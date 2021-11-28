Отправлено: - 13:40

drakon:

Вот так и - подохнешь, приехав, в Казахстан. У меня то

Цитата:Не бойся, ко мне на хату с Германии 29го декабря приедут, у них тут и друзей полно и охраны и все за ними смотрят..Такие люди тут не умирают, не дадут..Она всем всем дарит и нам подарила детскую курточку хорошенькую, качество чисто немецкое..Так что таких людей носят тут на руках..