Прогноз на 5 дней
ясно-12°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 102 заболевших и темп прироста 0,25% - Хроника пандемии в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42943
102 заболевших и темп прироста 0,25% - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 28.11.21 - 18:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За субботу, 27 ноября, в регионе зарегистрировано 102 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,25 %. Днем ранее было выявлено 107 заболевших, темп прироста был на уровне 0,26%.
Читать новость

Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
122
Re: 102 заболевших и темп прироста 0,25% - Хроника пандемии в...
Отправлено: 28.11.21 - 18:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а скоро омикрон придёт а у нас тои в разгаре. ;-)
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
536
Re: 102 заболевших и темп прироста 0,25% - Хроника пандемии в...
Отправлено: 28.11.21 - 18:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Janus:
а скоро омикрон придёт а у нас тои в разгаре.

Цитата:
Janus:

Ты за себя переживай.. зачем за других переживаешь...
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23430
102 заболевших и темп прироста 0,25% - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 28.11.21 - 19:05
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
зачем за других переживаешь...

Как и ты, за Россию... :lol: ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS