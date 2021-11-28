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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 201 из 201«1...199200201
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
564
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 07:31
#3001
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Цитата:
Don Julio:
Читать внимательно все и вникать во все прочитанное! Это уже недоступно тебе убогому? Тот терпила был у меня на зоне! Сидеть ему вовсе не хотелось за все содеянное им, начал сразу строчить жалобы и прошения во все инстанции! Все это его бумаготворчество возвращалось ко мне для принятия окончательного решения! Проверил его в работе, та же картина! Отлынивает от работы, кочует по бригадам в поисках легкой работы! Пришлось наложить визу, запрещаюшую выпускать на волю все его жалобы до истечения 2/3 его срока. Врт так то!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14253
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 10:01
#3002
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Интересно, а если я назову украинцев "салоедами", то Макс тоже так возбудится?!

Ну назови, а потом жди раскрыв рот, мож кто-то и возбудится. Тебе надо чтобы именно я возбудился, или без разницы кто?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5922
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 11:32
#3003
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Ну вот, какая быстрая доставка..
Подняли с постели тепленьким..

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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 12:20
#3004
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Цитата:
maxsaf:
а

Ну назови, а потом жди раскрыв рот, мож кто-то и возбудится. Тебе надо чтобы именно я возбудился, или без разницы кто?
---
Жду 30 миллионов обиженных кастрюлеголовых хохлов.Плюс одного канадца.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14253
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 12:29
#3005
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Жду 30 миллионов обиженных кастрюлеголовых хохлов.Плюс одного канадца.

Глотать не устанешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5922
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 12:39
#3006
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Цитата:
maxsaf:
Глотать не устанешь?

Не понял сперва..
Цитата:
maxsaf:
жди раскрыв рот, мож кто-то и возбудитс

А..
Я то о дрели пока читаю, не всегда въезжаю о чем речь..
Не наш смотрю какой смелый стал, прям радует..
Наверно таракана убил сам, а не жаловался мамке.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5922
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 12:43
#3007
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Ох поеду за картошкой и окорочками..
Кстати окорочки где боле менее примерно?
Давно не брал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5922
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 12:58
#3008
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Как молоды мы были...
Эх..
Уже и второй тайм отыграли и третий почти..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 14:00
#3009
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Цитата:
maxsaf:
ж

Глотать не устанешь?
---
Чего глотать? Ты опять пытаешься всё в пошлую плоскость перевести, как и ШИЗОид?Теперь понятно, что вас, кроме ненависти к России, сплачивает.Интерес к мужским причиндалам, к дырявым и всему, с ними связанному.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 14:03
#3010
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Цитата:
111:

а не жаловался мамке.
---
Это кто тут такой смелый?! Тот, кто при малейшей угрозе прибегал жаловаться к ОК?! Сидел бы на попе ровно не не возбухал, "смельчак"!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5922
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 14:07
#3011
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Это кто тут такой смелый

По крайней мере на жену не жаловался мамке и папке и не плакал там как плачущий сыночек убожество, жалуясь на жену и бросая семью на всегда..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5922
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 14:08
#3012
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Бросать детей, сдавая их в детдом, грех..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5922
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 14:09
#3013
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Ладно, мне еще окорочка искать..
Что говорить с маменькими сыночками, кто жалуется мамке и папке на жену..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14253
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 14:11
#3014
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Интерес к мужским причиндалам, к дырявым и всему, с ними связанному.

К тебе у меня никакого интереса, как и ко всему, что с тобой связано :lol:
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