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≡ Будет по-зимнему тепло - О погоде ближайших дней в Костанае и Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42947
Будет по-зимнему тепло - О погоде ближайших дней в Костанае и Костанайской области
Отправлено: 26.11.21 - 16:22
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В субботу, 27 ноября, ночью на северо-востоке региона небольшой снег и низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на северо-востоке 15-20 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, на востоке и юго-востоке 13 градусов, днем - минус 2-7 градусов.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23441
Re: Будет по-зимнему тепло - О погоде ближайших дней в Костанае...
Отправлено: 26.11.21 - 16:22
#1
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Да, уголь, деревням не - нужен.
И так тепло... :lol: :oops: :-P
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
747
Re: Будет по-зимнему тепло - О погоде ближайших дней в Костанае...
Отправлено: 26.11.21 - 20:08
#2
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Цитата:
Будет по-зимнему тепло


Когда же наконец будет по-летнему холодно? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14394
Re: Будет по-зимнему тепло - О погоде ближайших дней в Костанае...
Отправлено: 27.11.21 - 09:30
#3
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Цитата:
drakon:
так тепло...


с утра пять минус, днем 3-4 будет,
так что прогноз оправдывается.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5977
Re: Будет по-зимнему тепло - О погоде ближайших дней в Костанае...
Отправлено: 27.11.21 - 14:37
#4
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Цитата:
alex_60:
утра пять минус, днем 3-4 будет, так что прогноз оправдывается.

Ты старик уже, у меня бабка и дед раньше тоже без градусника как ты все определяли..
Интересно, на старости там какой то внутренний градусник что ли просыпается у вас..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14394
Re: Будет по-зимнему тепло - О погоде ближайших дней в Костанае...
Отправлено: 29.11.21 - 13:34
#5
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через день зима начинается.
1 декабря- плюс 2 дождь
2 декабря -плюс 2 дождь
настоящая зимняя погода.
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