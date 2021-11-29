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≡ "Кайрат" выиграл Кубок Казахстана в серии пенальти и установил новый рекорд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42946
"Кайрат" выиграл Кубок Казахстана в серии пенальти и установил новый рекорд
Отправлено: 29.11.21 - 10:10
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Алматинский "Кайрат" обыграл карагандинский "Шахтер" в серии пенальти и стал обладателем Кубка Казахстана по футболу. Основное время встречи, которая прошла в Нур-Султане, завершилось со счетом 2:2.
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* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14393
Re: "Кайрат" выиграл Кубок Казахстана в серии пенальти...
Отправлено: 29.11.21 - 10:10
#1
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///У "Кайрата" на шестой и 40-й минутах дубль оформил Вагнер Лав//

уходит он, в декабре контракт заканчивается.
Ранее появилась информация,
что Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
где он раньше и играл.
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