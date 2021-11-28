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≡ И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42942
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 13:31
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Пьяный человек, замерзающий на улице, не вызывает столько теплых чувств, как замерзающая собачка или котик на остановке. О них бы написали в инстаграм. Организовали помощь или сбор на лечение и операцию в Челябинске. Но это всего лишь алкаш.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5922
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 28.11.21 - 13:31
#1
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Да ладно..
Заступиться..
Их иногда жалеешь, не выгоняешь с подъезда, они не то что ссут там, а и гадят по большому..
У нас на Горняков 68 есть такой мужик, вежливый такой, а вот нагадил..
Ночует в этом микрорайончике в подъездах и сорит еще..
Не, мне после этого стало его не жаль..
Тоже помру, он меня жалеть будет?
Почему их должен жалеть например я, если они где то будут умирать?
А они жалели, своих детей, жен, которых ради выпивки бросали и возможно так же, умирать?
Это вопрос опять же философии..
А у нас общество, где слабый и обессилевший просто обязан умереть, чтобы не напрягать более здоровое общество..
Как и у волков впрочем..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23419
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 28.11.21 - 13:35
#2
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Вот так и - подохнешь, приехав,
в Казахстан. У меня то сердце -
больное... :-o :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5922
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 13:40
#3
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Цитата:
drakon:
Вот так и - подохнешь, приехав, в Казахстан. У меня то

Не бойся, ко мне на хату с Германии 29го декабря приедут, у них тут и друзей полно и охраны и все за ними смотрят..
Такие люди тут не умирают, не дадут..
Она всем всем дарит и нам подарила детскую курточку хорошенькую, качество чисто немецкое..
Так что таких людей носят тут на руках..
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
692
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 28.11.21 - 13:48
#4
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Из-за бомжей не поймёшь, человеку плохо или спит бомж. Вот в чем опасность
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23419
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 13:54
#5
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Цитата:
arman_kst:
Вот в чем опасность

А что? БОМЖи - опасны?... 8-) :-o
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