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≡ И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42943
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 13:31
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Пьяный человек, замерзающий на улице, не вызывает столько теплых чувств, как замерзающая собачка или котик на остановке. О них бы написали в инстаграм. Организовали помощь или сбор на лечение и операцию в Челябинске. Но это всего лишь алкаш.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23439
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 19:11
#15
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Цитата:
111:
Вчера их тут двое спали,дед наш вчера еще боялся выйти покурить..

Ты, Марик, дай деду, телефон - Боярышницы. Она разберётся... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5970
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 19:11
#16
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Ну вот что делать то?
Пригласитььдомой, отогреть, помыть?
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23439
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 19:14
#17
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Цитата:
111:
Пришел... Еще и курит..

Я, млять, табак - курю... 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5970
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 19:16
#18
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Цитата:
drakon:
Марик, дай деду

Наш дед трусливый..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5970
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 19:19
#19
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Пошел, с гордо поднятой головой, сигаретой в зубах и бутылкой вина...
Надолго ли?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5970
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 19:55
#20
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Ну вот, сидит этажом ниже и бутылка разбита уже..



Пожалейте его..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23439
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 20:26
#21
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Цитата:
111:
Пожалейте его..

Жалко... бутылку... :-o
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tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
31
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 28.11.21 - 21:31
#22
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Как там поговорка про Гондурас???
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
568
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 28.11.21 - 22:36
#23
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Что за странное название улицы - Топоркова? По Достоевскому что ли? И куда смотрят ваши ономасты? Безобразие!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23439
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 22:43
#24
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Безобразие!

Доктор, виза уже - закончилась?... :lol: :oops:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
568
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 22:49
#25
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Дракоша, ты же не ответил на мой вопрос? Выпердим 30 лет! Интересно же!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5970
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 23:15
#26
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Цитата:
tolikkustanay74:
Как там поговорка про Гондурас??

Интернет выдал это - Лучше калымить в Гондурасе чем гондурасить на Колыме..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
537
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 29.11.21 - 00:19
#27
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Сытый голодного не разумеет Опирается надо также на тезис, что в любом человеке следует видеть «образ Божий» независимо от его недостатков. Согласно христианской доктрине, любовь к Богу, подобно всем религиозным чувствам, приобретает в сердце человеческом действительное значение, лишь становясь любовью в Боге к людям! Дела милости телесной следующие: кормить голодных, напоить жаждущего, одеть нагого или имеющего недостаток в приличной и необходимой одежде, посетить находящегося в тюрьме, посещать больных, беженцев принять в дом и успокоить, погребать умерших в нищете.Считалось, что христианин должен подавать милостыню, не задумываясь, на пользу ли она пойдёт просящему
«Не смешивай человека — этот образ Божий — со злом, которое в нем. Потому что зло есть только случайное его несчастие, болезнь, мечта бесовская, но существо его — образ Божий — все-таки в нем остается»
Профайл
X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
221
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 29.11.21 - 01:35
#28
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Выгонять надо с подъездов, особенно если с бутылкой. Есть центры адаптации, но бомжи туда не идут, так как бухать там нельзя. А в подъезде можно бухать, мочиться, и вонять. Я бы этого козла бомжа с вином с лестницы спустил. И он забыл бы дорогу в мой подъезд.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5970
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 29.11.21 - 02:04
#29
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Хех..
Я как более чем журналист поступил, сфотал от и до, что они вытворяют..
Да, кончают как он сфотал именно так..
Но кто то еще сфотает, что было до, моих фото, как они бросили больного отца, голодного маленького сына?
То, что сфотано журналистом, лишь последний эпизод, но что к тому привело...
Может он , бомж, и сам хочет заснуть и помереть и кто то этому мешает, ну да, господь Бог, в образе журналиста, ведь каждая тварь должна иметь право на жизнь..
Но от себя добавлю, и на смерть..
Ибо все мы умрем, как, без разницы, все сгнием и нас сожрут какие то бактерии..
Смерть, одинакова..
Но кто пожалеет нас?
Градский вот умер сегодня практически, но Рыжик от Иванушек продолжает говорить о том, до скольки баб он клеился и что там делала Алика Смехова или с ним Полина вроде..
Жизнь продолжается, не смотря ни на что...
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