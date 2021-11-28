Отправлено: - 10:01

Уже не ваш земляк:

Интересно, а если я назову украинцев "салоедами", то Макс тоже так возбудится?!

Цитата:Ну назови, а потом жди раскрыв рот, мож кто-то и возбудится. Тебе надо чтобы именно я возбудился, или без разницы кто?