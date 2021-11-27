Отправлено: - 17:43

111:

Где ты про меня за глаза и в том числе говоришь? Пытаешься быть очень не стремным на фоне меня? Ну говори за себя, за меня то зачем? За счет меня карабкаешься как сплетница что ли?

111:

Пол ночи за меня говорили за глаза.. Обзывали..

Ну я так понял, что видимо читал. Если понял, а если не понял, то это уже твоя забота.Так чо с телефоном, чего не звонишь то!Цитата:Ну ты душный какой. Заметь это не оскорбление но такая характеристика наклонностей.И да, мне наверное было бы проще, как тебе в каждом комментарии тебе отвечать, что вывсеврети, вызамной гонитись, но эта пошлость, она же уже всем надоела, какой-то скулежь каждодневный.Цитата:Ой, батюшка, да как они посмели!А ты и обиделся на них, таких этаких.Давай их поругаем!?Но-но-но!Нельзя обижать и обзыаатья.Рс видишь как можно выйти из ситуации.