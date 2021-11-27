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Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
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Я робот(Пользователи)
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- 42940
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 11:51
Лично для меня уходящий год ассоциируется с конкретной датой – 1921 год. Это дата рождения поколения, которых почти в полном составе выкосила великая война в свои самые первые ужасные месяцы.
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Я
(Полноправные пользователи)
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- 02.11.19
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- 532
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 18:31
Люди , осталось ли для вас что-либо святое ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
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- 11.11.21
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- 304
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 18:33
Цитата:
Странная логика если он жил в СССР и воевал за него, то он Герой Советского Союза.
И ты зная что это высокое звание давалась особо отличившимся троллишь тут кости своего деда приплетая его, предположу достойного человека, к своим скрытым фобиям и тайным наклонностям.
Цитата:
Где?
Цитата:
Это что за непереводимая игра потока сознания? Тысам понял что написал или у тебя все наоборот?
111:
А что, это не его страна?
А что, это не его страна?
Странная логика если он жил в СССР и воевал за него, то он Герой Советского Союза.
И ты зная что это высокое звание давалась особо отличившимся троллишь тут кости своего деда приплетая его, предположу достойного человека, к своим скрытым фобиям и тайным наклонностям.
Цитата:
111:
врешь
врешь
Где?
Цитата:
111:
Ога, Казахстана... Но сплетники не знают, Что такого государства еще не было..
Ога, Казахстана... Но сплетники не знают, Что такого государства еще не было..
Это что за непереводимая игра потока сознания? Тысам понял что написал или у тебя все наоборот?
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 18:37
Цитата:
Ты читать можешь?
Или опять вранье и сплетни начинаешь шнырять из угла в угол?
Don Julio: ты зная что это высокое звание давалась особоЦитата:
111:
Для меня м
Для меня м
Ты читать можешь?
Или опять вранье и сплетни начинаешь шнырять из угла в угол?
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 18:39
Цитата:
А ты...Ап ты..
А что, он за какую страну воевал?
За Советский Союз.
Героем какой страны он был?
Советского Союза.
Не Казахстана..
И почему ты выдумал, то есть соврал опять, что я говорю про Звание?
Не уважаешь ветеранов, иди мимо..
Don Julio:
Тысам
Тысам
А ты...Ап ты..
А что, он за какую страну воевал?
За Советский Союз.
Героем какой страны он был?
Советского Союза.
Не Казахстана..
И почему ты выдумал, то есть соврал опять, что я говорю про Звание?
Не уважаешь ветеранов, иди мимо..
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 18:44
Цитата:
Нет ничего святого у этих людей, которые не признают героизм простого солдата, потому что этому солдату не присвоили официально Звание..
Я:
осталось ли для вас что-либо святое
осталось ли для вас что-либо святое
Нет ничего святого у этих людей, которые не признают героизм простого солдата, потому что этому солдату не присвоили официально Звание..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 304
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 18:52
Цитата:
Было бы что читать!
Цитата:
Ну ты душный какой.
Я поэт зовусь Незнайка ...
Цитата:
Здесь логическое звено пропущено.
У всех женщин две руки. У отцифрованного -две руки, значит он женщина!?
Цитата:
Аичто твой дед был представлен к званию Героя Советсго Союза?
111:
Ты читать можешь?
Ты читать можешь?
Было бы что читать!
Цитата:
111:
Или опять вранье и сплетни начинаешь шнырять из угла в угол?
Или опять вранье и сплетни начинаешь шнырять из угла в угол?
Ну ты душный какой.
Я поэт зовусь Незнайка ...
Цитата:
111:
А что, он за какую страну воевал? За Советский Союз. Героем какой страны он был? Советского Союза.
А что, он за какую страну воевал? За Советский Союз. Героем какой страны он был? Советского Союза.
Здесь логическое звено пропущено.
У всех женщин две руки. У отцифрованного -две руки, значит он женщина!?
Цитата:
111:
героизм простого солдата, потому что этому солдату не присвоили официально Звание..
героизм простого солдата, потому что этому солдату не присвоили официально Звание..
Аичто твой дед был представлен к званию Героя Советсго Союза?
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 18:54
Цитата:
Тогда и не ври..
Снова и снова..Цитата:
Кто то про Звание говорил?
Или сплетникам лишь бы лишь бы..
Пихнуть и сочинить что то надо от себя?
Don Julio:
Было бы что читать!
Было бы что читать!
Тогда и не ври..
Снова и снова..Цитата:
Don Julio:
званию
званию
Кто то про Звание говорил?
Или сплетникам лишь бы лишь бы..
Пихнуть и сочинить что то надо от себя?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 304
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 19:18
Цитата:
Из чистого интереса, ты сколько книг прочёл, в жЫзни, кроме форума? Преположу, что две, букварь и инструкцию по пользованию сковородкой.
