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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
316
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:07
#2956
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Цитата:
111:
Попутно обучаю сплетников жизни..

Почем у тебя курс стоит?
Сколько обучение длится?
Так то может рекламу в НГ даш!?
Может тебе как специалисту в этом вопросе у НГ скидка полагается?
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5910
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:08
#2957
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Цитата:
Don Julio:
сижу себе спокойно,

Ты не сидишь спокойно..
Ибо врешь и выкручиваешься, параллельно говоря за меня за глаза..
Нет у тебя спркойствия в душе..
Было бы, то был бы спокоен..
Логично?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5910
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:16
#2958
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Цитата:
Don Julio:
Почем у тебя курс стоит?

Ну, кому мерещится мой образ вот уже два года, когда меня тут и в помине не было, у кого так сказать психомоторное расстройство с эппилиптическими припадкамиивкупе с галюцинацией, тем может и бесплатно.
Только просьба, завязать себя крепко накрепко..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
316
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:32
#2959
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Цитата:
111:
Ты не сидишь спокойно..

Прикажешь встать чтоли?
Ты озвучь свои фантазии, а я послушаю, подумаю.
Цитата:
111:
параллельно говоря за меня за глаза..

Перпендикулярно!
Цитата:
111:
Нет у тебя спркойствия в душе.. Было бы, то был бы спокоен..

Не, нету! Пока ты пургу метешь, зато так приятно за тобой наблюдать какой ты гибкий и как тут извиваешься.
Прям смотрел бы и смотрел. И такое спокойствие на душе...
Цитата:
111:
Только просьба, завязать себя крепко накрепко..

Это ты сам себе наказ даёшь или себя настраиваешь на подвиг?
:-o
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
620
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:32
#2960
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Цитата:
Уже не ваш земляк: Беляев Александр Фёдорович, старший сержант, командир пулемётного расчёта.

И мой дед Беляев. Григорий Иосифович. из Гомельской области.
Погиб в 1944-м под Шауляем.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5910
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:45
#2961
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Цитата:
Don Julio:
такое спокойствие на душе.

Ну ну..
Раз бегаешь за мной, значит что то беспокоит..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
316
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:47
#2962
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Цитата:
111:
психомоторное расстройство с эппилиптическими припадкамиивкупе с галюцинацией

Стесняюсь узнать, ты где эти умные слова вычитал?
Свою больничную карту перед сном перечитываешь снова и снова, хочешь что-то новое о себе узнать?
Похвально!
;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5910
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:50
#2963
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Цитата:
Don Julio:
Стесняюсь узнать, ты где эти умные слова вы

Я не стесняюсь спросить, что демон сказал твоему сыкыма, когда предстал в моем образе и подобии перед ним?
Исходя из того, что он сказал, и будет ответ..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
316
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:51
#2964
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Цитата:
111:
Ну ну.. Раз бегаешь за мной, значит что то беспокоит..

Ты де подписался под нашим ситобой соглашением. Чтотесли ты мне отвечаешь, со мной дискутируешь, значит тебе интересно и тебе есть что мне саабчить.
Только что-то вторую часть ты филонишь, ниче ценного в твоих тут стонах нету.
Публика зевает и расходится.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5910
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:53
#2965
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Цитата:
Don Julio:
подписался

?
А это как, с печатью, клятвой на крови?
Ну.....
У тебя тоже некоторое биполярное расстройство?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
316
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:55
#2966
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Цитата:
111:
что демон сказал твоему сыкыма, когда предстал в моем образе и подобии перед ним? Исходя из того, что он сказал, и будет ответ..

С другой стороны Нострадамус же тоже зашифровывал свои видения?
Кто знает может здесь именно этот случай, и потомки найдут в архивах НГ сии пророчества найдут в них прорицания на будущее.
Хотя с другой стороны, никому же кроме психиатров не понять бред шизоыреников, ну или алкоголиков.
Засада однако!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5910
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:57
#2967
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Цитата:
Don Julio:
Кто знает может здесь именно этот случай, и потомки найдут в

Найдут обязательно!
Особенно то, что Демон был в моем образе на форуме тут два года назад и что то писал..
И тебя вылечат!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
316
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:59
#2968
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Цитата:
111:
А это как, с печатью, клятвой на крови?

Экие у тебя затейливые фантазии!
:lol:
Все проще, пишешь, отвечаешь мне, значит согласен.
Цитата:
111:
некоторое биполярное расстройство?

Ты сейчас уже с своей медицинской карты на справочник по психиатрии уже перешёл читать, или таки всежтаки карту продолжаешь?
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5910
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:00
#2969
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Цитата:
Don Julio: вот президент сказал и

Из той же серии, может это тоже был Демон у тебя над ухом?
Что ты аж запраздновался..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5910
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:02
#2970
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Цитата:
Don Julio:
затейливые фантазии!

Подписалсо...
Ога..
Сейчас еще отпечаток пальцев на смарте на твое Хулио поставлю и все путем..
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