Отправлено: - 16:08

Российские собственники, продавшие свои машины гражданам Казахстана, проверяют, числится ли еще машина на них, и, если видят, что новый владелец не прошел перерегистрацию, снимают ее с учета, чтобы не платить транспортный налог.

Цитата:Неккоректная формулировка. Новый собственник обязан поставить на учёт, иначе штраф и, только потом машину ставят на учет. Т.е. 10 дней для всех собственников, независимо, это россиянин или казахстанец. Если в течении 10 дней новый собственник ставит на учёт, то со старого регистрация снимается автоматически, если нет, то авто продолжает быть юридически зарегистрированным на старого хозяина.А по истечении 10 дней старый хозяин имеет право прийти в ГИБДД показать договор купли-продажи и сказать что машину продал, и снять её со своей регистрации. Чтобы не оплачивать налог но и штрафы, если новый хозяин надумает их коллекционировать.При этом машина не является криминальной, новый владелец может запросто и через месяц поставить её на учёт, только уже с некоторыми осложнениями в виде штрафов.Рс раз это реклама, скажу только что есть совершенно официальный сервис от ГИБДД, где можно пробить авто официально по четырем параметрам. Но, что характерно, бесплатно.