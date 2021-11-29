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≡ Грузовой автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42948
Грузовой автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Костанайской области
Отправлено: 29.11.21 - 15:32
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ДТП произошло 27 ноября, около 5 часов утра, в 1 км от с. Елизаветинка в районе Беимбета Майлина. Об инциденте редакции "НГ" сообщил читатель, а сегодня, 29 ноября, в пресс-службе департамента полиции рассказали подробности происшествия.
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3DO
§ 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2083
Re: Грузовой автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном...
Отправлено: 29.11.21 - 15:32
#1
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Ну, сотрясение мозга водиле фуры точно не грозит, в силу отсутствия его.
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