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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 03:06
Цитата:
За базар - отвечаешь?.
---
Я всегда отвечаю за базар! И тебе советую.
drakon:
За базар - отвечаешь?.
---
Я всегда отвечаю за базар! И тебе советую.
(Пользователи)
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- Костанай
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- 11.10.21
- Сообщений:
- 569
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 04:37
Прочитал вашу переписку. Каким образом вы собираетесь ответить за базар клоуны? Настучать друг на друга? Или есть другие методы? Просветите меня по очереди!
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 29.11.2021 - 04:38]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 29.11.2021 - 04:38]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14393
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 09:30
флуд,да.
сейчас он такой-
один думает что это зона.
другой ничего не думает,представитель палаты.
третий-думает что это арена цирка.
четвертый--только поддакивает.
пятый- ну сами знаете.
и да, согласен с догадкой максафа,
насчет кто есть кто.
думаю тут все понятно.
[Исправлено: alex_60, 29.11.2021 - 09:31]
сейчас он такой-
один думает что это зона.
другой ничего не думает,представитель палаты.
третий-думает что это арена цирка.
четвертый--только поддакивает.
пятый- ну сами знаете.
и да, согласен с догадкой максафа,
насчет кто есть кто.
думаю тут все понятно.
[Исправлено: alex_60, 29.11.2021 - 09:31]
(Уважаемые пользователи)
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- 14586
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 09:44
Пора редакции делать ребрендинг форума и как-то привлекать новых пользователей. Здесь уже болото какое-то - все на личности переходят, разборки устраивают, к словам цепляются.
Я
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 533
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 10:27
"Согласно планам министерства цифрового развития, с 2021 по 2025 годы на автоматизацию агропромышленного комплекса из республиканского бюджета будет выделено 45,9 млрд тенге."
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 11:05
Цитата:
По идеологическому замыслу Хохрякова в Зоне все должно быть как на воле. Хватало на всех траченных жучками круп, а также полно было американской гнили, упакованной в разноцветные, кричащие жестянки. По субботам на площади перед административным зданием прямо на землю сваливали ящики с тухлыми куриными окорочками — бери не хочу!
Иногда происходили забавные схватки между контрактниками, специалистами на допуске и одичавшим зверьем — собаками, кошками, крысами и мутантами, завезенными из братской Чернобыльской Зоны. Кровь лилась рекой и придавала замороженным окорочкам красивый оранжево-ядовитый цвет. На ящик окорочков можно было выменять в столовой буханку свежего ноздреватого черного хлеба, выпеченного пополам с отрубями.
111:
Ящиком уже где то года три точно не брал.. Но иногда охота.. Американские же.. Наверно на военном складе хранились со времен рождения Буша...
Ящиком уже где то года три точно не брал.. Но иногда охота.. Американские же.. Наверно на военном складе хранились со времен рождения Буша...
По идеологическому замыслу Хохрякова в Зоне все должно быть как на воле. Хватало на всех траченных жучками круп, а также полно было американской гнили, упакованной в разноцветные, кричащие жестянки. По субботам на площади перед административным зданием прямо на землю сваливали ящики с тухлыми куриными окорочками — бери не хочу!
Иногда происходили забавные схватки между контрактниками, специалистами на допуске и одичавшим зверьем — собаками, кошками, крысами и мутантами, завезенными из братской Чернобыльской Зоны. Кровь лилась рекой и придавала замороженным окорочкам красивый оранжево-ядовитый цвет. На ящик окорочков можно было выменять в столовой буханку свежего ноздреватого черного хлеба, выпеченного пополам с отрубями.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
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- 14393
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 11:07
наша статистика,как известно сам правильная статистика в мире,
выдала на гора
// во втором квартале текущего года казахстанцы потратили в среднем на одного человека 197 565 тенге. Получается, что в месяц расходы одного среднестатистического жителя страны составили 65 855 тенге. //
наша область 198070/66023 соответственно.
как видим выше среднего по стране.
применительно к домохозяйствам,правда непонятно тут как
считают, может же и десять человек ,и два может быть.
///за второй квартал текущего года средние расходы одного домохозяйства
в Казахстане составили 676 581 тенге. В среднем за месяц это 225 527 тенге на семью. ///
у нас 528210/176070 соответственно.
пропитание на одного человека
// во втором квартале текущего года денежные расходы населения на продовольственные товары в среднем на душу населения составили 105 595 тенге. Это 35 198 тенге в месяц на одного среднестатистического казахстанца. ///
у нас 96515/32171.
и на семью еда
//по стране составила 361 624 тенге за три месяца, и 120 541 тенге, соответственно,
за один. //
у нас 257386/85795.
[Исправлено: alex_60, 29.11.2021 - 11:08]
выдала на гора
// во втором квартале текущего года казахстанцы потратили в среднем на одного человека 197 565 тенге. Получается, что в месяц расходы одного среднестатистического жителя страны составили 65 855 тенге. //
наша область 198070/66023 соответственно.
как видим выше среднего по стране.
применительно к домохозяйствам,правда непонятно тут как
считают, может же и десять человек ,и два может быть.
///за второй квартал текущего года средние расходы одного домохозяйства
в Казахстане составили 676 581 тенге. В среднем за месяц это 225 527 тенге на семью. ///
у нас 528210/176070 соответственно.
пропитание на одного человека
// во втором квартале текущего года денежные расходы населения на продовольственные товары в среднем на душу населения составили 105 595 тенге. Это 35 198 тенге в месяц на одного среднестатистического казахстанца. ///
у нас 96515/32171.
и на семью еда
//по стране составила 361 624 тенге за три месяца, и 120 541 тенге, соответственно,
за один. //
у нас 257386/85795.
[Исправлено: alex_60, 29.11.2021 - 11:08]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 2739
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 11:30
Цитата:
Да УЖ...Из места неформального ОБЩЕНИЯ флуд, действительно, превратился в место тупых взаимооскорблений
Мало-помалу, благодаря вседозволенности Абайки, скатились до уровня "одноклассников"
Дурной пример заразителен!
Как-то возраст некоторым не добавил мудрости!
Victor Yang:
Пора редакции делать ребрендинг форума и как-то привлекать новых пользователей. Здесь уже болото какое-то - все на личности переходят, разборки устраивают, к словам цепляются.
Пора редакции делать ребрендинг форума и как-то привлекать новых пользователей. Здесь уже болото какое-то - все на личности переходят, разборки устраивают, к словам цепляются.
Да УЖ...Из места неформального ОБЩЕНИЯ флуд, действительно, превратился в место тупых взаимооскорблений
Мало-помалу, благодаря вседозволенности Абайки, скатились до уровня "одноклассников"
Дурной пример заразителен!
Как-то возраст некоторым не добавил мудрости!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 11:58
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