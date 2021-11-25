Отправлено: - 20:53

111:

по пять это смешно, даже когда проезд стоил 50 или 60, собирали по 18 тысяч за смену хозяевам

ACROS:

424 062 тенге - чистая прибыль водителя в месяц.

Цитата:А по карте вся сумма идет хозяину автопарка. Ещё заметил, что терминал не всегда сразу принимает оплату, и рычит. Прикладываешь второй раз, тогда проходит. А потом со счёта списывается всё равно за 2 раза. Особенно это заметно, когда рука с картой дернется при неполной остановке автобуса.И это заметно больше, чем когда не было терминалов, а был только нал.Цитата:Водители разве не через день работают? Тогда левый заработок нужно делить на 2.Да и маршруты разные. Про который я писал, это башлёвый маршрут.В остальном согласен.Ещё заметил. Летом садишься на предпоследний автобус. А перед въездом в город он якобы "ломается", и дальше не идёт.Пасс ажиры выходят, и тут подъезжает последний автобус. А "сломавшийся" спокойно уезжает.Договорняк между водителями? Помогают друг другу план сделать? В том числе и наличкой?