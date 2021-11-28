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≡ И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42943
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 13:31
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Пьяный человек, замерзающий на улице, не вызывает столько теплых чувств, как замерзающая собачка или котик на остановке. О них бы написали в инстаграм. Организовали помощь или сбор на лечение и операцию в Челябинске. Но это всего лишь алкаш.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23430
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 19:11
#15
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Цитата:
111:
Вчера их тут двое спали,дед наш вчера еще боялся выйти покурить..

Ты, Марик, дай деду, телефон - Боярышницы. Она разберётся... :lol: ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5942
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 19:11
#16
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Ну вот что делать то?
Пригласитььдомой, отогреть, помыть?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23430
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 19:14
#17
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Цитата:
111:
Пришел... Еще и курит..

Я, млять, табак - курю... 8-) :-o
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5942
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 19:16
#18
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Цитата:
drakon:
Марик, дай деду

Наш дед трусливый..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5942
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 19:19
#19
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Пошел, с гордо поднятой головой, сигаретой в зубах и бутылкой вина...
Надолго ли?

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