Отправлено: - 19:05

111:

Значит какие то фращы каких то фильмов ты помнишь, но не знаешь что вчера я сказал про телефон..

111:

Ну.. Сплетник и врет постоянно, на то он и сплетник.. Иначе как выкрутиться то? Не в обиду, не про тебя лично говорю.. Говорю о таких людях как ты..



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https://www.livelib.ru/quote/409541-zolotoj-telenok-ilya-ilf-evgenij-petrov — Ты самка, Варвара, — тягуче заныл он. — Ты публичная девка! — Васисуалий, ты дурак! — спокойно ответила жена. — Волчица ты, — продолжал Лоханкин в том же тягучем тоне. — Тебя я презираю. К любовнику уходишь от меня. К Птибурдукову от меня уходишь. К ничтожному Птибурдукову нынче ты, мерзкая, уходишь от меня. Так вот к кому ты от меня уходишь! Ты похоти предаться хочешь с ним. Волчица старая и мерзкая притом.Подробнее на livelib.ru:

Цитата:Ну если тыине помнишь то я не обязан тебе искать что ты вчера сказал, ведь верно, же?Цитата:Где то я это уже слышал!Вспомнил!Цитата: