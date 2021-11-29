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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 14:34
Сыкымы тот же..
Что не вход, то сразу меня начинает оскорблять, спрашиваю мол что надо
- Два года назад ты сказал что то, что я не помню..
Хех..
Во первых меня не было два года назад, а во вторых надо приводить конкретику, что я сказал, где я сказал, открывать тему и обсуждать мои двухлетние разговоры, когда я не выходил на форум..
Что не вход, то сразу меня начинает оскорблять, спрашиваю мол что надо
- Два года назад ты сказал что то, что я не помню..
Хех..
Во первых меня не было два года назад, а во вторых надо приводить конкретику, что я сказал, где я сказал, открывать тему и обсуждать мои двухлетние разговоры, когда я не выходил на форум..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 14:40
Ну вчера тоже, не наш только вошел и натурно провокационно максафу сказал про 30 миллионов хм.., х с кастрюльками на головах..
Хотя правилами это как бы по уговору нежелательно..
Но тем не менее..
Вот такие мелкие провокации каждый раз у него проходят.
Мне каждый день вторит про деда..
Почему не в темах про деда, а вот просто так не к месту каждый раз?
Давайте буду вспоминать его родителей..
Тоже каждый раз..
Хотя правилами это как бы по уговору нежелательно..
Но тем не менее..
Вот такие мелкие провокации каждый раз у него проходят.
Мне каждый день вторит про деда..
Почему не в темах про деда, а вот просто так не к месту каждый раз?
Давайте буду вспоминать его родителей..
Тоже каждый раз..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 14:46
Пусть пишет про моего деда, Героя, в соответствующих темах, это сложно?
Была же тема, вот не писал..
Потому что знает что провокациями занимается..
Это как на букву Х..
Или М..
А так оно и будет, оскорбления, обзывания..
Потом жалобы от него Тимуру Гафурову..
Была же тема, вот не писал..
Потому что знает что провокациями занимается..
Это как на букву Х..
Или М..
А так оно и будет, оскорбления, обзывания..
Потом жалобы от него Тимуру Гафурову..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 14:48
Цитата:
Молодежь не идет наиыорумы такими какие они были, она идет в инстаграмм и еще что там откроется..
Там же и НГ по моему форум где то..
Вот молодежь там и тусуется..
Доктор СИЗШ:
мы молодежь примем к сведению!
мы молодежь примем к сведению!
Молодежь не идет наиыорумы такими какие они были, она идет в инстаграмм и еще что там откроется..
Там же и НГ по моему форум где то..
Вот молодежь там и тусуется..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 15:02
А этот, Хулио, интересная тактика..
- Давай я на тебя обзову дурак, если ты ответишь, значит хочешь со мной общаться..
В других темах он говорит вранье, что я якобы хочу воровать у бомжей, но, если я отвечу, то хочу дискутировать..
То же самое и у не нашего..
Прибегает, орет, оцифрованый, внучок, деду кости перемываешь, и тд..
Мне и этому существу не отвечать?
С августа вроде как молчу, когда первые комменты его были о моем деде, где он на него грязно ругался, стерли..
Я что ли деда не к месту вспоминал?
- Давай я на тебя обзову дурак, если ты ответишь, значит хочешь со мной общаться..
В других темах он говорит вранье, что я якобы хочу воровать у бомжей, но, если я отвечу, то хочу дискутировать..
То же самое и у не нашего..
Прибегает, орет, оцифрованый, внучок, деду кости перемываешь, и тд..
Мне и этому существу не отвечать?
С августа вроде как молчу, когда первые комменты его были о моем деде, где он на него грязно ругался, стерли..
Я что ли деда не к месту вспоминал?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 15:15
А может мы старички уже не можем, как в молодости ругаться..
Ведь раньше с таким удовольствием..
Сами желали когда нас подденут, чтобы начать хорошую и продуктивную дискуссию на много страниц..
С приходом старости, заметил, мы стали какими то нежными..
Эх молодость..
Ведь раньше с таким удовольствием..
Сами желали когда нас подденут, чтобы начать хорошую и продуктивную дискуссию на много страниц..
С приходом старости, заметил, мы стали какими то нежными..
Эх молодость..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 15:21
Раньше если нет ругачек на форуме, то тут было нечего делать..
Многие грешили этим, но вот многие и не грешили, да, Йенг, Добринцов из оставшихся, ну Серый постольку поскольку, эти не любили ругаться просто так..
Дракоша вовремя открыл ветку, как то в стороне тоже оставался..
Но это позже..
Многие грешили этим, но вот многие и не грешили, да, Йенг, Добринцов из оставшихся, ну Серый постольку поскольку, эти не любили ругаться просто так..
Дракоша вовремя открыл ветку, как то в стороне тоже оставался..
Но это позже..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 15:24
Лилька вспомнил, та еще была..
Если со мной не поругается два раза в день, то не уйдет с форума вообще..
Что то нет ее, наверно личную жизнь наладила и живет спокойно..
Если со мной не поругается два раза в день, то не уйдет с форума вообще..
Что то нет ее, наверно личную жизнь наладила и живет спокойно..
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
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- 572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 15:27
Хорошие люди собрались на форуме! Ничего не скажешь! Ну мое мнение остается прежним! Пора редакции менять кадры форумчан! Выгорел народец, вымотался!
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- Сообщений:
- 1688
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 15:37
Цитата:
"А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру..."
111:
Что не вход, то сразу меня начинает оскорблять
Что не вход, то сразу меня начинает оскорблять
"А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру..."
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 16:53
Цитата:
Поплачь, ябеда,может быть, конфетку дадут и по головке погладят. И не трогаю я тебя до тех пор, пока ты не позволяешь себе заявления всякие, за которые не хочешь отвечать, пока ты адекватный.А прежде чем жаловаться, вспомни, как ты себя ведёшь!
111:
Поплачь, ябеда,может быть, конфетку дадут и по головке погладят. И не трогаю я тебя до тех пор, пока ты не позволяешь себе заявления всякие, за которые не хочешь отвечать, пока ты адекватный.А прежде чем жаловаться, вспомни, как ты себя ведёшь!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 16:56
Цитата:
Хотя правилами это как бы по уговору нежелательно..
---
Ну так тебя же здесь просили не выкладывать фото своей жрачки! Редакция просила!Но в правилах этого нет, а на устные договоры тебе плевать!Как говорится, уж чья бы корова мычала...
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 29.11.2021 - 17:33]
111:
Хотя правилами это как бы по уговору нежелательно..
---
Ну так тебя же здесь просили не выкладывать фото своей жрачки! Редакция просила!Но в правилах этого нет, а на устные договоры тебе плевать!Как говорится, уж чья бы корова мычала...
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 29.11.2021 - 17:33]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 17:06
Цитата:
Браво! Надо ещё платочков этому нытику послать.
Маркс:
Браво! Надо ещё платочков этому нытику послать.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 19:06
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 19:34
Перестал сверлить, завтра наверно, уже вечер, но сверлить приятно..
Никогда не любил это дело..
Вот что значит, добротный китайский инструмент..
Боши и макиты очень дороги, в обслуге тоже наверно так же..
Никогда не любил это дело..
Вот что значит, добротный китайский инструмент..
Боши и макиты очень дороги, в обслуге тоже наверно так же..
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