Все на самом деле просто. Есть децкий стишок. Это-стул, на нем сидят. Это стол-за ним едят. Есть словосочетание Герой Советского Союза, означающее что воин отличился и ему было присвоено это звание, с вручением золотой звезды и почти всегда, одновременно, орден Ленина.
То есть только так и ни иначе.
Ты можешь считать своего деда кем угодно, закрывшись одеялом в тёмном уголке, но если ты заявляешь об этом публично то ты либо тролль либо идиот. Решать тебе.
Ферштеен зи?
А еще ты можешь лицезреть бюсты настоящих Героев Советского Союза в Парке Победы.
[Исправлено: Don Julio, 27.11.2021 - 19:22]
111:
Кто то про Звание говорил? Или сплетникам лишь бы лишь бы.. Пихнуть и сочинить что то надо от себя?
Кто то про Звание говорил? Или сплетникам лишь бы лишь бы.. Пихнуть и сочинить что то надо от себя?
Из чистого интереса, ты сколько книг прочёл, в жЫзни, кроме форума? Преположу, что две, букварь и инструкцию по пользованию сковородкой.
Все на самом деле просто. Есть децкий стишок. Это-стул, на нем сидят. Это стол-за ним едят. Есть словосочетание Герой Советского Союза, означающее что воин отличился и ему было присвоено это звание, с вручением золотой звезды и почти всегда, одновременно, орден Ленина.
То есть только так и ни иначе.
Ты можешь считать своего деда кем угодно, закрывшись одеялом в тёмном уголке, но если ты заявляешь об этом публично то ты либо тролль либо идиот. Решать тебе.
Ферштеен зи?
А еще ты можешь лицезреть бюсты настоящих Героев Советского Союза в Парке Победы.
[Исправлено: Don Julio, 27.11.2021 - 19:22]
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 19:23
Цитата:
Из чистого интереса, сперва ответь себе, почему слово Звание приписываешь мне?
Выкрутасы начались снова?
Don Julio:
чистого интереса
чистого интереса
Из чистого интереса, сперва ответь себе, почему слово Звание приписываешь мне?
Выкрутасы начались снова?
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 19:28
Цитата:
Опять двадцать пять..
Найди в словах-Для меня дед Герой, Герой своей страны ..
Найди там Звание, знаки отличия и тд и тп..
Их там нет?
Тогда чего начал нюни то возюкать, звание, бюсты..
Don Julio:
было присвоено это звание,
было присвоено это звание,
Опять двадцать пять..
Найди в словах-Для меня дед Герой, Герой своей страны ..
Найди там Звание, знаки отличия и тд и тп..
Их там нет?
Тогда чего начал нюни то возюкать, звание, бюсты..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 304
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 19:38
Цитата:
Не переживай, отвечу, мне не сложно. И не имел намерения соотносить слово звание и тебя. Сравнивать это здесь абсолютно неправильно. Тыине имеешь к этому слову никакого отношения. Ты всего лишь его употребляешь не зная его значения, также как попугай выучив слова их не понимает.
Цитата:
Странно, а я думал это твои слова.
Цитата:
То есть это ктото другой сказал?
Прохожий мимо прошёл?
111:
Из чистого интереса, сперва ответь себе, почему слово Звание приписываешь мне?
Из чистого интереса, сперва ответь себе, почему слово Звание приписываешь мне?
Не переживай, отвечу, мне не сложно. И не имел намерения соотносить слово звание и тебя. Сравнивать это здесь абсолютно неправильно. Тыине имеешь к этому слову никакого отношения. Ты всего лишь его употребляешь не зная его значения, также как попугай выучив слова их не понимает.
Цитата:
111:
Найди в словах-Для меня дед Герой, Герой своей страны ..
Найди в словах-Для меня дед Герой, Герой своей страны ..
Странно, а я думал это твои слова.
Цитата:
111: мой дед навсегда останется Героем своей необъятной страны, Героем Советского Союза..
То есть это ктото другой сказал?
Прохожий мимо прошёл?
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 19:43
Цитата:
Цитата:
Хм..
А что, Родиной деда было государство Казахстан, не Советский Союз?
Вот ты, опять хочешь соврать, чтобы развести сплетни..
Don Julio: есть это ктото другой сказал
Цитата:
111:
Героем своей необъятной страны, Героем Советского Союза..
Героем своей необъятной страны, Героем Советского Союза..
Хм..
А что, Родиной деда было государство Казахстан, не Советский Союз?
Вот ты, опять хочешь соврать, чтобы развести сплетни..
Талгат БАЙБОСЫНОВ: Обнимите Историю
Отправлено: 27.11.21 - 19:44
Еще раз, государства Казахстан тогда не было, как и Украины, Белоруссии и других некоторых на сегодня стран, которые не были на тот момент государственными структурами..
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