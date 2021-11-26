Отправлено: - 14:37

alex_60:

утра пять минус, днем 3-4 будет, так что прогноз оправдывается.

Цитата:Ты старик уже, у меня бабка и дед раньше тоже без градусника как ты все определяли..Интересно, на старости там какой то внутренний градусник что ли просыпается у вас..