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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.11.21 - 23:39
Цитата:
Я лично, хорошо - живу...
alex_60:
богато живем.
богато живем.
Я лично, хорошо - живу...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.11.21 - 08:31
Цитата:
жить хорошо,
а хорошо жить еще лучше.
как известно.
drakon:
Я лично, хорошо - живу..
Я лично, хорошо - живу..
жить хорошо,
а хорошо жить еще лучше.
как известно.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.11.21 - 17:56
вы там в деревне поосторней,
а вот пишут, новый вирус
///
Германии с большой вероятностью выявлен новый штамм коронавируса из ЮАР. Признаки штамма COVID-19 под названием омикрон, появившегося недавно в Южной Африке, обнаружили у жителя Германии. Об этом сообщает ТАСС. Предположительно африканским штаммом оказался инфицирован немецкий гражданин, который недавно вернулся из поездки в ЮАР.///
а вот пишут, новый вирус
///
Германии с большой вероятностью выявлен новый штамм коронавируса из ЮАР. Признаки штамма COVID-19 под названием омикрон, появившегося недавно в Южной Африке, обнаружили у жителя Германии. Об этом сообщает ТАСС. Предположительно африканским штаммом оказался инфицирован немецкий гражданин, который недавно вернулся из поездки в ЮАР.///
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.11.21 - 20:46
аким, а ты что не модерируешь уже три часа? в райцентр что ли ездил?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.11.21 - 23:45
Цитата:
Да, дел очень много было,
сегодня...
alex_60:
в райцентр что ли ездил?
в райцентр что ли ездил?
Да, дел очень много было,
сегодня...
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.11.21 - 00:24
Цитата:
Что у тебя за говнистая привычка ставить в конце эти два значка? Напоминает виляние хвостом собаки! Расслабься, ты давно живешь в демократической стране.
drakon:
Что у тебя за говнистая привычка ставить в конце эти два значка? Напоминает виляние хвостом собаки! Расслабься, ты давно живешь в демократической стране.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.11.21 - 15:04
Ооо! абайка - появился.
Завтра - понедельник...
Завтра - понедельник...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.11.21 - 21:22
Марик, что сегодня, на ужин?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.11.21 - 21:59
Цитата:
Только приехали, замерзли, машинку стиральную туда сюда таскали и в гараж.
С женой..
Сейчас, отогреемся..
drakon:
Марик, что сегодня, на ужин
Марик, что сегодня, на ужин
Только приехали, замерзли, машинку стиральную туда сюда таскали и в гараж.
С женой..
Сейчас, отогреемся..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.11.21 - 23:14
А нас, сосед через - дорогу, приглашает.
Сходим, наверное...
[Исправлено: drakon, 28.11.2021 - 23:17]
Сходим, наверное...
[Исправлено: drakon, 28.11.2021 - 23:17]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.11.21 - 23:18
Цитата:
Это хорошо, конечно, у вас перед рождеством можно уже ходить..
drakon:
сосед через - дорогу, приглашает.
сосед через - дорогу, приглашает.
Это хорошо, конечно, у вас перед рождеством можно уже ходить..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.11.21 - 00:05
Цитата:
Собираться, можно, не больше 30 человек.
В феврале умер Племянник, Барбары.
Нас предупредили, чтобы мы не приезжали.
На кладбище только 30 человек - разрешили...
111:
у вас перед рождеством можно уже ходить..
у вас перед рождеством можно уже ходить..
Собираться, можно, не больше 30 человек.
В феврале умер Племянник, Барбары.
Нас предупредили, чтобы мы не приезжали.
На кладбище только 30 человек - разрешили...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.11.21 - 02:08
Цитата:
И все это исполняют?
Я недавно был на похоронах, там было человек сто...
drakon:
кладбище только 30 человек - разрешили...
кладбище только 30 человек - разрешили...
И все это исполняют?
Я недавно был на похоронах, там было человек сто...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.11.21 - 17:52
Цитата:
Конечно, мы так и не поехали...
111:
И все это исполняют?
И все это исполняют?
Конечно, мы так и не поехали...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.11.21 - 19:37
Цитата:
У вас там на похоронах собирают деньги на похороны покойника?
drakon:
Конечно, мы так и не поехали...
Конечно, мы так и не поехали...
У вас там на похоронах собирают деньги на похороны покойника?
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