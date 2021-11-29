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≡ Казахстанские теннисисты в шестой раз в своей истории вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42946
Казахстанские теннисисты в шестой раз в своей истории вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Отправлено: 29.11.21 - 11:16
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После победы над сборной Швеции (2:1) казахстанские теннисисты в заключительном матче группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса встречались со сборной Канады.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14393
Re: Казахстанские теннисисты в шестой раз в своей истории вышли...
Отправлено: 29.11.21 - 11:16
#1
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да, в теннисе Казахстан силен.
Бублик,Кукушкин,Голубев,Недовесов
свое дело знают.
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