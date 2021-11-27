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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 200 из 200«1...198199200
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
561
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 23:45
#2986
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На экзаменах получил две пятерки и одну четверку.Засмотрелся на высокий бюст учительницы, диктующую текст диктанта. И каждый ее вздох принимал как подсказку запятой.Волновался, что в штанах у меня стало тесно! )))) И наставил лишних запятых, что мне снизили отметку за диктант на один бал.)))))

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 27.11.2021 - 23:46]

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 27.11.2021 - 23:47]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
323
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 23:54
#2987
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Я приехал в город в возрасте 15 лет. В 1967 году.

Интересно, а табличка из редких металлов, вам позже в голову ударила? Или вам она сначала ударила, а потом вы приехали?
Хронологически хочется восстановить события..
:-o
Цитата:
111:
Демоны и Сплетники... Так надо назвать сегодняшнее кино..

Сегодня же шабат. Остается подождать только охотников за привидениями. Для комплекта. Толтьо их не хватает на форуме.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
323
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 00:00
#2988
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Волновался, что в штанах у меня стало тесно

Диарея?

:oops:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
561
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 00:13
#2989
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Цитата:
Don Julio:

Сперматоксикоз
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
561
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 00:19
#2990
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Цитата:
Don Julio:

Эх! Мне так хочется увидеть тебя в моем кабинете! Где ты был раньше в советское время? Сидел на кухне и молчал в тряпочку????
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
323
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 00:21
#2991
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Похоже ловитель демонов и любитель тараканов, сегодня голодным спать лег.
Вырубился изза обилия впечатлений и пива.
Иначе как обьяснить отсутствие сегодня сэлфи на фоне рыбы и пива.
СИЗО пошел переживать по поводу дорогих билетов на Родину, зная что завтра окончается его контракт, и зять пакистанец, лишит лицензии и отпрааит его на родину посылкой наложенным платежом.
У Облайки -токсикоз.
Одним словом, шабат, а не бешбармак!
:-o
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
323
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 00:34
#2992
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Сперматоксикоз

Зифилис, вам слово на с...
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Эх! Мне так хочется увидеть тебя в моем кабинете!

Мечты, мечты, где ваша сладость...
Что в молодости планы, то в старости, воспоминания о несбывшихся мечтах...
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Где ты был раньше в советское время?

В Караганде, а что?
Цитата:
Доктор СИЗШ:молчал в тряпочку????

Это умение мне недоступно. Это почти утерянные знания. Научите?
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
561
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 00:49
#2993
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Цитата:
Don Julio:

Наконец на старости лет вы получили право изрыгать все, что кипело в душе. Знавал я одного пиздуна сидельца. Много лет он пакостничал на советскую власть, делал очень грамотно, что органы не могли упрятать за решетку. Но прокололся как последний лох! Посетил его неуч участковый, беседовал с ним по душам. Даже чайку попили вместе, поговорили душевно! На другой день явился наряд милиции с понятыми, устроили обыск. Пакостник торжестаовал, но потом из туалета вынесли в пакете 3 патрона пистолета Макарова. Получил срок реальный пакостник.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
561
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 01:00
#2994
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Подготовка к терористическому акту, при Сталине мог вышку получить. Отделался десяткой, прибыл в Карлаг. Писал на УДО, но я писал ему отказную. Дали ему хорошее образование, квартиру, престижную работу! Он чем то был недоволен, слушал голос Америки, вел себя, прямо как нынешный нацик на форуме.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
323
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 01:14
#2995
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Наконец на старости лет вы получили право изрыгать все, что кипело в душе

А и какая ваша роль в этой истории? Вы и были тем учатковым, что подкинул патроны несчастному терпиле?
Или где?
У каждой басни есть мораль. В чем мораль сей вашей басни?
Что в том что вы на воле, это не ваша заслуга, а наша недоработка? (Народная дубацкая поговорка)
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
323
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 01:21
#2996
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
вел себя, прямо как нынешный нацик на форуме.

Зачем мне ваша автобиография?
Оно мне надо?
Хотите, можете мемуары писать. Только не показыаайте никому.
Накрайняк, вам в туалете они пригодяцца.
По назначению, если диарея опять настигнет.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
561
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.11.21 - 01:33
#2997
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Цитата:
Don Julio:

Дон Хулио, ого как тебя прорвало! Я же написал твой словесный портрет, кем ты был в молодости! Прекрасно все ты понял! Не притворяйяся дураком и идиотом! И поговорку к месту привел! Твое место в бичарне, а не на форуме!
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