Отправлено: - 15:06

Уже не ваш земляк:

Жду 30 миллионов обиженных кастрюлеголовых хохлов



Уже не ваш земляк:

Теперь понятно, что вас, кроме ненависти к России, сплачивает.

Уже не ваш земляк: Интересно, а если я назову украинцев "салоедами"Цитата:Цитата:Типичный современный россиянинВсех вокруг оскорбилА как сдачу получает сразу бежит истерить о ненависти к России и о русофобии)))Как режим ПУ сгинет,новой демократичной власти всё-таки наверно придется создавать лагеря перевоспитания в РоссииГде россиян будут обучать азам коммуникации в современном мире и этикеО том что последние 100 лет народ просто сидел на пропаганде и вот эту пропаганду надо выдавливать из людейПо капелькеНемцев как-то переучили после войны что они не самая великая нация а остальные страны им завидуют и россиян надеюсь переучат)