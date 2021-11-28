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≡ И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42946
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 13:31
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Пьяный человек, замерзающий на улице, не вызывает столько теплых чувств, как замерзающая собачка или котик на остановке. О них бы написали в инстаграм. Организовали помощь или сбор на лечение и операцию в Челябинске. Но это всего лишь алкаш.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
922
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 29.11.21 - 11:15
#30
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по поводу через 9ку, не только в Рудном, в Костанае так же. Какие-то нюансы там , и надо добавлять 9 при вызове 101 и т.д. иначе переадресация на 112.

PS. Но я, честно, всегда думал ( пока не столкнулся) что 112 это единый номер как 911 , только с мобильного. А оказывается вон оно чо,
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