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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 206 из 207«1...204205206207»
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
820
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 03:06
#3076
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Цитата:
drakon:

За базар - отвечаешь?.
---
Я всегда отвечаю за базар! И тебе советую.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
571
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 04:37
#3077
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Прочитал вашу переписку. Каким образом вы собираетесь ответить за базар клоуны? Настучать друг на друга? Или есть другие методы? :-) :-( ;-) :lol: :-x :-P :oops:Просветите меня по очереди!

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 29.11.2021 - 04:38]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14394
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 09:30
#3078
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флуд,да.
сейчас он такой-
один думает что это зона.
другой ничего не думает,представитель палаты.
третий-думает что это арена цирка.
четвертый--только поддакивает.
пятый- ну сами знаете.
и да, согласен с догадкой максафа,
насчет кто есть кто.
думаю тут все понятно.

[Исправлено: alex_60, 29.11.2021 - 09:31]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14587
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 09:44
#3079
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Пора редакции делать ребрендинг форума и как-то привлекать новых пользователей. Здесь уже болото какое-то - все на личности переходят, разборки устраивают, к словам цепляются.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
533
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 10:27
#3080
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"Согласно планам министерства цифрового развития, с 2021 по 2025 годы на автоматизацию агропромышленного комплекса из республиканского бюджета будет выделено 45,9 млрд тенге."
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1686
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 11:05
#3081
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Цитата:
111:
Ящиком уже где то года три точно не брал.. Но иногда охота.. Американские же.. Наверно на военном складе хранились со времен рождения Буша...

По идеологическому замыслу Хохрякова в Зоне все должно быть как на воле. Хватало на всех траченных жучками круп, а также полно было американской гнили, упакованной в разноцветные, кричащие жестянки. По субботам на площади перед административным зданием прямо на землю сваливали ящики с тухлыми куриными окорочками — бери не хочу!

Иногда происходили забавные схватки между контрактниками, специалистами на допуске и одичавшим зверьем — собаками, кошками, крысами и мутантами, завезенными из братской Чернобыльской Зоны. Кровь лилась рекой и придавала замороженным окорочкам красивый оранжево-ядовитый цвет. На ящик окорочков можно было выменять в столовой буханку свежего ноздреватого черного хлеба, выпеченного пополам с отрубями.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14394
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 11:07
#3082
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наша статистика,как известно сам правильная статистика в мире,
выдала на гора
// во втором квартале текущего года казахстанцы потратили в среднем на одного человека 197 565 тенге. Получается, что в месяц расходы одного среднестатистического жителя страны составили 65 855 тенге. //
наша область 198070/66023 соответственно.
как видим выше среднего по стране.

применительно к домохозяйствам,правда непонятно тут как
считают, может же и десять человек ,и два может быть.
///за второй квартал текущего года средние расходы одного домохозяйства
в Казахстане составили 676 581 тенге. В среднем за месяц это 225 527 тенге на семью. ///
у нас 528210/176070 соответственно.

пропитание на одного человека
// во втором квартале текущего года денежные расходы населения на продовольственные товары в среднем на душу населения составили 105 595 тенге. Это 35 198 тенге в месяц на одного среднестатистического казахстанца. ///
у нас 96515/32171.

и на семью еда
//по стране составила 361 624 тенге за три месяца, и 120 541 тенге, соответственно,
за один. //
у нас 257386/85795.

[Исправлено: alex_60, 29.11.2021 - 11:08]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2739
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 11:30
#3083
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Цитата:
Victor Yang:
Пора редакции делать ребрендинг форума и как-то привлекать новых пользователей. Здесь уже болото какое-то - все на личности переходят, разборки устраивают, к словам цепляются.


Да УЖ...Из места неформального ОБЩЕНИЯ флуд, действительно, превратился в место тупых взаимооскорблений
Мало-помалу, благодаря вседозволенности Абайки, скатились до уровня "одноклассников"
Дурной пример заразителен!
Как-то возраст некоторым не добавил мудрости! :-(
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
820
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 11:58
#3084
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Цитата:
таноми52:

Полностью согласен!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23441
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 12:24
#3085
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Просветите меня по очереди!

Доктор, тебе ли не - знать?
Как за Базар - отвечают?Цитата:
Доктор СИЗШ:
Каким образом вы собираетесь ответить за базар клоуны?

Он не - знает. Подскажи ему... 8-) :-o
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14587
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 12:32
#3086
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Цитата:
таноми52:
благодаря вседозволенности Абайки

Если бы его никто не кормил ответами - он бы сдулся. Но тут и без него достаточно любителей разборок.
Как вариант, предлагаю для начала ввести обращение на Вы в Правилах. Это создаст некую дистанцию между пользователями и на личности переходить уже сложнее.

[Исправлено: Victor Yang, 29.11.2021 - 12:34]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2618
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 12:45
#3087
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Цитата:
таноми52:
Из места неформального ОБЩЕНИЯ флуд, действительно, превратился в место тупых взаимооскорблений


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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
571
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 13:15
#3088
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Полностью согласен! Надо сделать редберинг старым форумчанам! А мы молодежь примем к сведению!

[Исправлено: Gljuk, 29.11.2021 - 13:23]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23441
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 14:24
#3089
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
редберинг

Нет такого слова в инете... :lol: :-P
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5977
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 14:29
#3090
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Цитата:
таноми52:
Мало-помалу, благодаря вседозволенности Абайки,

Надо называть вещи мвоими именами.
Вот не наш земляк, сколько уже провоцирует?
Не с самых ли первыз комментов, когда по новой в августе зарегинился?
И что, это никто не видит?
Каждый раз задевает меня, оскорбляет, перемывает косточки моему деду.
Я это начинаю?а позавчера что было?
С Хулио за глаза обзывают меня и обсуждают..
Да, вчера уже ответил, потому что администрация не обращает внимание на этого товарища провокатора..
И абайка тут ни при чем..
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Страница 206 из 207«1...204205206207»
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