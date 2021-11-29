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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14585
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:01
#3061
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Цитата:
111:
Ну вот, что то получилось, и еще отдельно картофель..

Требую рецепт! Ну и пошёл я на ночной дожор после твоих картинок...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:06
#3062
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Цитата:
Victor Yang:
Требую рецепт! Ну и пошёл я на ночной дожор после твоих картинок...

Жена сказала откуда я знаю что нужно сказать..
А по идее, мне кажется можно класть туда все что под рукой..
У нас не было приправ для курицы, но наклали ...
Не знаю что, всё..
А вот лимон дал хороший вкус...
Прям чувствую его..
Да это ты сам знаешь..
Но вкус обалденный.
Потому что из этих окорочков мы сегодня еще тушили картошку и рожки..
Но там вкус более чем обычный..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
816
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:15
#3063
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Цитата:
111:

Убогий здесь только ты! Неужели ты думаешь, что ВСЕМ, здесь на форуме присутствующим, интересна твоя жизнь?!Тебе же предлагали завести отдельную ветку, куда бы скидывал весь тот шлак, который ты называешь своей жизнью?!Но ты не стал этого делать, потому что на эту ветку заглядывали бы всего три-четыре человека, два из которых - Дракон и Добринцофф.Уж лучше на остальных вываливать своё гуано. Ты думаешь, что тебе кто-то завидует?!Чему завидовать?! Твоей пицце?!Твоей жрачке в два часа ночи?!Твоему пиву?! Если ты считаешь, что ЭТО достойно зависти, то ты глубоко болен.
Или надо быть в восторге от той херни, что ты тут несёшь, насосавшись пива, не отдавая себе отчёт, не контролируя своей речи.Ты здесь многого наговорил, за что с тебя можно спросить, как с понимающего, как с мужика. Но ты же ведь не мужик! Так, жалкое подобие, штаноносец.Поэтому и цены твоим словам нет. Это, кстати, заметил не я один. А вот когда тебе подносят под самый нос, то ты начинаешь юлить или просто тупо сливаешься, как последний трус.
Но иногда и у тебя бывают просветления. Насчёт этого не буду спорить. Но это настолько редкое явление, что это надо заносить в скрижали истории.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14585
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:17
#3064
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Цитата:
111:
Жена сказала откуда я знаю что нужно сказать..

Я немного не понял - это разделали окорочка и там филе? Потом просто в приправах помариновали и запекли?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:18
#3065
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Убогий

Ты же сам сказал что твои родители убогие, потому что ты жалуешься им на жену, на Свою..
Ты так и не понял?
Остальное не стал читать, у тебя бред...
Как твои дети в детдоме?

[Исправлено: 111, 29.11.2021 - 01:19]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:20
#3066
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Цитата:
Victor Yang:
немного не понял - это разделали окорочка и там филе? Потом просто в приправах помариновали и запекли

Да, там все просто..
Жена там что то сочиняет, но это да, окорочка..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:21
#3067
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Она добавила там свинки как сейчас сказала..
Отмаринованной раннее..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:27
#3068
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Ну все , идем чистить зубки и промывать под напором какого то аппарата...
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 01:50
#3069
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Ну и накупавшись в соленой воде, блин, расход то какой, готовимся ко сну...
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