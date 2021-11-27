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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 23:45
На экзаменах получил две пятерки и одну четверку.Засмотрелся на высокий бюст учительницы, диктующую текст диктанта. И каждый ее вздох принимал как подсказку запятой.Волновался, что в штанах у меня стало тесно! )))) И наставил лишних запятых, что мне снизили отметку за диктант на один бал.)))))
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 27.11.2021 - 23:46]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 27.11.2021 - 23:47]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 27.11.2021 - 23:46]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 27.11.2021 - 23:47]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 323
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 23:54
Цитата:
Интересно, а табличка из редких металлов, вам позже в голову ударила? Или вам она сначала ударила, а потом вы приехали?
Хронологически хочется восстановить события..
Цитата:
Сегодня же шабат. Остается подождать только охотников за привидениями. Для комплекта. Толтьо их не хватает на форуме.
Доктор СИЗШ:
Я приехал в город в возрасте 15 лет. В 1967 году.
Я приехал в город в возрасте 15 лет. В 1967 году.
Интересно, а табличка из редких металлов, вам позже в голову ударила? Или вам она сначала ударила, а потом вы приехали?
Хронологически хочется восстановить события..
Цитата:
111:
Демоны и Сплетники... Так надо назвать сегодняшнее кино..
Демоны и Сплетники... Так надо назвать сегодняшнее кино..
Сегодня же шабат. Остается подождать только охотников за привидениями. Для комплекта. Толтьо их не хватает на форуме.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 323
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 00:00
Цитата:
Диарея?
Доктор СИЗШ:
Волновался, что в штанах у меня стало тесно
Волновался, что в штанах у меня стало тесно
Диарея?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 00:13
Цитата:
Сперматоксикоз
Don Julio:
Сперматоксикоз
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 00:19
Цитата:
Эх! Мне так хочется увидеть тебя в моем кабинете! Где ты был раньше в советское время? Сидел на кухне и молчал в тряпочку????
Don Julio:
Эх! Мне так хочется увидеть тебя в моем кабинете! Где ты был раньше в советское время? Сидел на кухне и молчал в тряпочку????
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 323
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 00:21
Похоже ловитель демонов и любитель тараканов, сегодня голодным спать лег.
Вырубился изза обилия впечатлений и пива.
Иначе как обьяснить отсутствие сегодня сэлфи на фоне рыбы и пива.
СИЗО пошел переживать по поводу дорогих билетов на Родину, зная что завтра окончается его контракт, и зять пакистанец, лишит лицензии и отпрааит его на родину посылкой наложенным платежом.
У Облайки -токсикоз.
Одним словом, шабат, а не бешбармак!
Вырубился изза обилия впечатлений и пива.
Иначе как обьяснить отсутствие сегодня сэлфи на фоне рыбы и пива.
СИЗО пошел переживать по поводу дорогих билетов на Родину, зная что завтра окончается его контракт, и зять пакистанец, лишит лицензии и отпрааит его на родину посылкой наложенным платежом.
У Облайки -токсикоз.
Одним словом, шабат, а не бешбармак!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 323
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 00:34
Цитата:
Зифилис, вам слово на с...
Цитата:
Мечты, мечты, где ваша сладость...
Что в молодости планы, то в старости, воспоминания о несбывшихся мечтах...
Цитата:
В Караганде, а что?
Цитата:
Это умение мне недоступно. Это почти утерянные знания. Научите?
Доктор СИЗШ:
Сперматоксикоз
Сперматоксикоз
Зифилис, вам слово на с...
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Эх! Мне так хочется увидеть тебя в моем кабинете!
Эх! Мне так хочется увидеть тебя в моем кабинете!
Мечты, мечты, где ваша сладость...
Что в молодости планы, то в старости, воспоминания о несбывшихся мечтах...
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Где ты был раньше в советское время?
Где ты был раньше в советское время?
В Караганде, а что?
Цитата:
Доктор СИЗШ:молчал в тряпочку????
Это умение мне недоступно. Это почти утерянные знания. Научите?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 00:49
Цитата:
Наконец на старости лет вы получили право изрыгать все, что кипело в душе. Знавал я одного пиздуна сидельца. Много лет он пакостничал на советскую власть, делал очень грамотно, что органы не могли упрятать за решетку. Но прокололся как последний лох! Посетил его неуч участковый, беседовал с ним по душам. Даже чайку попили вместе, поговорили душевно! На другой день явился наряд милиции с понятыми, устроили обыск. Пакостник торжестаовал, но потом из туалета вынесли в пакете 3 патрона пистолета Макарова. Получил срок реальный пакостник.
Don Julio:
Наконец на старости лет вы получили право изрыгать все, что кипело в душе. Знавал я одного пиздуна сидельца. Много лет он пакостничал на советскую власть, делал очень грамотно, что органы не могли упрятать за решетку. Но прокололся как последний лох! Посетил его неуч участковый, беседовал с ним по душам. Даже чайку попили вместе, поговорили душевно! На другой день явился наряд милиции с понятыми, устроили обыск. Пакостник торжестаовал, но потом из туалета вынесли в пакете 3 патрона пистолета Макарова. Получил срок реальный пакостник.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 01:00
Подготовка к терористическому акту, при Сталине мог вышку получить. Отделался десяткой, прибыл в Карлаг. Писал на УДО, но я писал ему отказную. Дали ему хорошее образование, квартиру, престижную работу! Он чем то был недоволен, слушал голос Америки, вел себя, прямо как нынешный нацик на форуме.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 323
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 01:14
Цитата:
А и какая ваша роль в этой истории? Вы и были тем учатковым, что подкинул патроны несчастному терпиле?
Или где?
У каждой басни есть мораль. В чем мораль сей вашей басни?
Что в том что вы на воле, это не ваша заслуга, а наша недоработка? (Народная дубацкая поговорка)
Доктор СИЗШ:
Наконец на старости лет вы получили право изрыгать все, что кипело в душе
Наконец на старости лет вы получили право изрыгать все, что кипело в душе
А и какая ваша роль в этой истории? Вы и были тем учатковым, что подкинул патроны несчастному терпиле?
Или где?
У каждой басни есть мораль. В чем мораль сей вашей басни?
Что в том что вы на воле, это не ваша заслуга, а наша недоработка? (Народная дубацкая поговорка)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 323
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 01:21
Цитата:
Зачем мне ваша автобиография?
Оно мне надо?
Хотите, можете мемуары писать. Только не показыаайте никому.
Накрайняк, вам в туалете они пригодяцца.
По назначению, если диарея опять настигнет.
Доктор СИЗШ:
вел себя, прямо как нынешный нацик на форуме.
вел себя, прямо как нынешный нацик на форуме.
Зачем мне ваша автобиография?
Оно мне надо?
Хотите, можете мемуары писать. Только не показыаайте никому.
Накрайняк, вам в туалете они пригодяцца.
По назначению, если диарея опять настигнет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 01:33
Цитата:
Дон Хулио, ого как тебя прорвало! Я же написал твой словесный портрет, кем ты был в молодости! Прекрасно все ты понял! Не притворяйяся дураком и идиотом! И поговорку к месту привел! Твое место в бичарне, а не на форуме!
Don Julio:
Дон Хулио, ого как тебя прорвало! Я же написал твой словесный портрет, кем ты был в молодости! Прекрасно все ты понял! Не притворяйяся дураком и идиотом! И поговорку к месту привел! Твое место в бичарне, а не на форуме!
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