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Нужно немного подождать... автобус
Нужно немного подождать... автобус
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42941
Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 25.11.21 - 11:22
После внедрения электронной системы оплаты проезда в Костанае все маршруты городских автобусов были признаны социально значимыми, акимат стал их субсидировать. Однако перевозчики продолжают нарушать график движения, что вызывает недовольство пассажиров. На этой неделе владельцы транспортных компаний дважды участвовали в брифингах, рассказывая о своих проблемах населению и представителям отдела ЖКХ.
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Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 27.11.21 - 14:08
Цитата:
Но видимо на днюху кому то, еще что то..
По 5 нет такого плана..
serg kost:
Водитель не стеснялся громко это обсуждать.
Водитель не стеснялся громко это обсуждать.
Но видимо на днюху кому то, еще что то..
По 5 нет такого плана..
Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 27.11.21 - 14:13
При чем тут план.
Уже большинство картой платили.
Водители обсуждали, кто сколько налички собрал, и по сколько сдавать.
Уже большинство картой платили.
Водители обсуждали, кто сколько налички собрал, и по сколько сдавать.
Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 27.11.21 - 14:19
Цитата:
Ну по пять это смешно, даже когда проезд стоил 50 или 60, собирали по 18 тысяч за смену хозяевам..
Смотря какой конечно маршрут..
serg kost:
Водители обсуждали, кто сколько налички собрал, и по сколько сдавать.
Водители обсуждали, кто сколько налички собрал, и по сколько сдавать.
Ну по пять это смешно, даже когда проезд стоил 50 или 60, собирали по 18 тысяч за смену хозяевам..
Смотря какой конечно маршрут..
Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 27.11.21 - 14:23
Мы на 102м, он же 104, 105, 108, когда дежурный, две тысячи баксов тогда отдавали за месяц правда,проезд был тогда от 10 тенге обувная пятый, до 35ти тенге базар Заречное..
На пазике красном аквариуме работал кассиром и ремонтником .
На пазике красном аквариуме работал кассиром и ремонтником .
Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 27.11.21 - 14:24
Самые башлевые были 13й маршрут и 27й..
Те вроде по 7 тысяс смена была, не помню, но что то адски много..
Те вроде по 7 тысяс смена была, не помню, но что то адски много..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2265
Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 27.11.21 - 15:17
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Тут, как говорится, два ПУТЯ: - или хозяева - ЛОХИ( содержать большой автопарк - уже серьезный бизнес, тут серьезные мозги нужны: они не могут быть лохами по определению) или такой порядок вещей хозяев УСТРАИВАЛ.
Давайте, несмотря на возражения из-за сословной солидарности буржуа Добринцова, посчитаем чужие деньги: 11 000 тенге - дневная выручка налом, из них 5 000 отдают хозяевам, 6 000 тенге - себе в карман. (со слов нашего коллеги Серёги Костанайского).
6 000 * 30 = 180 000 тенге - месячная неофициальная и необлагаемая налогами зарплата водителя.
Хозяева автопарка при помощи субсидии, подняли зарплату ( так по крайней мере они декларируют) водителям до 300 000 тенге в месяц.
300 000 + 180 000 = 480 000 тенге в месяц - это чистый доход водителя за месяц.
(300 000-30 000 - 42 500)*10% - 30 000 - 1 488 - 1 700 = 244 062 тенге - официальная зарплата водителя после вычета налогов и соц.отчислении.
244 062 + 180 000 = 424 062 тенге - чистая прибыль водителя в месяц.
Неплохо для города Костаная, учитывая что средняя зарплата по стране, согласно стат.данным, значительно ниже.
И это при введённом безналичном проезде.
Цифру 6 000 тенге можно смело умножать на 5 или 6 ( до введения Алем Плей) (я, недавно, как то ехал в "Тойота Цент" на автобусе №10 и просто для интереса посчитал, что из 20 человек , только один заплатил налом).
6 000*5 = 30 000 тенге в день имел или делал КЭШ водитель автобуса.
30 000 *30 дней = 900 000 тенге, ориентировочно имел водитель автобуса в месяц и это без учёта официальной зарплаты.
Наверное, это слишком много для него: очевидно делился с механиком, бригадиром, медсестрой и прочими обслуживающим персоналом.
Может из-за большой разницы в зарплате: 900 000 и 424 062 тенге и не идут водители на свою старую работу??
Может, это и не так: но, скорее всего, с незначительными поправками наверное так и было.
[Исправлено: ACROS, 27.11.2021 - 16:46]
elektron:
сама фирма
сама фирма
Цитата:
serg kost:
Водитель не стеснялся громко это обсуждать.
Водитель не стеснялся громко это обсуждать.
Цитата:
Добринцофф:
и чужие деньги
и чужие деньги
Тут, как говорится, два ПУТЯ: - или хозяева - ЛОХИ( содержать большой автопарк - уже серьезный бизнес, тут серьезные мозги нужны: они не могут быть лохами по определению) или такой порядок вещей хозяев УСТРАИВАЛ.
Давайте, несмотря на возражения из-за сословной солидарности буржуа Добринцова, посчитаем чужие деньги: 11 000 тенге - дневная выручка налом, из них 5 000 отдают хозяевам, 6 000 тенге - себе в карман. (со слов нашего коллеги Серёги Костанайского).
