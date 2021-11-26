Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 17:56

вы там в деревне поосторней,

а вот пишут, новый вирус

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Германии с большой вероятностью выявлен новый штамм коронавируса из ЮАР. Признаки штамма COVID-19 под названием омикрон, появившегося недавно в Южной Африке, обнаружили у жителя Германии. Об этом сообщает ТАСС. Предположительно африканским штаммом оказался инфицирован немецкий гражданин, который недавно вернулся из поездки в ЮАР.///