Отправлено: - 18:33

111:

А что, это не его страна?

111:

врешь

111:

Ога, Казахстана... Но сплетники не знают, Что такого государства еще не было..

Цитата:Странная логика если он жил в СССР и воевал за него, то он Герой Советского Союза.И ты зная что это высокое звание давалась особо отличившимся троллишь тут кости своего деда приплетая его, предположу достойного человека, к своим скрытым фобиям и тайным наклонностям.Цитата:Где?Цитата:Это что за непереводимая игра потока сознания? Тысам понял что написал или у тебя все наоборот?