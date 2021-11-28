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≡ И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42943
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 13:31
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Пьяный человек, замерзающий на улице, не вызывает столько теплых чувств, как замерзающая собачка или котик на остановке. О них бы написали в инстаграм. Организовали помощь или сбор на лечение и операцию в Челябинске. Но это всего лишь алкаш.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5942
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 28.11.21 - 13:31
#1
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Да ладно..
Заступиться..
Их иногда жалеешь, не выгоняешь с подъезда, они не то что ссут там, а и гадят по большому..
У нас на Горняков 68 есть такой мужик, вежливый такой, а вот нагадил..
Ночует в этом микрорайончике в подъездах и сорит еще..
Не, мне после этого стало его не жаль..
Тоже помру, он меня жалеть будет?
Почему их должен жалеть например я, если они где то будут умирать?
А они жалели, своих детей, жен, которых ради выпивки бросали и возможно так же, умирать?
Это вопрос опять же философии..
А у нас общество, где слабый и обессилевший просто обязан умереть, чтобы не напрягать более здоровое общество..
Как и у волков впрочем..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23430
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 28.11.21 - 13:35
#2
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Вот так и - подохнешь, приехав,
в Казахстан. У меня то сердце -
больное... :-o :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5942
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 13:40
#3
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Цитата:
drakon:
Вот так и - подохнешь, приехав, в Казахстан. У меня то

Не бойся, ко мне на хату с Германии 29го декабря приедут, у них тут и друзей полно и охраны и все за ними смотрят..
Такие люди тут не умирают, не дадут..
Она всем всем дарит и нам подарила детскую курточку хорошенькую, качество чисто немецкое..
Так что таких людей носят тут на руках..
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
692
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 28.11.21 - 13:48
#4
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Из-за бомжей не поймёшь, человеку плохо или спит бомж. Вот в чем опасность
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23430
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 13:54
#5
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Цитата:
arman_kst:
Вот в чем опасность

А что? БОМЖи - опасны?... 8-) :-o
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
326
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 28.11.21 - 15:13
#6
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Автору повезло, что это был не труп, и тем более не криминальный. А так бы еще вдовесок пару тройку допросов, как минимум, и вызовов в участок были бы гарантированы.
А если бы чел, например, был бы ходячий, и автор по доброте душевной решил бы его отвести домой, то мог бы еще от жены этого чела под раздачу попасть.
Цитата:
111:
Это вопрос опять же философии.. А у нас общество, где слабый и обессилевший просто обязан умереть, чтобы не напрягать более здоровое общество.. Как и у волков впрочем..

Согласно твоей волчьей хвилохсофии надо мимо пройти, предварительно обшмонав карманы терпилы на предмет ценностей. Исходя из нее, он же наверняк поступил бы так с тобой!
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
101
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 28.11.21 - 16:22
#7
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Цитата:
Don Julio:
Автору повезло, что это был не труп,

Бывало и труп находил. Не было никаких допросов. В машине посидел, рассказал при каких обстоятельствах. И всё, отпустили и больше не звонили.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5942
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 17:59
#8
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Цитата:
Don Julio:
обшмонав карманы терпи

Ты думаешь о воровстве у бомжа, когда их видишь?
Ты мыслишь как то гниловато, что ли..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5942
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 18:14
#9
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Сейчас в Рудный приехал, бомж сидит на втором этаже, потом пошел к нам на пятый, ну инвалид говорит, я его все равно попросил уйти вниз..
Вторую ночь ночует, три барматухи валяются у меня на верху и он с половинкой сидит..
Ну уснет на улице..
Помрет наверно, может не сегодня, тепло относительно..
Кто в этом виноват?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
536
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 28.11.21 - 18:42
#10
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Цитата:
Обращаются ко мне:

- А почему вы не вызвали скорую? Может быть, человеку плохо? Замерзне

Источник:


Реально..почему не вызвал скорую? Похоже плакаться мастак..выжидал что же будут делать полицейские а если человеку реально было плохо и всё решалось в минутах..такому блогеру по жбану за такое поведение не мешало бы дать...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5942
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 18:49
#11
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Ну вот пожалуйста, опять ко мне поднялся..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5942
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 18:51
#12
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Ну что делать, сгонять с коврика и мочить...



Коврик..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5942
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 18:55
#13
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Пришлось как то так..
Вон и бутылка новая от барматухи торчит..
Вчера их тут двое спали,дед наш вчера еще боялся выйти покурить..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5942
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 19:10
#14
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О..
Пришел...
Еще и курит..
О, еще и новая бутылка барматухи..



[Исправлено: 111, 28.11.2021 - 19:10]
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