Отправлено: - 23:54

Доктор СИЗШ:

Я приехал в город в возрасте 15 лет. В 1967 году.

111:

Демоны и Сплетники... Так надо назвать сегодняшнее кино..

Цитата:Интересно, а табличка из редких металлов, вам позже в голову ударила? Или вам она сначала ударила, а потом вы приехали?Хронологически хочется восстановить события..Цитата:Сегодня же шабат. Остается подождать только охотников за привидениями. Для комплекта. Толтьо их не хватает на форуме.