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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 202 из 203«1...200201202203»
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
812
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 15:02
#3016
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Цитата:
111:

По крайней мере на жену не жаловался мамке и папке и не плакал там как плачущий сыночек убожество, жалуясь на жену и бросая семью на всегда..
---
Так ты который раз женат?! Скольких детей ты бросил. Хотя да, у тебя же ведь не дети, а пацаны пронумерованные, как и ты сам.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11234
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 15:06
#3017
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Уже не ваш земляк: Интересно, а если я назову украинцев "салоедами"
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Жду 30 миллионов обиженных кастрюлеголовых хохлов

Цитата:

Уже не ваш земляк:
Теперь понятно, что вас, кроме ненависти к России, сплачивает.


Типичный современный россиянин
Всех вокруг оскорбил
А как сдачу получает сразу бежит истерить о ненависти к России и о русофобии)))
Как режим ПУ сгинет,новой демократичной власти всё-таки наверно придется создавать лагеря перевоспитания в России
Где россиян будут обучать азам коммуникации в современном мире и этике
О том что последние 100 лет народ просто сидел на пропаганде и вот эту пропаганду надо выдавливать из людей
По капельке
Немцев как-то переучили после войны что они не самая великая нация а остальные страны им завидуют и россиян надеюсь переучат)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23427
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 15:07
#3018
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Так ты который раз женат?!

Я 2 раза - женат. Детей не - бросал... :lol: :oops:
Ещё вопросы - есть?... :-P :oops:
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14387
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 15:08
#3019
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сегодня начало Рождественского поста у православных христиан.
по 6 января.
Должно воздерживаться в пост от мяса, сыра, коровьего масла, молока, яиц, а иногда и рыбы.

[Исправлено: alex_60, 28.11.2021 - 15:17]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23427
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 15:16
#3020
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Цитата:
abaika95:
а остальные страны им завидуют

Да, согласен. Особенно - казахи... :lol: ;-)
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
565
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 15:41
#3021
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Цитата:
drakon:

Многоженец?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23427
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 15:46
#3022
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Многоженец?

Да, двух баб - попробовал.
А ты всего - одну... :lol: ;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
326
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 15:50
#3023
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5928
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 16:45
#3024
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Цитата:
abaika95:
Пустил бы по кафелю провод в двойной изоляции аккуратно

В кабель канал, но ведь для него сверлить надо
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5928
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 16:47
#3025
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Так ты который раз женат?!

Один раз и последний думаю..
А что?
Но разве ты видел, что я на жену родителям бегал плакал жалуясь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5928
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 16:49
#3026
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Цитата:
abaika95:
Зачем покупать такой дорогой инструмент если можно на прокат просто взять

На прокат со временем дороже, да и вдруг сломается что, выплачивать то надо будет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5928
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 16:50
#3027
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Набрал картошки, по 175, лук по 100, окорочка ящик 14000..
Привез в Рудный деду и потом себе..
Как тяжело выбирать то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5928
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 16:53
#3028
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Цитата:
abaika95:
как сдачу получает сразу бежит истерить о ненависти

Всем постоянно жалуется, не успел по новой зарегиниться, а уже жалобами оброс..
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14387
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 17:06
#3029
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5928
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 17:17
#3030
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Пытаюсь отбить..
Жрать то охота тут в Рудном..


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