Костанаец Виктор ГААН купил дом в селе Надеждинка Костанайского района. В прошлом году он присмотрел участок в сотне метров от дома и решил разбить на нем огород. Создать свое дело. Нашел в Земельном кодексе статью, которая разрешает каждому гражданину страны взять один гектар во временное безвозмездное землепользование. Но воспользоваться этой статьей на практике оказалось очень сложно. Читать статью
А вот про водоохранную зону кто может пояснить? Я все лето рыбалил в тех местах от Надежденки до Введенки. Так мало того что подъезды к Тоболу перепаханы так называемыми огородниками, так ещё и КРС все берега засраны, коровы в Тоболе купаются. Это вообще нормально? И кто за этим должен следить?
Так называемыми огородниками? Вы видели там огороды? Формулировки не подменяйте. Пшеницу сеят в огородах по вашему? А поле картофеля это тоже по вашему огород? Огород максимум гектар. Сто на сто метров.
Что касается "Кто за этим должен следить"? А комплексно не можете подумать? Прежде чем "махать" запретами, необходимо определить конкретные места водопоя. Или вы думаете корову можно поить только дома? Водопои и пастбища должны быть рядом? Или прыгать с пять километров чтоб попить через посевы? А это вопрос к акимату. Планирование земель входит в их задачи. А они это делают? Думаю лобируя интересы отдельных КХ нет. Пастбищ все меньше.
Следующим летом я специально для Вас сниму "водопойных" коров и тут опубликую, загаженые берега продуктами жизнедеятельности коров. Которых там кстати не обязательно гнать в Тобол, там стариц полно, с которых, страдающая от засухи, животинка может спокойно напиться.
А почему вы огурец помидором не называете? Нет разници ? Я Вам ссылку на закон дал? Читали? Статью читали? В пределах водоохранной полосы. На данный момент проект только в разработке. Тоесть- можете написать заявление в органы но получите отписку. Мол не установлена полоса. А значит не запрещено.Огородников у нас в области поактически нет. Поэтому ваше возмущение не по адресу. Не в тему.Хотя я с вами солидарен. Я рыбачить еду а приходится гомно топтать.
Так что Вы приутихли? Я попытался разьяснить людям право бесплатно пользоватся гектаром земли. А если заявление подадут муж и жена то и два гектара. В законе нет формулировки " на семью" есть формулировка "гражданин". А вы? Ваша попытка очернить начинания выглядит странновато. Упоминая огтродниаов и коровий помет именно так и выглядит. Так как? Вам позвонили? Попросили чтото написать эдакое или как? Что притихли?
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