Отправлено: - 22:57

serg kost:

Тогда все знали, что бюсты в обязательном порядке ставятся только для дважды Героев Советского Союза

Цитата:Не только. В СХИ при жизни стоял бюст Ярового Михаила Саввича - полного кавалера орденов Славы трёх степеней.