездного пользования
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42949
По праву безвозмездного пользования
Отправлено: 25.11.21 - 22:18
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Костанаец Виктор ГААН купил дом в селе Надеждинка Костанайского района. В прошлом году он присмотрел участок в сотне метров от дома и решил разбить на нем огород. Создать свое дело. Нашел в Земельном кодексе статью, которая разрешает каждому гражданину страны взять один гектар во временное безвозмездное землепользование. Но воспользоваться этой статьей на практике оказалось очень сложно.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
74
Re: По праву безвозмездного пользования
Отправлено: 25.11.21 - 22:18
#1
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А вот про водоохранную зону кто может пояснить? Я все лето рыбалил в тех местах от Надежденки до Введенки. Так мало того что подъезды к Тоболу перепаханы так называемыми огородниками, так ещё и КРС все берега засраны, коровы в Тоболе купаются. Это вообще нормально? И кто за этим должен следить?
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К
* Копарь
(Пользователи)
Регистрация:
24.11.21
Сообщений:
10
Re: По праву безвозмездного пользования
Отправлено: 25.11.21 - 22:38
#2
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Так называемыми огородниками? Вы видели там огороды? Формулировки не подменяйте. Пшеницу сеят в огородах по вашему? А поле картофеля это тоже по вашему огород? Огород максимум гектар. Сто на сто метров.
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К
* Копарь
(Пользователи)
Регистрация:
24.11.21
Сообщений:
10
Re: По праву безвозмездного пользования
Отправлено: 25.11.21 - 23:10
#3
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Цитата:
Odin_iz_Teh:

Вы зачем написали "коровы купаются"? Скорее коровы приходят на водопой. Я хочу сказать вам чтоб не преукрашивали в своих сообщениях и не привирали.
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К
* Копарь
(Пользователи)
Регистрация:
24.11.21
Сообщений:
10
Re: По праву безвозмездного пользования
Отправлено: 25.11.21 - 23:16
#4
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Цитата:
Odin_iz_Teh:

чиьайте. В пределах водоохранной полосы выпос скота запрещен.
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К
* Копарь
(Пользователи)
Регистрация:
24.11.21
Сообщений:
10
Re: По праву безвозмездного пользования
Отправлено: 25.11.21 - 23:33
#5
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Цитата:
Odin_iz_Teh:

Что касается "Кто за этим должен следить"? А комплексно не можете подумать? Прежде чем "махать" запретами, необходимо определить конкретные места водопоя. Или вы думаете корову можно поить только дома? Водопои и пастбища должны быть рядом? Или прыгать с пять километров чтоб попить через посевы? А это вопрос к акимату. Планирование земель входит в их задачи. А они это делают? Думаю лобируя интересы отдельных КХ нет. Пастбищ все меньше.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
74
По праву безвозмездного пользования
Отправлено: 27.11.21 - 11:44
#6
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Цитата:
Копарь:

Следующим летом я специально для Вас сниму "водопойных" коров и тут опубликую, загаженые берега продуктами жизнедеятельности коров. Которых там кстати не обязательно гнать в Тобол, там стариц полно, с которых, страдающая от засухи, животинка может спокойно напиться.

[Исправлено: Odin_iz_Teh, 27.11.2021 - 11:45]
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
74
Re: По праву безвозмездного пользования
Отправлено: 27.11.21 - 11:51
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Копарь:

Если я огородников фермерами бы назвал это что , что то меняет? И берега сразу не засраны КРС и подъезды к Тоболу не перепаханы?
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К
* Копарь
(Пользователи)
Регистрация:
24.11.21
Сообщений:
10
По праву безвозмездного пользования
Отправлено: 27.11.21 - 14:55
#8
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А почему вы огурец помидором не называете? Нет разници ? Я Вам ссылку на закон дал? Читали? Статью читали? В пределах водоохранной полосы. На данный момент проект только в разработке. Тоесть- можете написать заявление в органы но получите отписку. Мол не установлена полоса. А значит не запрещено.Огородников у нас в области поактически нет. Поэтому ваше возмущение не по адресу. Не в тему.Хотя я с вами солидарен. Я рыбачить еду а приходится гомно топтать.
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К
* Копарь
(Пользователи)
Регистрация:
24.11.21
Сообщений:
10
Re: По праву безвозмездного пользования
Отправлено: 28.11.21 - 20:52
#9
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Цитата:
Odin_iz_Teh:

Так что Вы приутихли? Я попытался разьяснить людям право бесплатно пользоватся гектаром земли. А если заявление подадут муж и жена то и два гектара. В законе нет формулировки " на семью" есть формулировка "гражданин". А вы? Ваша попытка очернить начинания выглядит странновато. Упоминая огтродниаов и коровий помет именно так и выглядит. Так как? Вам позвонили? Попросили чтото написать эдакое или как? Что притихли?
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
74
Re: По праву безвозмездного пользования
Отправлено: 29.11.21 - 19:44
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто мне не звонил, все что выше написано это сугубо мое мнение. А после с огурца с помидорами как то дискутировать разхотелось. Лично мне без разницы огородником там или дачником или фермером подъезды к рекам перекопаны, факт есть факт. Это ещё промолчал про то что не понятно чем, эти фермеры (если вам так угодно) удобряют землю и травят всяких вредителей, что после этого вода в прилегающих водоемах довольно странно цвета. И лично мне так же без разницы есть там водоохранная полоса или нет, для меня важен факт того что КРСом берега засраны.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
74
Re: По праву безвозмездного пользования
Отправлено: 29.11.21 - 19:52
#11
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А так ситуация двоякая, с одной стороны удачи вам с вашим гектаром. А другой стороны, так каждому вдоль водоемов гектары раздай, все их и огородят (станут огородниками) или окопают, что к рекам или озерам не подъедешь - "э брат есть же частная собственность". На юге давно такое практикуется. ;-)
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