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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:05
Цитата:
Хм..
Прям Хеллоуин какой то..
Так где ты праздновал, доказать можешь?
Или опять на Демона все сопрешь?
Don Julio: президент сказал и даже праздновали это
Хм..
Прям Хеллоуин какой то..
Так где ты праздновал, доказать можешь?
Или опять на Демона все сопрешь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:06
И ты поверил Демону?
Значит в 1941м было отдельное государство Казахстан?
Значит в 1941м было отдельное государство Казахстан?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:06
Демоны и Сплетники...
Так надо назвать сегодняшнее кино..
Так надо назвать сегодняшнее кино..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 622
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:07
Цитата:
Какие-то странные слова для советского подполковника.
Тогда все знали, что бюсты в обязательном порядке ставятся только для дважды Героев Советского Союза. Вот и стояли бюсты лётчикам Павлову и Беде.
Ну а сейчас в Парке Победы решили поставить бюсты и другим Героям.
Доктор СИЗШ:
Когда я приехал в город, увидел 2 бюста Героев Советского Союза. Потом количество бюстов начало увеличиваться в геометрической прогрессии.
Когда я приехал в город, увидел 2 бюста Героев Советского Союза. Потом количество бюстов начало увеличиваться в геометрической прогрессии.
Какие-то странные слова для советского подполковника.
Тогда все знали, что бюсты в обязательном порядке ставятся только для дважды Героев Советского Союза. Вот и стояли бюсты лётчикам Павлову и Беде.
Ну а сейчас в Парке Победы решили поставить бюсты и другим Героям.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 321
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:17
Цитата:
А чертики перед глазами не шныряют?
Цитата:
Походу чел уже под конкретным газом!
Чето как-то рановато!
Пс модераторы, вам удачи!
[Исправлено: Don Julio, 27.11.2021 - 21:20]
111:
Демон был в моем образе на форум
Демон был в моем образе на форум
А чертики перед глазами не шныряют?
Цитата:
111:
Демон у тебя над ухом?
Демон у тебя над ухом?
Походу чел уже под конкретным газом!
Чето как-то рановато!
Пс модераторы, вам удачи!
[Исправлено: Don Julio, 27.11.2021 - 21:20]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:21
Цитата:
Ты же сам сказал, тебе чаго то президент на ухо шептал.
Забыл?
И ты там что то отпраздновал и сплясал..
Don Julio:
Походу чел
Походу чел
Ты же сам сказал, тебе чаго то президент на ухо шептал.
Забыл?
И ты там что то отпраздновал и сплясал..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:21
А мне кажется это был не Путин, а демон..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:29
Цитата:
Сколько там гордости!
Да пусть хоть Абама..
Мне то что?
Просто что он тебе нашептал там, что ты аж праздновать побежал...
Don Julio: меня Путин, президент
Сколько там гордости!
Да пусть хоть Абама..
Мне то что?
Просто что он тебе нашептал там, что ты аж праздновать побежал...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:32
Цитата:
После того, как я тебе сказал..
А то бы с двумя большими вставлял бы его..
Ну так как он тебе сказал, пришел к тебе домой?
Don Julio: У меня Путин, президент. Заметь, пишу с маленькой буквы
После того, как я тебе сказал..
А то бы с двумя большими вставлял бы его..
Ну так как он тебе сказал, пришел к тебе домой?
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14385
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:56
перерыв, или на сегодня
закончили?
закончили?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 22:02
Цитата:
Наверно перерыв, сейчас сыночек прибежит, который на жену мамке жалуется и плачет тараканьими слезами, а потом сыкама появится.
Так, по очереди..
alex_60:
перерыв
перерыв
Наверно перерыв, сейчас сыночек прибежит, который на жену мамке жалуется и плачет тараканьими слезами, а потом сыкама появится.
Так, по очереди..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14583
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 22:57
Цитата:
Не только. В СХИ при жизни стоял бюст Ярового Михаила Саввича - полного кавалера орденов Славы трёх степеней.
serg kost:
Тогда все знали, что бюсты в обязательном порядке ставятся только для дважды Героев Советского Союза
Тогда все знали, что бюсты в обязательном порядке ставятся только для дважды Героев Советского Союза
Не только. В СХИ при жизни стоял бюст Ярового Михаила Саввича - полного кавалера орденов Славы трёх степеней.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 622
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 23:14
Во-первых, могли и не ставить.
Во-вторых, это было не на улице, или на площади города.
А вот дважды или трижды Героям ставили в любом случае на виду у всех, без исключения.
Я и удивился, что якобы советский "подполковник" не знал об этом. И принял бюсты дважды Героев за единственных ГСС в области.
У него что, политинформаций не было?
Это как его рассказы, что он, бывший троечник, сдал вступительные экзамены в техникум или институт на отлично.
Во-вторых, это было не на улице, или на площади города.
А вот дважды или трижды Героям ставили в любом случае на виду у всех, без исключения.
Я и удивился, что якобы советский "подполковник" не знал об этом. И принял бюсты дважды Героев за единственных ГСС в области.
У него что, политинформаций не было?
Это как его рассказы, что он, бывший троечник, сдал вступительные экзамены в техникум или институт на отлично.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 558
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 23:25
Я приехал в город в возрасте 15 лет. В 1967 году.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 321
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 23:44
Цитата:
Ну зря вы раньше молчали. Это же новость для первой полосы газеты!
Хотя, это может претензия?
Вы приехали, а вам! Ни красной ковровой дорожки, ни каравая с хлебом-солью?
Или наоборот, если это сенсация, надо ее закринить, и прибить гвоздиком на стену.
Напечатать, занести в скрижали истории. Зафиксировать р праздновать ежегодно, как день медика или день взятия Бастилии?
Цитата:
Я удивлен безграничными талантами форумчан. Оказывается он не только по Демонам, но и по тараканам-спец!
Я, например, сроду не знал, что тараканы плачут.
Это же насколько нужно любить тараканов, чтобы их наблюдать когда и чем они плачут.
Оказывается это хобби изучать не только по демонам, но и по тараканам.
Доктор СИЗШ:
Я приехал в город в возрасте 15 лет. В 1967 году.
Я приехал в город в возрасте 15 лет. В 1967 году.
Ну зря вы раньше молчали. Это же новость для первой полосы газеты!
Хотя, это может претензия?
Вы приехали, а вам! Ни красной ковровой дорожки, ни каравая с хлебом-солью?
Или наоборот, если это сенсация, надо ее закринить, и прибить гвоздиком на стену.
Напечатать, занести в скрижали истории. Зафиксировать р праздновать ежегодно, как день медика или день взятия Бастилии?
Цитата:
111:
плачет тараканьими слезами,
плачет тараканьими слезами,
Я удивлен безграничными талантами форумчан. Оказывается он не только по Демонам, но и по тараканам-спец!
Я, например, сроду не знал, что тараканы плачут.
Это же насколько нужно любить тараканов, чтобы их наблюдать когда и чем они плачут.
Оказывается это хобби изучать не только по демонам, но и по тараканам.
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