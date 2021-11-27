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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 294
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:21
Цитата:
Нуну, тратыр-искаватыр, тема была одна и она же и единственная-во флуде.
Цитата:
Печально что в слове ответил куча ошибок, так-то правильно писать- соврал.
И да, не хочешь отвечать мне здесь, можешь игнорировать мои комменты.
Отвечая на них ты автоматически со мной строишь диалог, общаешься. Ну или становишься -мишенью, вукампранэ?
111:
Ты же за мной полночи гонялся по всем темам..
Ты же за мной полночи гонялся по всем темам..
Нуну, тратыр-искаватыр, тема была одна и она же и единственная-во флуде.
Цитата:
111:
Ответил коротко и ясно. Устраивает?
Ответил коротко и ясно. Устраивает?
Печально что в слове ответил куча ошибок, так-то правильно писать- соврал.
И да, не хочешь отвечать мне здесь, можешь игнорировать мои комменты.
Отвечая на них ты автоматически со мной строишь диалог, общаешься. Ну или становишься -мишенью, вукампранэ?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:24
Цитата:
В слове что ты спленявозом каким то тут пытаешься выглядеть?
Исправляй, если есть, потом читай..
Не хочешь не читай, проходи мимо..
Общаться это как, выслушивать что ты там сплетничаешь про других за глаза?
Мне этого не нужно..
Don Julio:
Печально что в слове ответил куча ошибок
Печально что в слове ответил куча ошибок
В слове что ты спленявозом каким то тут пытаешься выглядеть?
Исправляй, если есть, потом читай..
Не хочешь не читай, проходи мимо..
Общаться это как, выслушивать что ты там сплетничаешь про других за глаза?
Мне этого не нужно..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 294
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:24
Цитата:
Ты точно прочитал мой предыдущий коммент?
Если прочитал, то мигни, мол читал, со всем согласен, последствия осознаю, претензий не имею...
111:
Лучше сиотри и думай, почему ты уехал, а такие как Добринцов, Колоколова, царствие ей небесное, да и остальные остались.. Даже алекс.. Ходишь тут сплетничаешь, мол остался только я тут..
Лучше сиотри и думай, почему ты уехал, а такие как Добринцов, Колоколова, царствие ей небесное, да и остальные остались.. Даже алекс.. Ходишь тут сплетничаешь, мол остался только я тут..
Ты точно прочитал мой предыдущий коммент?
Если прочитал, то мигни, мол читал, со всем согласен, последствия осознаю, претензий не имею...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:27
Цитата:
Где ты про меня за глаза и в том числе говоришь?
Пытаешься быть очень не стремным на фоне меня?
Ну говори за себя, за меня то зачем?
За счет меня карабкаешься как сплетница что ли?
Don Julio:
точно прочитал мой предыдущий
точно прочитал мой предыдущий
Где ты про меня за глаза и в том числе говоришь?
Пытаешься быть очень не стремным на фоне меня?
Ну говори за себя, за меня то зачем?
За счет меня карабкаешься как сплетница что ли?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:29
Бегаете с этим, за глаза обсуждаете, пытаетесь как то обозвать, за глаза, между собой..
Потом бегаешь к другим уськаешь, сплетни разводишь..
Зачем?
Потом бегаешь к другим уськаешь, сплетни разводишь..
Зачем?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:33
Пол ночи за меня говорили за глаза..
Обзывали..
Если я не обзываюсь, то что, уже все можно?
На голову тут надо по подляне сесть и за глаза меж собой говорить?
Когда нибудь видели что я за глаза говорю?
Я говорю прямо.
По крайней мере лаять и обзываться уподобившись вам, не хочу..
Обзывали..
Если я не обзываюсь, то что, уже все можно?
На голову тут надо по подляне сесть и за глаза меж собой говорить?
Когда нибудь видели что я за глаза говорю?
Я говорю прямо.
По крайней мере лаять и обзываться уподобившись вам, не хочу..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 294
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:43
Ну я так понял, что видимо читал. Если понял, а если не понял, то это уже твоя забота.
Так чо с телефоном, чего не звонишь то!
Цитата:
Ну ты душный какой. Заметь это не оскорбление но такая характеристика наклонностей.
И да, мне наверное было бы проще, как тебе в каждом комментарии тебе отвечать, что вывсеврети, вызамной гонитись, но эта пошлость, она же уже всем надоела, какой-то скулежь каждодневный.
