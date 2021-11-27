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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 18:27
Цитата:
То что от тебя гниль и сплетни идут?
Нет, только тебе..
Don Julio:
ты уже кому-то другому адресуешь? Ну кто
ты уже кому-то другому адресуешь? Ну кто
То что от тебя гниль и сплетни идут?
Нет, только тебе..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 304
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 18:43
Цитата:
Чото вспомнилось фраза из фильма, не знаютк месту ли будет. У нищих говорит слуг нету. Да. Хороший фильм.
Цитата:
Хм, предположу что ты в душе поэт. Значения слов не знаешь, но не понимаешь, но так замечательно рифмуешь, как навоз из КРС с характерным звуком.
И да напомню у тобой осталась возможность или остановиться или писать, отвечая за свои слова.
А если нет, так нет!
А если не будут брать отключим гас!©
111:
Покажи? Пруф дай, или опять врешь?
Покажи? Пруф дай, или опять врешь?
Чото вспомнилось фраза из фильма, не знаютк месту ли будет. У нищих говорит слуг нету. Да. Хороший фильм.
Цитата:
111:
То что от тебя гниль и сплетни идут?
То что от тебя гниль и сплетни идут?
Хм, предположу что ты в душе поэт. Значения слов не знаешь, но не понимаешь, но так замечательно рифмуешь, как навоз из КРС с характерным звуком.
И да напомню у тобой осталась возможность или остановиться или писать, отвечая за свои слова.
А если нет, так нет!
А если не будут брать отключим гас!©
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 18:48
Цитата:
Значит какие то фращы каких то фильмов ты помнишь, но не знаешь что вчера я сказал про телефон..
Ну..
Сплетник и врет постоянно, на то он и сплетник..
Иначе как выкрутиться то?
Не в обиду, не про тебя лично говорю..
Говорю о таких людях как ты..
Don Julio:
Чото вспомнилось фраза из
Чото вспомнилось фраза из
Значит какие то фращы каких то фильмов ты помнишь, но не знаешь что вчера я сказал про телефон..
Ну..
Сплетник и врет постоянно, на то он и сплетник..
Иначе как выкрутиться то?
Не в обиду, не про тебя лично говорю..
Говорю о таких людях как ты..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 304
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 19:05
Цитата:
Ну если тыине помнишь то я не обязан тебе искать что ты вчера сказал, ведь верно, же?
Цитата:
Где то я это уже слышал!
Вспомнил!
Цитата:
111:
Значит какие то фращы каких то фильмов ты помнишь, но не знаешь что вчера я сказал про телефон..
Значит какие то фращы каких то фильмов ты помнишь, но не знаешь что вчера я сказал про телефон..
Ну если тыине помнишь то я не обязан тебе искать что ты вчера сказал, ведь верно, же?
Цитата:
111:
Ну.. Сплетник и врет постоянно, на то он и сплетник.. Иначе как выкрутиться то? Не в обиду, не про тебя лично говорю.. Говорю о таких людях как ты..
Ну.. Сплетник и врет постоянно, на то он и сплетник.. Иначе как выкрутиться то? Не в обиду, не про тебя лично говорю.. Говорю о таких людях как ты..
Где то я это уже слышал!
Вспомнил!
Цитата:
— Ты самка, Варвара, — тягуче заныл он. — Ты публичная девка! — Васисуалий, ты дурак! — спокойно ответила жена. — Волчица ты, — продолжал Лоханкин в том же тягучем тоне. — Тебя я презираю. К любовнику уходишь от меня. К Птибурдукову от меня уходишь. К ничтожному Птибурдукову нынче ты, мерзкая, уходишь от меня. Так вот к кому ты от меня уходишь! Ты похоти предаться хочешь с ним. Волчица старая и мерзкая притом.
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 19:12
Цитата:
Ога..
Врать значит обязан?
Говорю же, тебе легче соврать, чтоб аыкрутиться..
Don Julio:
то я не обязан тебе искать
то я не обязан тебе искать
Ога..
Врать значит обязан?
Говорю же, тебе легче соврать, чтоб аыкрутиться..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 304
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 19:30
Цитата:
Ты скоро на азбуку морзе перейдешь?
Цитата:
Ну это чижолое от тебя обвинение я как нибудь переживу наблюдая как ты тут вертишься как пескарик на сковородке.
А мне мелочь, а приятно наблюдать за твоими виляниями.
Ну и вернёмся к нашему барану, (это пословиц такой)
Ну и что ты мне вчера хотел сказать такое лично, добиваясь этого во время пива, утаивая от форума?
Наверное что-то важное и для тебя серьёзное.
Слушаю тебя
111:
Ога..
Ога..
Ты скоро на азбуку морзе перейдешь?
Цитата:
111:
Врать значит обязан? Говорю же, тебе легче соврать, чтоб аыкрутиться..
Врать значит обязан? Говорю же, тебе легче соврать, чтоб аыкрутиться..
Ну это чижолое от тебя обвинение я как нибудь переживу наблюдая как ты тут вертишься как пескарик на сковородке.
А мне мелочь, а приятно наблюдать за твоими виляниями.
Ну и вернёмся к нашему барану, (это пословиц такой)
Ну и что ты мне вчера хотел сказать такое лично, добиваясь этого во время пива, утаивая от форума?
Наверное что-то важное и для тебя серьёзное.
Слушаю тебя
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 19:32
Цитата:
Пруф давай как говорится в студию..
А так о чем со сплетником говорить..
Don Julio:
что ты мне вчера хотел сказать такое лично,
что ты мне вчера хотел сказать такое лично,
Пруф давай как говорится в студию..
А так о чем со сплетником говорить..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 19:40
Цитата:
Кстати.
Еще один врун..
Ты меня тут видел 2(два) года назад?
По моему у кого то проблемы и серьезные..
Уверователь в духов объявился?
Сыкымы:
Всё ты понял, как и 2 года назад...
Всё ты понял, как и 2 года назад...
Кстати.
Еще один врун..
Ты меня тут видел 2(два) года назад?
По моему у кого то проблемы и серьезные..
Уверователь в духов объявился?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 304
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 19:47
Цитата:
Нету в наличии! Ты бы еще позже спросил.
Быстро расхватывают, обещали на неделе завезьти. Могу оставить, но только для тэбе!
Тебе какой жёлтый и жгучий или зелёный, но жидкий?
111:
Пруф давай как говорится в студию..
Пруф давай как говорится в студию..
Нету в наличии! Ты бы еще позже спросил.
Быстро расхватывают, обещали на неделе завезьти. Могу оставить, но только для тэбе!
Тебе какой жёлтый и жгучий или зелёный, но жидкий?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 19:47
Хм..
То есть меня тут видели 26го ноября 2019го года..
Во галюники пошли у сплетников..
То есть меня тут видели 26го ноября 2019го года..
Во галюники пошли у сплетников..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 19:49
Цитата:
Тогда че бегаешь и врешь на каждом шагу, что требовал телефон, обещал позвонить...
Где эти вот мои слова?
Опять выдумал по бабски чиста?
Don Julio:
Нету в наличии!
Нету в наличии!
Тогда че бегаешь и врешь на каждом шагу, что требовал телефон, обещал позвонить...
Где эти вот мои слова?
Опять выдумал по бабски чиста?
-
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