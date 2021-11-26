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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 430 из 430«1...428429430
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23439
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.11.21 - 23:39
#6436
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Цитата:
alex_60:
богато живем.

Я лично, хорошо - живу... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14388
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.11.21 - 08:31
#6437
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Цитата:
drakon:
Я лично, хорошо - живу..


жить хорошо,
а хорошо жить еще лучше.
как известно.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14388
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.11.21 - 17:56
#6438
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вы там в деревне поосторней,
а вот пишут, новый вирус
///
Германии с большой вероятностью выявлен новый штамм коронавируса из ЮАР. Признаки штамма COVID-19 под названием омикрон, появившегося недавно в Южной Африке, обнаружили у жителя Германии. Об этом сообщает ТАСС. Предположительно африканским штаммом оказался инфицирован немецкий гражданин, который недавно вернулся из поездки в ЮАР.///
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14388
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.11.21 - 20:46
#6439
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аким, а ты что не модерируешь уже три часа? в райцентр что ли ездил?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23439
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.11.21 - 23:45
#6440
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Цитата:
alex_60:
в райцентр что ли ездил?

Да, дел очень много было,
сегодня... :lol: :oops:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
568
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.11.21 - 00:24
#6441
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Цитата:
drakon:

Что у тебя за говнистая привычка ставить в конце эти два значка? Напоминает виляние хвостом собаки! Расслабься, ты давно живешь в демократической стране.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23439
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.11.21 - 15:04
#6442
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Ооо! абайка - появился.
Завтра - понедельник... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23439
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.11.21 - 21:22
#6443
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Марик, что сегодня, на ужин?... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5970
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.11.21 - 21:59
#6444
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Цитата:
drakon:
Марик, что сегодня, на ужин

Только приехали, замерзли, машинку стиральную туда сюда таскали и в гараж.
С женой..
Сейчас, отогреемся..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23439
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.11.21 - 23:14
#6445
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А нас, сосед через - дорогу, приглашает.

Сходим, наверное... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 28.11.2021 - 23:17]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5970
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.11.21 - 23:18
#6446
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Цитата:
drakon:
сосед через - дорогу, приглашает.

Это хорошо, конечно, у вас перед рождеством можно уже ходить..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23439
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.11.21 - 00:05
#6447
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Цитата:
111:
у вас перед рождеством можно уже ходить..

Собираться, можно, не больше 30 человек.
В феврале умер Племянник, Барбары.
Нас предупредили, чтобы мы не приезжали.
На кладбище только 30 человек - разрешили... 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5970
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.11.21 - 02:08
#6448
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Цитата:
drakon:
кладбище только 30 человек - разрешили...

И все это исполняют?
Я недавно был на похоронах, там было человек сто...
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Страница 430 из 430«1...428429430
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