Отправлено: - 20:32

111:

Ты не сидишь спокойно..

111:

параллельно говоря за меня за глаза..

111:

Нет у тебя спркойствия в душе.. Было бы, то был бы спокоен..

111:

Только просьба, завязать себя крепко накрепко..

Цитата:Прикажешь встать чтоли?Ты озвучь свои фантазии, а я послушаю, подумаю.Цитата:Перпендикулярно!Цитата:Не, нету! Пока ты пургу метешь, зато так приятно за тобой наблюдать какой ты гибкий и как тут извиваешься.Прям смотрел бы и смотрел. И такое спокойствие на душе...Цитата:Это ты сам себе наказ даёшь или себя настраиваешь на подвиг?