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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 564
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 07:31
Цитата:
Don Julio:Читать внимательно все и вникать во все прочитанное! Это уже недоступно тебе убогому? Тот терпила был у меня на зоне! Сидеть ему вовсе не хотелось за все содеянное им, начал сразу строчить жалобы и прошения во все инстанции! Все это его бумаготворчество возвращалось ко мне для принятия окончательного решения! Проверил его в работе, та же картина! Отлынивает от работы, кочует по бригадам в поисках легкой работы! Пришлось наложить визу, запрещаюшую выпускать на волю все его жалобы до истечения 2/3 его срока. Врт так то!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 10:01
Цитата:
Ну назови, а потом жди раскрыв рот, мож кто-то и возбудится. Тебе надо чтобы именно я возбудился, или без разницы кто?
Уже не ваш земляк:
Интересно, а если я назову украинцев "салоедами", то Макс тоже так возбудится?!
Интересно, а если я назову украинцев "салоедами", то Макс тоже так возбудится?!
Ну назови, а потом жди раскрыв рот, мож кто-то и возбудится. Тебе надо чтобы именно я возбудился, или без разницы кто?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 11:32
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 12:20
Цитата:
Ну назови, а потом жди раскрыв рот, мож кто-то и возбудится. Тебе надо чтобы именно я возбудился, или без разницы кто?
---
Жду 30 миллионов обиженных кастрюлеголовых хохлов.Плюс одного канадца.
maxsaf:
а
а
Ну назови, а потом жди раскрыв рот, мож кто-то и возбудится. Тебе надо чтобы именно я возбудился, или без разницы кто?
---
Жду 30 миллионов обиженных кастрюлеголовых хохлов.Плюс одного канадца.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 12:29
Цитата:
Глотать не устанешь?
Уже не ваш земляк:
Жду 30 миллионов обиженных кастрюлеголовых хохлов.Плюс одного канадца.
Жду 30 миллионов обиженных кастрюлеголовых хохлов.Плюс одного канадца.
Глотать не устанешь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 12:39
Цитата:
Не понял сперва..
Цитата:
А..
Я то о дрели пока читаю, не всегда въезжаю о чем речь..
Не наш смотрю какой смелый стал, прям радует..
Наверно таракана убил сам, а не жаловался мамке.
maxsaf:
Глотать не устанешь?
Глотать не устанешь?
Не понял сперва..
Цитата:
maxsaf:
жди раскрыв рот, мож кто-то и возбудитс
жди раскрыв рот, мож кто-то и возбудитс
А..
Я то о дрели пока читаю, не всегда въезжаю о чем речь..
Не наш смотрю какой смелый стал, прям радует..
Наверно таракана убил сам, а не жаловался мамке.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 12:43
Ох поеду за картошкой и окорочками..
Кстати окорочки где боле менее примерно?
Давно не брал..
Кстати окорочки где боле менее примерно?
Давно не брал..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 12:58
Как молоды мы были...
Эх..
Уже и второй тайм отыграли и третий почти..
Эх..
Уже и второй тайм отыграли и третий почти..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 14:00
Цитата:
Глотать не устанешь?
---
Чего глотать? Ты опять пытаешься всё в пошлую плоскость перевести, как и ШИЗОид?Теперь понятно, что вас, кроме ненависти к России, сплачивает.Интерес к мужским причиндалам, к дырявым и всему, с ними связанному.
maxsaf:
ж
ж
Глотать не устанешь?
---
Чего глотать? Ты опять пытаешься всё в пошлую плоскость перевести, как и ШИЗОид?Теперь понятно, что вас, кроме ненависти к России, сплачивает.Интерес к мужским причиндалам, к дырявым и всему, с ними связанному.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 14:03
Цитата:
а не жаловался мамке.
---
Это кто тут такой смелый?! Тот, кто при малейшей угрозе прибегал жаловаться к ОК?! Сидел бы на попе ровно не не возбухал, "смельчак"!
111:
а не жаловался мамке.
---
Это кто тут такой смелый?! Тот, кто при малейшей угрозе прибегал жаловаться к ОК?! Сидел бы на попе ровно не не возбухал, "смельчак"!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 14:07
Цитата:
По крайней мере на жену не жаловался мамке и папке и не плакал там как плачущий сыночек убожество, жалуясь на жену и бросая семью на всегда..
Уже не ваш земляк:
Это кто тут такой смелый
Это кто тут такой смелый
По крайней мере на жену не жаловался мамке и папке и не плакал там как плачущий сыночек убожество, жалуясь на жену и бросая семью на всегда..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 14:08
Бросать детей, сдавая их в детдом, грех..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 14:09
Ладно, мне еще окорочка искать..
Что говорить с маменькими сыночками, кто жалуется мамке и папке на жену..
Что говорить с маменькими сыночками, кто жалуется мамке и папке на жену..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 14:11
Цитата:
К тебе у меня никакого интереса, как и ко всему, что с тобой связано
Уже не ваш земляк:
Интерес к мужским причиндалам, к дырявым и всему, с ними связанному.
Интерес к мужским причиндалам, к дырявым и всему, с ними связанному.
К тебе у меня никакого интереса, как и ко всему, что с тобой связано
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