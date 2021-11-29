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Цитата:Убогий здесь только ты! Неужели ты думаешь, что ВСЕМ, здесь на форуме присутствующим, интересна твоя жизнь?!Тебе же предлагали завести отдельную ветку, куда бы скидывал весь тот шлак, который ты называешь своей жизнью?!Но ты не стал этого делать, потому что на эту ветку заглядывали бы всего три-четыре человека, два из которых - Дракон и Добринцофф.Уж лучше на остальных вываливать своё гуано. Ты думаешь, что тебе кто-то завидует?!Чему завидовать?! Твоей пицце?!Твоей жрачке в два часа ночи?!Твоему пиву?! Если ты считаешь, что ЭТО достойно зависти, то ты глубоко болен.Или надо быть в восторге от той херни, что ты тут несёшь, насосавшись пива, не отдавая себе отчёт, не контролируя своей речи.Ты здесь многого наговорил, за что с тебя можно спросить, как с понимающего, как с мужика. Но ты же ведь не мужик! Так, жалкое подобие, штаноносец.Поэтому и цены твоим словам нет. Это, кстати, заметил не я один. А вот когда тебе подносят под самый нос, то ты начинаешь юлить или просто тупо сливаешься, как последний трус.Но иногда и у тебя бывают просветления. Насчёт этого не буду спорить. Но это настолько редкое явление, что это надо заносить в скрижали истории.