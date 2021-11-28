Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...

Отправлено: - 11:15

по поводу через 9ку, не только в Рудном, в Костанае так же. Какие-то нюансы там , и надо добавлять 9 при вызове 101 и т.д. иначе переадресация на 112.



PS. Но я, честно, всегда думал ( пока не столкнулся) что 112 это единый номер как 911 , только с мобильного. А оказывается вон оно чо,