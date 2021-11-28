И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 13:31
Пьяный человек, замерзающий на улице, не вызывает столько теплых чувств, как замерзающая собачка или котик на остановке. О них бы написали в инстаграм. Организовали помощь или сбор на лечение и операцию в Челябинске. Но это всего лишь алкаш. Читать новость
Да ладно.. Заступиться.. Их иногда жалеешь, не выгоняешь с подъезда, они не то что ссут там, а и гадят по большому.. У нас на Горняков 68 есть такой мужик, вежливый такой, а вот нагадил.. Ночует в этом микрорайончике в подъездах и сорит еще.. Не, мне после этого стало его не жаль.. Тоже помру, он меня жалеть будет? Почему их должен жалеть например я, если они где то будут умирать? А они жалели, своих детей, жен, которых ради выпивки бросали и возможно так же, умирать? Это вопрос опять же философии.. А у нас общество, где слабый и обессилевший просто обязан умереть, чтобы не напрягать более здоровое общество.. Как и у волков впрочем..
drakon: Вот так и - подохнешь, приехав, в Казахстан. У меня то
Не бойся, ко мне на хату с Германии 29го декабря приедут, у них тут и друзей полно и охраны и все за ними смотрят.. Такие люди тут не умирают, не дадут.. Она всем всем дарит и нам подарила детскую курточку хорошенькую, качество чисто немецкое.. Так что таких людей носят тут на руках..
Автору повезло, что это был не труп, и тем более не криминальный. А так бы еще вдовесок пару тройку допросов, как минимум, и вызовов в участок были бы гарантированы. А если бы чел, например, был бы ходячий, и автор по доброте душевной решил бы его отвести домой, то мог бы еще от жены этого чела под раздачу попасть. Цитата:
111: Это вопрос опять же философии.. А у нас общество, где слабый и обессилевший просто обязан умереть, чтобы не напрягать более здоровое общество.. Как и у волков впрочем..
Согласно твоей волчьей хвилохсофии надо мимо пройти, предварительно обшмонав карманы терпилы на предмет ценностей. Исходя из нее, он же наверняк поступил бы так с тобой!
Сейчас в Рудный приехал, бомж сидит на втором этаже, потом пошел к нам на пятый, ну инвалид говорит, я его все равно попросил уйти вниз.. Вторую ночь ночует, три барматухи валяются у меня на верху и он с половинкой сидит.. Ну уснет на улице.. Помрет наверно, может не сегодня, тепло относительно.. Кто в этом виноват?
Реально..почему не вызвал скорую? Похоже плакаться мастак..выжидал что же будут делать полицейские а если человеку реально было плохо и всё решалось в минутах..такому блогеру по жбану за такое поведение не мешало бы дать...
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