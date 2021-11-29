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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 207 из 208«1...205206207208»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5985
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 14:34
#3091
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Сыкымы тот же..
Что не вход, то сразу меня начинает оскорблять, спрашиваю мол что надо
- Два года назад ты сказал что то, что я не помню..

Хех..
Во первых меня не было два года назад, а во вторых надо приводить конкретику, что я сказал, где я сказал, открывать тему и обсуждать мои двухлетние разговоры, когда я не выходил на форум..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5985
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 14:40
#3092
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Ну вчера тоже, не наш только вошел и натурно провокационно максафу сказал про 30 миллионов хм.., х с кастрюльками на головах..
Хотя правилами это как бы по уговору нежелательно..
Но тем не менее..
Вот такие мелкие провокации каждый раз у него проходят.
Мне каждый день вторит про деда..
Почему не в темах про деда, а вот просто так не к месту каждый раз?
Давайте буду вспоминать его родителей..
Тоже каждый раз..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5985
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 14:46
#3093
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Пусть пишет про моего деда, Героя, в соответствующих темах, это сложно?
Была же тема, вот не писал..
Потому что знает что провокациями занимается..
Это как на букву Х..
Или М..
А так оно и будет, оскорбления, обзывания..
Потом жалобы от него Тимуру Гафурову..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5985
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 14:48
#3094
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
мы молодежь примем к сведению!

Молодежь не идет наиыорумы такими какие они были, она идет в инстаграмм и еще что там откроется..
Там же и НГ по моему форум где то..
Вот молодежь там и тусуется..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5985
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 15:02
#3095
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А этот, Хулио, интересная тактика..
- Давай я на тебя обзову дурак, если ты ответишь, значит хочешь со мной общаться..
В других темах он говорит вранье, что я якобы хочу воровать у бомжей, но, если я отвечу, то хочу дискутировать..
То же самое и у не нашего..
Прибегает, орет, оцифрованый, внучок, деду кости перемываешь, и тд..
Мне и этому существу не отвечать?
С августа вроде как молчу, когда первые комменты его были о моем деде, где он на него грязно ругался, стерли..
Я что ли деда не к месту вспоминал?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5985
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 15:15
#3096
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А может мы старички уже не можем, как в молодости ругаться..
Ведь раньше с таким удовольствием..
Сами желали когда нас подденут, чтобы начать хорошую и продуктивную дискуссию на много страниц..
С приходом старости, заметил, мы стали какими то нежными..
Эх молодость..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5985
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 15:21
#3097
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Раньше если нет ругачек на форуме, то тут было нечего делать..
Многие грешили этим, но вот многие и не грешили, да, Йенг, Добринцов из оставшихся, ну Серый постольку поскольку, эти не любили ругаться просто так..
Дракоша вовремя открыл ветку, как то в стороне тоже оставался..
Но это позже..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5985
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 15:24
#3098
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Лилька вспомнил, та еще была..
Если со мной не поругается два раза в день, то не уйдет с форума вообще..
Что то нет ее, наверно личную жизнь наладила и живет спокойно..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 15:27
#3099
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Хорошие люди собрались на форуме! Ничего не скажешь! Ну мое мнение остается прежним! Пора редакции менять кадры форумчан! Выгорел народец, вымотался!
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1688
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 15:37
#3100
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Цитата:
111:
Что не вход, то сразу меня начинает оскорблять

"А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру..."
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
823
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 16:53
#3101
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Цитата:
111:

Поплачь, ябеда,может быть, конфетку дадут и по головке погладят. И не трогаю я тебя до тех пор, пока ты не позволяешь себе заявления всякие, за которые не хочешь отвечать, пока ты адекватный.А прежде чем жаловаться, вспомни, как ты себя ведёшь!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
823
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 16:56
#3102
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Цитата:
111:

Хотя правилами это как бы по уговору нежелательно..
---
Ну так тебя же здесь просили не выкладывать фото своей жрачки! Редакция просила!Но в правилах этого нет, а на устные договоры тебе плевать!Как говорится, уж чья бы корова мычала...

[Исправлено: Уже не ваш земляк, 29.11.2021 - 17:33]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
823
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 17:06
#3103
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Цитата:
Маркс:

Браво! Надо ещё платочков этому нытику послать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5985
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 19:06
#3104
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О, перфоратор не ожидал, входит как по маслу..


Делаю пока дырки под дюпеля 6 на 40..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5985
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 19:34
#3105
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Перестал сверлить, завтра наверно, уже вечер, но сверлить приятно..
Никогда не любил это дело..
Вот что значит, добротный китайский инструмент..
Боши и макиты очень дороги, в обслуге тоже наверно так же..
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