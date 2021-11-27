На экзаменах получил две пятерки и одну четверку.Засмотрелся на высокий бюст учительницы, диктующую текст диктанта. И каждый ее вздох принимал как подсказку запятой.Волновался, что в штанах у меня стало тесно! )))) И наставил лишних запятых, что мне снизили отметку за диктант на один бал.)))))
Похоже ловитель демонов и любитель тараканов, сегодня голодным спать лег. Вырубился изза обилия впечатлений и пива. Иначе как обьяснить отсутствие сегодня сэлфи на фоне рыбы и пива. СИЗО пошел переживать по поводу дорогих билетов на Родину, зная что завтра окончается его контракт, и зять пакистанец, лишит лицензии и отпрааит его на родину посылкой наложенным платежом. У Облайки -токсикоз. Одним словом, шабат, а не бешбармак!
Наконец на старости лет вы получили право изрыгать все, что кипело в душе. Знавал я одного пиздуна сидельца. Много лет он пакостничал на советскую власть, делал очень грамотно, что органы не могли упрятать за решетку. Но прокололся как последний лох! Посетил его неуч участковый, беседовал с ним по душам. Даже чайку попили вместе, поговорили душевно! На другой день явился наряд милиции с понятыми, устроили обыск. Пакостник торжестаовал, но потом из туалета вынесли в пакете 3 патрона пистолета Макарова. Получил срок реальный пакостник.
Подготовка к терористическому акту, при Сталине мог вышку получить. Отделался десяткой, прибыл в Карлаг. Писал на УДО, но я писал ему отказную. Дали ему хорошее образование, квартиру, престижную работу! Он чем то был недоволен, слушал голос Америки, вел себя, прямо как нынешный нацик на форуме.
Доктор СИЗШ: Наконец на старости лет вы получили право изрыгать все, что кипело в душе
А и какая ваша роль в этой истории? Вы и были тем учатковым, что подкинул патроны несчастному терпиле? Или где? У каждой басни есть мораль. В чем мораль сей вашей басни? Что в том что вы на воле, это не ваша заслуга, а наша недоработка? (Народная дубацкая поговорка)
Дон Хулио, ого как тебя прорвало! Я же написал твой словесный портрет, кем ты был в молодости! Прекрасно все ты понял! Не притворяйяся дураком и идиотом! И поговорку к месту привел! Твое место в бичарне, а не на форуме!
Уже завтра собираюсь вести проводку по ванной комнате, кафель буду сверлить шуруповертом, а вот стены попробую этой штукой.. Если доставят вовремя конечно.. Теперь и в стенах отверстия под проводки и интернетов можно наделать и главное люстры тут, ударная дрель не взяла этот советский бетон.. Только буры надо набрать еще..
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