Отправлено: - 15:13

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Это вопрос опять же философии.. А у нас общество, где слабый и обессилевший просто обязан умереть, чтобы не напрягать более здоровое общество.. Как и у волков впрочем..

Автору повезло, что это был не труп, и тем более не криминальный. А так бы еще вдовесок пару тройку допросов, как минимум, и вызовов в участок были бы гарантированы.А если бы чел, например, был бы ходячий, и автор по доброте душевной решил бы его отвести домой, то мог бы еще от жены этого чела под раздачу попасть.Цитата:Согласно твоей волчьей хвилохсофии надо мимо пройти, предварительно обшмонав карманы терпилы на предмет ценностей. Исходя из нее, он же наверняк поступил бы так с тобой!