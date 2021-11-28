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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 812
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 15:02
Цитата:
По крайней мере на жену не жаловался мамке и папке и не плакал там как плачущий сыночек убожество, жалуясь на жену и бросая семью на всегда..
---
Так ты который раз женат?! Скольких детей ты бросил. Хотя да, у тебя же ведь не дети, а пацаны пронумерованные, как и ты сам.
111:
По крайней мере на жену не жаловался мамке и папке и не плакал там как плачущий сыночек убожество, жалуясь на жену и бросая семью на всегда..
---
Так ты который раз женат?! Скольких детей ты бросил. Хотя да, у тебя же ведь не дети, а пацаны пронумерованные, как и ты сам.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11234
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 15:06
Уже не ваш земляк: Интересно, а если я назову украинцев "салоедами"
Цитата:
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Теперь понятно, что вас, кроме ненависти к России, сплачивает.
Типичный современный россиянин
Всех вокруг оскорбил
А как сдачу получает сразу бежит истерить о ненависти к России и о русофобии)))
Как режим ПУ сгинет,новой демократичной власти всё-таки наверно придется создавать лагеря перевоспитания в России
Где россиян будут обучать азам коммуникации в современном мире и этике
О том что последние 100 лет народ просто сидел на пропаганде и вот эту пропаганду надо выдавливать из людей
По капельке
Немцев как-то переучили после войны что они не самая великая нация а остальные страны им завидуют и россиян надеюсь переучат)
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Жду 30 миллионов обиженных кастрюлеголовых хохлов
Жду 30 миллионов обиженных кастрюлеголовых хохлов
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Теперь понятно, что вас, кроме ненависти к России, сплачивает.
Типичный современный россиянин
Всех вокруг оскорбил
А как сдачу получает сразу бежит истерить о ненависти к России и о русофобии)))
Как режим ПУ сгинет,новой демократичной власти всё-таки наверно придется создавать лагеря перевоспитания в России
Где россиян будут обучать азам коммуникации в современном мире и этике
О том что последние 100 лет народ просто сидел на пропаганде и вот эту пропаганду надо выдавливать из людей
По капельке
Немцев как-то переучили после войны что они не самая великая нация а остальные страны им завидуют и россиян надеюсь переучат)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 15:07
Цитата:
Я 2 раза - женат. Детей не - бросал...
Ещё вопросы - есть?...
Уже не ваш земляк:
Так ты который раз женат?!
Так ты который раз женат?!
Я 2 раза - женат. Детей не - бросал...
Ещё вопросы - есть?...
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14387
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 15:08
сегодня начало Рождественского поста у православных христиан.
по 6 января.
Должно воздерживаться в пост от мяса, сыра, коровьего масла, молока, яиц, а иногда и рыбы.
[Исправлено: alex_60, 28.11.2021 - 15:17]
по 6 января.
Должно воздерживаться в пост от мяса, сыра, коровьего масла, молока, яиц, а иногда и рыбы.
[Исправлено: alex_60, 28.11.2021 - 15:17]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 15:16
Цитата:
Да, согласен. Особенно - казахи...
abaika95:
а остальные страны им завидуют
а остальные страны им завидуют
Да, согласен. Особенно - казахи...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 565
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 15:41
Цитата:
Многоженец?
drakon:
Многоженец?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 15:46
Цитата:
Да, двух баб - попробовал.
А ты всего - одну...
Доктор СИЗШ:
Многоженец?
Многоженец?
Да, двух баб - попробовал.
А ты всего - одну...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 326
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 15:50
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 16:45
Цитата:
В кабель канал, но ведь для него сверлить надо
abaika95:
Пустил бы по кафелю провод в двойной изоляции аккуратно
Пустил бы по кафелю провод в двойной изоляции аккуратно
В кабель канал, но ведь для него сверлить надо
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 16:47
Цитата:
Один раз и последний думаю..
А что?
Но разве ты видел, что я на жену родителям бегал плакал жалуясь?
Уже не ваш земляк:
Так ты который раз женат?!
Так ты который раз женат?!
Один раз и последний думаю..
А что?
Но разве ты видел, что я на жену родителям бегал плакал жалуясь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 16:49
Цитата:
На прокат со временем дороже, да и вдруг сломается что, выплачивать то надо будет
abaika95:
Зачем покупать такой дорогой инструмент если можно на прокат просто взять
Зачем покупать такой дорогой инструмент если можно на прокат просто взять
На прокат со временем дороже, да и вдруг сломается что, выплачивать то надо будет
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 16:50
Набрал картошки, по 175, лук по 100, окорочка ящик 14000..
Привез в Рудный деду и потом себе..
Как тяжело выбирать то..
Привез в Рудный деду и потом себе..
Как тяжело выбирать то..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 16:53
Цитата:
Всем постоянно жалуется, не успел по новой зарегиниться, а уже жалобами оброс..
abaika95:
как сдачу получает сразу бежит истерить о ненависти
как сдачу получает сразу бежит истерить о ненависти
Всем постоянно жалуется, не успел по новой зарегиниться, а уже жалобами оброс..
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14387
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 17:06
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 17:17
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