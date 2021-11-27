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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 316
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:07
Цитата:
Почем у тебя курс стоит?
Сколько обучение длится?
Так то может рекламу в НГ даш!?
Может тебе как специалисту в этом вопросе у НГ скидка полагается?
111:
Попутно обучаю сплетников жизни..
Попутно обучаю сплетников жизни..
Почем у тебя курс стоит?
Сколько обучение длится?
Так то может рекламу в НГ даш!?
Может тебе как специалисту в этом вопросе у НГ скидка полагается?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:08
Цитата:
Ты не сидишь спокойно..
Ибо врешь и выкручиваешься, параллельно говоря за меня за глаза..
Нет у тебя спркойствия в душе..
Было бы, то был бы спокоен..
Логично?
Don Julio:
сижу себе спокойно,
сижу себе спокойно,
Ты не сидишь спокойно..
Ибо врешь и выкручиваешься, параллельно говоря за меня за глаза..
Нет у тебя спркойствия в душе..
Было бы, то был бы спокоен..
Логично?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:16
Цитата:
Ну, кому мерещится мой образ вот уже два года, когда меня тут и в помине не было, у кого так сказать психомоторное расстройство с эппилиптическими припадкамиивкупе с галюцинацией, тем может и бесплатно.
Только просьба, завязать себя крепко накрепко..
Don Julio:
Почем у тебя курс стоит?
Почем у тебя курс стоит?
Ну, кому мерещится мой образ вот уже два года, когда меня тут и в помине не было, у кого так сказать психомоторное расстройство с эппилиптическими припадкамиивкупе с галюцинацией, тем может и бесплатно.
Только просьба, завязать себя крепко накрепко..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 316
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:32
Цитата:
Прикажешь встать чтоли?
Ты озвучь свои фантазии, а я послушаю, подумаю.
Цитата:
Перпендикулярно!
Цитата:
Не, нету! Пока ты пургу метешь, зато так приятно за тобой наблюдать какой ты гибкий и как тут извиваешься.
Прям смотрел бы и смотрел. И такое спокойствие на душе...
Цитата:
Это ты сам себе наказ даёшь или себя настраиваешь на подвиг?
111:
Ты не сидишь спокойно..
Ты не сидишь спокойно..
Прикажешь встать чтоли?
Ты озвучь свои фантазии, а я послушаю, подумаю.
Цитата:
111:
параллельно говоря за меня за глаза..
параллельно говоря за меня за глаза..
Перпендикулярно!
Цитата:
111:
Нет у тебя спркойствия в душе.. Было бы, то был бы спокоен..
Нет у тебя спркойствия в душе.. Было бы, то был бы спокоен..
Не, нету! Пока ты пургу метешь, зато так приятно за тобой наблюдать какой ты гибкий и как тут извиваешься.
Прям смотрел бы и смотрел. И такое спокойствие на душе...
Цитата:
111:
Только просьба, завязать себя крепко накрепко..
Только просьба, завязать себя крепко накрепко..
Это ты сам себе наказ даёшь или себя настраиваешь на подвиг?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 620
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:32
Цитата:
И мой дед Беляев. Григорий Иосифович. из Гомельской области.
Погиб в 1944-м под Шауляем.
Уже не ваш земляк: Беляев Александр Фёдорович, старший сержант, командир пулемётного расчёта.
И мой дед Беляев. Григорий Иосифович. из Гомельской области.
Погиб в 1944-м под Шауляем.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:45
Цитата:
Ну ну..
Раз бегаешь за мной, значит что то беспокоит..
Don Julio:
такое спокойствие на душе.
такое спокойствие на душе.
Ну ну..
Раз бегаешь за мной, значит что то беспокоит..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 316
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:47
Цитата:
Стесняюсь узнать, ты где эти умные слова вычитал?
Свою больничную карту перед сном перечитываешь снова и снова, хочешь что-то новое о себе узнать?
Похвально!
111:
психомоторное расстройство с эппилиптическими припадкамиивкупе с галюцинацией
психомоторное расстройство с эппилиптическими припадкамиивкупе с галюцинацией
Стесняюсь узнать, ты где эти умные слова вычитал?
Свою больничную карту перед сном перечитываешь снова и снова, хочешь что-то новое о себе узнать?
