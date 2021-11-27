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≡ Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42940
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 11:51
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Лично для меня уходящий год ассоциируется с конкретной датой – 1921 год. Это дата рождения поколения, которых почти в полном составе выкосила великая война в свои самые первые ужасные месяцы.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
532
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 18:31
#15
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Люди , осталось ли для вас что-либо святое ?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
304
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 18:33
#16
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Цитата:
111:
А что, это не его страна?

Странная логика если он жил в СССР и воевал за него, то он Герой Советского Союза.
И ты зная что это высокое звание давалась особо отличившимся троллишь тут кости своего деда приплетая его, предположу достойного человека, к своим скрытым фобиям и тайным наклонностям.
Цитата:
111:
врешь

Где?
Цитата:
111:
Ога, Казахстана... Но сплетники не знают, Что такого государства еще не было..

Это что за непереводимая игра потока сознания? Тысам понял что написал или у тебя все наоборот?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5889
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 18:37
#17
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Цитата:
Don Julio: ты зная что это высокое звание давалась особо
Цитата:
111:
Для меня м

Ты читать можешь?
Или опять вранье и сплетни начинаешь шнырять из угла в угол?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5889
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 18:39
#18
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Цитата:
Don Julio:
Тысам

А ты...Ап ты..
А что, он за какую страну воевал?
За Советский Союз.
Героем какой страны он был?
Советского Союза.
Не Казахстана..
И почему ты выдумал, то есть соврал опять, что я говорю про Звание?
Не уважаешь ветеранов, иди мимо..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5889
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 18:44
#19
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Цитата:
Я:
осталось ли для вас что-либо святое

Нет ничего святого у этих людей, которые не признают героизм простого солдата, потому что этому солдату не присвоили официально Звание..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
304
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 18:52
#20
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Цитата:
111:
Ты читать можешь?

Было бы что читать!
:lol:
Цитата:
111:
Или опять вранье и сплетни начинаешь шнырять из угла в угол?

Ну ты душный какой.
Я поэт зовусь Незнайка ...

;-)
Цитата:
111:
А что, он за какую страну воевал? За Советский Союз. Героем какой страны он был? Советского Союза.

Здесь логическое звено пропущено.
У всех женщин две руки. У отцифрованного -две руки, значит он женщина!?
Цитата:
111:
героизм простого солдата, потому что этому солдату не присвоили официально Звание..

Аичто твой дед был представлен к званию Героя Советсго Союза?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5889
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 18:54
#21
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Цитата:
Don Julio:
Было бы что читать!

Тогда и не ври..
Снова и снова..Цитата:
Don Julio:
званию

Кто то про Звание говорил?
Или сплетникам лишь бы лишь бы..
Пихнуть и сочинить что то надо от себя?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
304
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 19:18
#22
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Цитата:
111:
Кто то про Звание говорил? Или сплетникам лишь бы лишь бы.. Пихнуть и сочинить что то надо от себя?

Из чистого интереса, ты сколько книг прочёл, в жЫзни, кроме форума? Преположу, что две, букварь и инструкцию по пользованию сковородкой.
Все на самом деле просто. Есть децкий стишок. Это-стул, на нем сидят. Это стол-за ним едят. Есть словосочетание Герой Советского Союза, означающее что воин отличился и ему было присвоено это звание, с вручением золотой звезды и почти всегда, одновременно, орден Ленина.
То есть только так и ни иначе.
Ты можешь считать своего деда кем угодно, закрывшись одеялом в тёмном уголке, но если ты заявляешь об этом публично то ты либо тролль либо идиот. Решать тебе.
Ферштеен зи?
А еще ты можешь лицезреть бюсты настоящих Героев Советского Союза в Парке Победы.

[Исправлено: Don Julio, 27.11.2021 - 19:22]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5889
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 19:23
#23
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Цитата:
Don Julio:
чистого интереса

Из чистого интереса, сперва ответь себе, почему слово Звание приписываешь мне?
Выкрутасы начались снова?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5889
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 19:28
#24
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Цитата:
Don Julio:
было присвоено это звание,

Опять двадцать пять..
Найди в словах-Для меня дед Герой, Герой своей страны ..
Найди там Звание, знаки отличия и тд и тп..
Их там нет?
Тогда чего начал нюни то возюкать, звание, бюсты..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
304
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 19:38
#25
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Цитата:
111:
Из чистого интереса, сперва ответь себе, почему слово Звание приписываешь мне?

Не переживай, отвечу, мне не сложно. И не имел намерения соотносить слово звание и тебя. Сравнивать это здесь абсолютно неправильно. Тыине имеешь к этому слову никакого отношения. Ты всего лишь его употребляешь не зная его значения, также как попугай выучив слова их не понимает.
Цитата:
111:
Найди в словах-Для меня дед Герой, Герой своей страны ..

Странно, а я думал это твои слова.
Цитата:
111: мой дед навсегда останется Героем своей необъятной страны, Героем Советского Союза..

То есть это ктото другой сказал?
Прохожий мимо прошёл?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5889
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 19:43
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio: есть это ктото другой сказал

Цитата:
111:
Героем своей необъятной страны, Героем Советского Союза..

Хм..
А что, Родиной деда было государство Казахстан, не Советский Союз?
Вот ты, опять хочешь соврать, чтобы развести сплетни..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5889
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 19:44
#27
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Еще раз, государства Казахстан тогда не было, как и Украины, Белоруссии и других некоторых на сегодня стран, которые не были на тот момент государственными структурами..
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