6 000 * 30 = 180 000 тенге - месячная неофициальная и необлагаемая налогами зарплата водителя.
Хозяева автопарка при помощи субсидии, подняли зарплату ( так по крайней мере они декларируют) водителям до 300 000 тенге в месяц.
300 000 + 180 000 = 480 000 тенге в месяц - это чистый доход водителя за месяц.
(300 000-30 000 - 42 500)*10% - 30 000 - 1 488 - 1 700 = 244 062 тенге - официальная зарплата водителя после вычета налогов и соц.отчислении.
244 062 + 180 000 = 424 062 тенге - чистая прибыль водителя в месяц.
Неплохо для города Костаная, учитывая что средняя зарплата по стране, согласно стат.данным, значительно ниже.
И это при введённом безналичном проезде.
Цифру 6 000 тенге можно смело умножать на 5 или 6 ( до введения Алем Плей) (я, недавно, как то ехал в "Тойота Цент" на автобусе №10 и просто для интереса посчитал, что из 20 человек , только один заплатил налом).
6 000*5 = 30 000 тенге в день имел или делал КЭШ водитель автобуса.
30 000 *30 дней = 900 000 тенге, ориентировочно имел водитель автобуса в месяц и это без учёта официальной зарплаты.
Наверное, это слишком много для него: очевидно делился с механиком, бригадиром, медсестрой и прочими обслуживающим персоналом.
Может из-за большой разницы в зарплате: 900 000 и 424 062 тенге и не идут водители на свою старую работу??
Может, это и не так: но, скорее всего, с незначительными поправками наверное так и было.
[Исправлено: ACROS, 27.11.2021 - 16:46]
Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 27.11.21 - 20:53
Цитата:
А по карте вся сумма идет хозяину автопарка. Ещё заметил, что терминал не всегда сразу принимает оплату, и рычит. Прикладываешь второй раз, тогда проходит. А потом со счёта списывается всё равно за 2 раза. Особенно это заметно, когда рука с картой дернется при неполной остановке автобуса.
И это заметно больше, чем когда не было терминалов, а был только нал.Цитата:
Водители разве не через день работают? Тогда левый заработок нужно делить на 2.
Да и маршруты разные. Про который я писал, это башлёвый маршрут.
В остальном согласен.
Ещё заметил. Летом садишься на предпоследний автобус. А перед въездом в город он якобы "ломается", и дальше не идёт.
Пасс ажиры выходят, и тут подъезжает последний автобус. А "сломавшийся" спокойно уезжает.
Договорняк между водителями? Помогают друг другу план сделать? В том числе и наличкой?
111:
по пять это смешно, даже когда проезд стоил 50 или 60, собирали по 18 тысяч за смену хозяевам
по пять это смешно, даже когда проезд стоил 50 или 60, собирали по 18 тысяч за смену хозяевам
А по карте вся сумма идет хозяину автопарка. Ещё заметил, что терминал не всегда сразу принимает оплату, и рычит. Прикладываешь второй раз, тогда проходит. А потом со счёта списывается всё равно за 2 раза. Особенно это заметно, когда рука с картой дернется при неполной остановке автобуса.
И это заметно больше, чем когда не было терминалов, а был только нал.Цитата:
ACROS:
424 062 тенге - чистая прибыль водителя в месяц.
424 062 тенге - чистая прибыль водителя в месяц.
Водители разве не через день работают? Тогда левый заработок нужно делить на 2.
Да и маршруты разные. Про который я писал, это башлёвый маршрут.
В остальном согласен.
Ещё заметил. Летом садишься на предпоследний автобус. А перед въездом в город он якобы "ломается", и дальше не идёт.
Пасс ажиры выходят, и тут подъезжает последний автобус. А "сломавшийся" спокойно уезжает.
Договорняк между водителями? Помогают друг другу план сделать? В том числе и наличкой?
Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 27.11.21 - 20:56
Цитата:
А как узнаешь, что предпоследний?
serg kost:
подъезжает последний автобус
подъезжает последний автобус
А как узнаешь, что предпоследний?
Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 27.11.21 - 21:42
По расписанию.
Водители говорят, когда последний. И какой интервал.
Водители говорят, когда последний. И какой интервал.
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14385
Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 27.11.21 - 22:00
Цитата:
только как пишут, этот интервал, указанный на остановках очень очень далек от реального.
serg kost:
когда последний. И какой интервал.
когда последний. И какой интервал.
только как пишут, этот интервал, указанный на остановках очень очень далек от реального.
Нужно немного подождать... автобус
Отправлено: 28.11.21 - 08:26
Цитата:
Цитата:
Написанное понимаем?
Лишь бы придраться...
Всегда спрашиваю, если планирую поздно автобусом возвращаться. Мне часто проще не идти в гараж, а вечером обратно из гаража, а доехать общественным транспортом.
alex_60:
только как пишут, этот интервал, указанный на остановках
только как пишут, этот интервал, указанный на остановках
Цитата:
serg kost:
Водители говорят
Водители говорят
Написанное понимаем?
Лишь бы придраться...
Всегда спрашиваю, если планирую поздно автобусом возвращаться. Мне часто проще не идти в гараж, а вечером обратно из гаража, а доехать общественным транспортом.
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