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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:01
Цитата:
Требую рецепт! Ну и пошёл я на ночной дожор после твоих картинок...
111:
Ну вот, что то получилось, и еще отдельно картофель..
Ну вот, что то получилось, и еще отдельно картофель..
Требую рецепт! Ну и пошёл я на ночной дожор после твоих картинок...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:06
Цитата:
Жена сказала откуда я знаю что нужно сказать..
А по идее, мне кажется можно класть туда все что под рукой..
У нас не было приправ для курицы, но наклали ...
Не знаю что, всё..
А вот лимон дал хороший вкус...
Прям чувствую его..
Да это ты сам знаешь..
Но вкус обалденный.
Потому что из этих окорочков мы сегодня еще тушили картошку и рожки..
Но там вкус более чем обычный..
Victor Yang:
Требую рецепт! Ну и пошёл я на ночной дожор после твоих картинок...
Требую рецепт! Ну и пошёл я на ночной дожор после твоих картинок...
Жена сказала откуда я знаю что нужно сказать..
А по идее, мне кажется можно класть туда все что под рукой..
У нас не было приправ для курицы, но наклали ...
Не знаю что, всё..
А вот лимон дал хороший вкус...
Прям чувствую его..
Да это ты сам знаешь..
Но вкус обалденный.
Потому что из этих окорочков мы сегодня еще тушили картошку и рожки..
Но там вкус более чем обычный..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:15
Цитата:
Убогий здесь только ты! Неужели ты думаешь, что ВСЕМ, здесь на форуме присутствующим, интересна твоя жизнь?!Тебе же предлагали завести отдельную ветку, куда бы скидывал весь тот шлак, который ты называешь своей жизнью?!Но ты не стал этого делать, потому что на эту ветку заглядывали бы всего три-четыре человека, два из которых - Дракон и Добринцофф.Уж лучше на остальных вываливать своё гуано. Ты думаешь, что тебе кто-то завидует?!Чему завидовать?! Твоей пицце?!Твоей жрачке в два часа ночи?!Твоему пиву?! Если ты считаешь, что ЭТО достойно зависти, то ты глубоко болен.
Или надо быть в восторге от той херни, что ты тут несёшь, насосавшись пива, не отдавая себе отчёт, не контролируя своей речи.Ты здесь многого наговорил, за что с тебя можно спросить, как с понимающего, как с мужика. Но ты же ведь не мужик! Так, жалкое подобие, штаноносец.Поэтому и цены твоим словам нет. Это, кстати, заметил не я один. А вот когда тебе подносят под самый нос, то ты начинаешь юлить или просто тупо сливаешься, как последний трус.
Но иногда и у тебя бывают просветления. Насчёт этого не буду спорить. Но это настолько редкое явление, что это надо заносить в скрижали истории.
111:
Убогий здесь только ты! Неужели ты думаешь, что ВСЕМ, здесь на форуме присутствующим, интересна твоя жизнь?!Тебе же предлагали завести отдельную ветку, куда бы скидывал весь тот шлак, который ты называешь своей жизнью?!Но ты не стал этого делать, потому что на эту ветку заглядывали бы всего три-четыре человека, два из которых - Дракон и Добринцофф.Уж лучше на остальных вываливать своё гуано. Ты думаешь, что тебе кто-то завидует?!Чему завидовать?! Твоей пицце?!Твоей жрачке в два часа ночи?!Твоему пиву?! Если ты считаешь, что ЭТО достойно зависти, то ты глубоко болен.
Или надо быть в восторге от той херни, что ты тут несёшь, насосавшись пива, не отдавая себе отчёт, не контролируя своей речи.Ты здесь многого наговорил, за что с тебя можно спросить, как с понимающего, как с мужика. Но ты же ведь не мужик! Так, жалкое подобие, штаноносец.Поэтому и цены твоим словам нет. Это, кстати, заметил не я один. А вот когда тебе подносят под самый нос, то ты начинаешь юлить или просто тупо сливаешься, как последний трус.