Цитата:
Ой, батюшка, да как они посмели!
А ты и обиделся на них, таких этаких.
Давай их поругаем!?
Но-но-но!
Нельзя обижать и обзыаатья.
Рс видишь как можно выйти из ситуации.
Так чо с телефоном, чего не звонишь то!
Цитата:
111:
Где ты про меня за глаза и в том числе говоришь? Пытаешься быть очень не стремным на фоне меня? Ну говори за себя, за меня то зачем? За счет меня карабкаешься как сплетница что ли?
Где ты про меня за глаза и в том числе говоришь? Пытаешься быть очень не стремным на фоне меня? Ну говори за себя, за меня то зачем? За счет меня карабкаешься как сплетница что ли?
Ну ты душный какой. Заметь это не оскорбление но такая характеристика наклонностей.
И да, мне наверное было бы проще, как тебе в каждом комментарии тебе отвечать, что вывсеврети, вызамной гонитись, но эта пошлость, она же уже всем надоела, какой-то скулежь каждодневный.
Цитата:
111:
Пол ночи за меня говорили за глаза.. Обзывали..
Пол ночи за меня говорили за глаза.. Обзывали..
Ой, батюшка, да как они посмели!
А ты и обиделся на них, таких этаких.
Давай их поругаем!?
Но-но-но!
Нельзя обижать и обзыаатья.
Рс видишь как можно выйти из ситуации.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:48
Цитата:
А что с ним?
Don Julio:
чо с телефоном, чего не звонишь то!
чо с телефоном, чего не звонишь то!
А что с ним?
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14382
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:50
не видел, только сейчас прочитал,
оказывается после "атаки" на Даригу,
когда "микрофон сували в рот"
был позднее ее комментарий с ее стороны,
а частности
///Через несколько часов после этого лояльный дочери экс-президента сайт zakon.kz опубликовал ее комментарий, в котором она раскритиковала действия корреспондента Азаттыка, упомянув, что СМИ финансируется Соединенными Штатами, и заявила о неких «иноагентах///
оказывается после "атаки" на Даригу,
когда "микрофон сували в рот"
был позднее ее комментарий с ее стороны,
а частности
///Через несколько часов после этого лояльный дочери экс-президента сайт zakon.kz опубликовал ее комментарий, в котором она раскритиковала действия корреспондента Азаттыка, упомянув, что СМИ финансируется Соединенными Штатами, и заявила о неких «иноагентах///
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 294
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:52
Цитата:
Нет, всего лишь хочу чтобы если ты сказал аргумент или фразу, (хотел написать ещё мысль, но потом передумал) то и отвечал бы за них, как лицо их написавшее, чине юлил бы уходя от ответа.
Цитата:
Звонил? Или нет?
111:
Пытаешься быть очень не стремным на фоне меня? Ну говори за себя, за меня то зачем? За счет меня карабкаешься как сплетница что ли?
Пытаешься быть очень не стремным на фоне меня? Ну говори за себя, за меня то зачем? За счет меня карабкаешься как сплетница что ли?
Нет, всего лишь хочу чтобы если ты сказал аргумент или фразу, (хотел написать ещё мысль, но потом передумал) то и отвечал бы за них, как лицо их написавшее, чине юлил бы уходя от ответа.
Цитата:
111:
А что с ним?
А что с ним?
Звонил? Или нет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:53
Цитата:
Так что с телефоном то и почему я должен тебе звонить, угадывая окончания какого то номера?
Don Julio:
Так чо с телефоном, чего не звонишь то!
Так чо с телефоном, чего не звонишь то!
Так что с телефоном то и почему я должен тебе звонить, угадывая окончания какого то номера?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:55
Цитата:
Ниче ты не хочешь..
Сплетничаешь как девчонка к косичками..
Врешь постоянно..
Я говорю с тобой все понятно..
Без сплетен за глаза не можешь..
Don Julio:
Нет, всего лишь хочу чтобы если
Нет, всего лишь хочу чтобы если
Ниче ты не хочешь..
Сплетничаешь как девчонка к косичками..
Врешь постоянно..
Я говорю с тобой все понятно..
Без сплетен за глаза не можешь..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:57
Уже приплетать что я один тут остался..
Гниловато как то, не находишь?
Гниловато как то, не находишь?
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