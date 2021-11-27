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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 199 из 200«1...197198199200»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5911
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:05
#2971
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Цитата:
Don Julio: президент сказал и даже праздновали это

Хм..
Прям Хеллоуин какой то..
Так где ты праздновал, доказать можешь?
Или опять на Демона все сопрешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5911
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:06
#2972
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И ты поверил Демону?
Значит в 1941м было отдельное государство Казахстан?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5911
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:06
#2973
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Демоны и Сплетники...
Так надо назвать сегодняшнее кино..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
622
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:07
#2974
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Когда я приехал в город, увидел 2 бюста Героев Советского Союза. Потом количество бюстов начало увеличиваться в геометрической прогрессии.

Какие-то странные слова для советского подполковника.
Тогда все знали, что бюсты в обязательном порядке ставятся только для дважды Героев Советского Союза. Вот и стояли бюсты лётчикам Павлову и Беде.
Ну а сейчас в Парке Победы решили поставить бюсты и другим Героям.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
321
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:17
#2975
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Цитата:
111:
Демон был в моем образе на форум

А чертики перед глазами не шныряют?
Цитата:
111:
Демон у тебя над ухом?

Походу чел уже под конкретным газом!
Чето как-то рановато!
Пс модераторы, вам удачи!

[Исправлено: Don Julio, 27.11.2021 - 21:20]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5911
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:21
#2976
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Цитата:
Don Julio:
Походу чел

Ты же сам сказал, тебе чаго то президент на ухо шептал.
Забыл?
И ты там что то отпраздновал и сплясал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5911
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:21
#2977
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А мне кажется это был не Путин, а демон..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5911
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:29
#2978
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Цитата:
Don Julio: меня Путин, президент

Сколько там гордости!
Да пусть хоть Абама..
Мне то что?
Просто что он тебе нашептал там, что ты аж праздновать побежал...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5911
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:32
#2979
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Цитата:
Don Julio: У меня Путин, президент. Заметь, пишу с маленькой буквы


После того, как я тебе сказал..
А то бы с двумя большими вставлял бы его..
Ну так как он тебе сказал, пришел к тебе домой?
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14385
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:56
#2980
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перерыв, или на сегодня
закончили?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5911
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 22:02
#2981
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Цитата:
alex_60:
перерыв

Наверно перерыв, сейчас сыночек прибежит, который на жену мамке жалуется и плачет тараканьими слезами, а потом сыкама появится.
Так, по очереди..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14583
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 22:57
#2982
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Цитата:
serg kost:
Тогда все знали, что бюсты в обязательном порядке ставятся только для дважды Героев Советского Союза

Не только. В СХИ при жизни стоял бюст Ярового Михаила Саввича - полного кавалера орденов Славы трёх степеней.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
622
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 23:14
#2983
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Во-первых, могли и не ставить.
Во-вторых, это было не на улице, или на площади города.
А вот дважды или трижды Героям ставили в любом случае на виду у всех, без исключения.
Я и удивился, что якобы советский "подполковник" не знал об этом. И принял бюсты дважды Героев за единственных ГСС в области.
У него что, политинформаций не было?
Это как его рассказы, что он, бывший троечник, сдал вступительные экзамены в техникум или институт на отлично.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
558
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 23:25
#2984
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Я приехал в город в возрасте 15 лет. В 1967 году.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
321
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 23:44
#2985
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Я приехал в город в возрасте 15 лет. В 1967 году.

Ну зря вы раньше молчали. Это же новость для первой полосы газеты!
Хотя, это может претензия?
Вы приехали, а вам! Ни красной ковровой дорожки, ни каравая с хлебом-солью?
Или наоборот, если это сенсация, надо ее закринить, и прибить гвоздиком на стену.
Напечатать, занести в скрижали истории. Зафиксировать р праздновать ежегодно, как день медика или день взятия Бастилии?
Цитата:
111:
плачет тараканьими слезами,

Я удивлен безграничными талантами форумчан. Оказывается он не только по Демонам, но и по тараканам-спец!
Я, например, сроду не знал, что тараканы плачут.
Это же насколько нужно любить тараканов, чтобы их наблюдать когда и чем они плачут.
Оказывается это хобби изучать не только по демонам, но и по тараканам.
Профайл
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