Но иногда и у тебя бывают просветления. Насчёт этого не буду спорить. Но это настолько редкое явление, что это надо заносить в скрижали истории.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:17
Цитата:
Я немного не понял - это разделали окорочка и там филе? Потом просто в приправах помариновали и запекли?
111:
Жена сказала откуда я знаю что нужно сказать..
Жена сказала откуда я знаю что нужно сказать..
Я немного не понял - это разделали окорочка и там филе? Потом просто в приправах помариновали и запекли?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:18
Цитата:
Ты же сам сказал что твои родители убогие, потому что ты жалуешься им на жену, на Свою..
Ты так и не понял?
Остальное не стал читать, у тебя бред...
Как твои дети в детдоме?
[Исправлено: 111, 29.11.2021 - 01:19]
Уже не ваш земляк:
Убогий
Убогий
Ты же сам сказал что твои родители убогие, потому что ты жалуешься им на жену, на Свою..
Ты так и не понял?
Остальное не стал читать, у тебя бред...
Как твои дети в детдоме?
[Исправлено: 111, 29.11.2021 - 01:19]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:20
Цитата:
Да, там все просто..
Жена там что то сочиняет, но это да, окорочка..
Victor Yang:
немного не понял - это разделали окорочка и там филе? Потом просто в приправах помариновали и запекли
немного не понял - это разделали окорочка и там филе? Потом просто в приправах помариновали и запекли
Да, там все просто..
Жена там что то сочиняет, но это да, окорочка..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:21
Она добавила там свинки как сейчас сказала..
Отмаринованной раннее..
Отмаринованной раннее..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:27
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:50
Ну и накупавшись в соленой воде, блин, расход то какой, готовимся ко сну...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:53
Мы расход пробуем в ведра наливать, один месяц попробовали, вроде нормально, не помню, 2000 холодная и 1500 горячая, может 2500, но для пятерых это немного, в Рудном без счетчиков на двоих, и то больше по моему..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:54
У нас просто четыре счетчика, путаешься бывает..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23439
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 02:10
Цитата:
За базар - отвечаешь?...
Уже не ваш земляк:
Залижешь до мозолей?!
Залижешь до мозолей?!
За базар - отвечаешь?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 02:50
Цитата:
- А зачем так много слов?? Человек живет и просто радуется жизни.
Уже не ваш земляк:
- А зачем так много слов?? Человек живет и просто радуется жизни.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 02:57
Цитата:
Ты же сам сказал что твои родители убогие, потому что ты жалуешься им на жену, на Свою..Ты так и не понял?
---
У меня только один вопрос - а кто-нибудь из твоих близких знает, что у тебя проблемы с головой? Или они не подают вида, и так всё прекрасно понимают? Когда я такое говорил, что мои родители - убогие?! Может, это ты убогий, что позволяешь такое говорить про родителей людей, с которыми ты не знаком?!Я понимаю, такое количество пива даёт о себе знать, мозг деградирует. Скоро ты станешь также ссать на этаже и сваливать всё на бомжа.Ты уже сейчас не отдаёшь отчёта своему бреду. Покажись психиатру.Делириум тременс.Белый, белый, совсем горячий.
111:
Ты же сам сказал что твои родители убогие, потому что ты жалуешься им на жену, на Свою..Ты так и не понял?
---
У меня только один вопрос - а кто-нибудь из твоих близких знает, что у тебя проблемы с головой? Или они не подают вида, и так всё прекрасно понимают? Когда я такое говорил, что мои родители - убогие?! Может, это ты убогий, что позволяешь такое говорить про родителей людей, с которыми ты не знаком?!Я понимаю, такое количество пива даёт о себе знать, мозг деградирует. Скоро ты станешь также ссать на этаже и сваливать всё на бомжа.Ты уже сейчас не отдаёшь отчёта своему бреду. Покажись психиатру.Делириум тременс.Белый, белый, совсем горячий.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 02:59
Цитата:
За базар - отвечаешь?.
---
А ты? Дедушка, сиди у себя в Германии, морщи булки за Внучка и дыши носом.
drakon:
За базар - отвечаешь?.
---
А ты? Дедушка, сиди у себя в Германии, морщи булки за Внучка и дыши носом.
-
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