Похвально!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:50
Цитата:
Я не стесняюсь спросить, что демон сказал твоему сыкыма, когда предстал в моем образе и подобии перед ним?
Исходя из того, что он сказал, и будет ответ..
Don Julio:
Стесняюсь узнать, ты где эти умные слова вы
Стесняюсь узнать, ты где эти умные слова вы
Я не стесняюсь спросить, что демон сказал твоему сыкыма, когда предстал в моем образе и подобии перед ним?
Исходя из того, что он сказал, и будет ответ..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 316
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:51
Цитата:
Ты де подписался под нашим ситобой соглашением. Чтотесли ты мне отвечаешь, со мной дискутируешь, значит тебе интересно и тебе есть что мне саабчить.
Только что-то вторую часть ты филонишь, ниче ценного в твоих тут стонах нету.
Публика зевает и расходится.
111:
Ну ну.. Раз бегаешь за мной, значит что то беспокоит..
Ну ну.. Раз бегаешь за мной, значит что то беспокоит..
Ты де подписался под нашим ситобой соглашением. Чтотесли ты мне отвечаешь, со мной дискутируешь, значит тебе интересно и тебе есть что мне саабчить.
Только что-то вторую часть ты филонишь, ниче ценного в твоих тут стонах нету.
Публика зевает и расходится.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:53
Цитата:
?
А это как, с печатью, клятвой на крови?
Ну.....
У тебя тоже некоторое биполярное расстройство?
Don Julio:
подписался
подписался
?
А это как, с печатью, клятвой на крови?
Ну.....
У тебя тоже некоторое биполярное расстройство?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 316
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:55
Цитата:
С другой стороны Нострадамус же тоже зашифровывал свои видения?
Кто знает может здесь именно этот случай, и потомки найдут в архивах НГ сии пророчества найдут в них прорицания на будущее.
Хотя с другой стороны, никому же кроме психиатров не понять бред шизоыреников, ну или алкоголиков.
Засада однако!
111:
что демон сказал твоему сыкыма, когда предстал в моем образе и подобии перед ним? Исходя из того, что он сказал, и будет ответ..
что демон сказал твоему сыкыма, когда предстал в моем образе и подобии перед ним? Исходя из того, что он сказал, и будет ответ..
С другой стороны Нострадамус же тоже зашифровывал свои видения?
Кто знает может здесь именно этот случай, и потомки найдут в архивах НГ сии пророчества найдут в них прорицания на будущее.
Хотя с другой стороны, никому же кроме психиатров не понять бред шизоыреников, ну или алкоголиков.
Засада однако!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:57
Цитата:
Найдут обязательно!
Особенно то, что Демон был в моем образе на форуме тут два года назад и что то писал..
И тебя вылечат!
Don Julio:
Кто знает может здесь именно этот случай, и потомки найдут в
Кто знает может здесь именно этот случай, и потомки найдут в
Найдут обязательно!
Особенно то, что Демон был в моем образе на форуме тут два года назад и что то писал..
И тебя вылечат!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 316
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 20:59
Цитата:
Экие у тебя затейливые фантазии!
Все проще, пишешь, отвечаешь мне, значит согласен.
Цитата:
Ты сейчас уже с своей медицинской карты на справочник по психиатрии уже перешёл читать, или таки всежтаки карту продолжаешь?
111:
А это как, с печатью, клятвой на крови?
А это как, с печатью, клятвой на крови?
Экие у тебя затейливые фантазии!
Все проще, пишешь, отвечаешь мне, значит согласен.
Цитата:
111:
некоторое биполярное расстройство?
некоторое биполярное расстройство?
Ты сейчас уже с своей медицинской карты на справочник по психиатрии уже перешёл читать, или таки всежтаки карту продолжаешь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:00
Цитата:
Из той же серии, может это тоже был Демон у тебя над ухом?
Что ты аж запраздновался..
Don Julio: вот президент сказал и
Из той же серии, может это тоже был Демон у тебя над ухом?
Что ты аж запраздновался..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 21:02
Цитата:
Подписалсо...
Ога..
Сейчас еще отпечаток пальцев на смарте на твое Хулио поставлю и все путем..
Don Julio:
затейливые фантазии!
затейливые фантазии!
Подписалсо...
Ога..
Сейчас еще отпечаток пальцев на смарте на твое Хулио поставлю и все путем..
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