Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...

Отправлено: - 02:04

Хех..

Я как более чем журналист поступил, сфотал от и до, что они вытворяют..

Да, кончают как он сфотал именно так..

Но кто то еще сфотает, что было до, моих фото, как они бросили больного отца, голодного маленького сына?

То, что сфотано журналистом, лишь последний эпизод, но что к тому привело...

Может он , бомж, и сам хочет заснуть и помереть и кто то этому мешает, ну да, господь Бог, в образе журналиста, ведь каждая тварь должна иметь право на жизнь..

Но от себя добавлю, и на смерть..

Ибо все мы умрем, как, без разницы, все сгнием и нас сожрут какие то бактерии..

Смерть, одинакова..

Но кто пожалеет нас?

Градский вот умер сегодня практически, но Рыжик от Иванушек продолжает говорить о том, до скольки баб он клеился и что там делала Алика Смехова или с ним Полина вроде..

Жизнь продолжается, не смотря ни на что...