Прогноз на 5 дней
пасмурно-3°C
  • 772 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • ЮЗ, 10 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 196 из 196«1...194195196
Ответить Новый топик
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
294
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:21
#2926
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ты же за мной полночи гонялся по всем темам..

Нуну, тратыр-искаватыр, тема была одна и она же и единственная-во флуде.
Цитата:
111:
Ответил коротко и ясно. Устраивает?

Печально что в слове ответил куча ошибок, так-то правильно писать- соврал.
И да, не хочешь отвечать мне здесь, можешь игнорировать мои комменты.
Отвечая на них ты автоматически со мной строишь диалог, общаешься. Ну или становишься -мишенью, вукампранэ?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:24
#2927
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Печально что в слове ответил куча ошибок

В слове что ты спленявозом каким то тут пытаешься выглядеть?
Исправляй, если есть, потом читай..
Не хочешь не читай, проходи мимо..
Общаться это как, выслушивать что ты там сплетничаешь про других за глаза?
Мне этого не нужно..
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
294
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:24
#2928
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Лучше сиотри и думай, почему ты уехал, а такие как Добринцов, Колоколова, царствие ей небесное, да и остальные остались.. Даже алекс.. Ходишь тут сплетничаешь, мол остался только я тут..

Ты точно прочитал мой предыдущий коммент?
Если прочитал, то мигни, мол читал, со всем согласен, последствия осознаю, претензий не имею...
;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:27
#2929
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
точно прочитал мой предыдущий

Где ты про меня за глаза и в том числе говоришь?
Пытаешься быть очень не стремным на фоне меня?
Ну говори за себя, за меня то зачем?
За счет меня карабкаешься как сплетница что ли?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:29
#2930
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бегаете с этим, за глаза обсуждаете, пытаетесь как то обозвать, за глаза, между собой..
Потом бегаешь к другим уськаешь, сплетни разводишь..
Зачем?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:33
#2931
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пол ночи за меня говорили за глаза..
Обзывали..
Если я не обзываюсь, то что, уже все можно?
На голову тут надо по подляне сесть и за глаза меж собой говорить?
Когда нибудь видели что я за глаза говорю?
Я говорю прямо.
По крайней мере лаять и обзываться уподобившись вам, не хочу..
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
294
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:43
#2932
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну я так понял, что видимо читал. Если понял, а если не понял, то это уже твоя забота.
Так чо с телефоном, чего не звонишь то!
Цитата:
111:
Где ты про меня за глаза и в том числе говоришь? Пытаешься быть очень не стремным на фоне меня? Ну говори за себя, за меня то зачем? За счет меня карабкаешься как сплетница что ли?

Ну ты душный какой. Заметь это не оскорбление но такая характеристика наклонностей.
И да, мне наверное было бы проще, как тебе в каждом комментарии тебе отвечать, что вывсеврети, вызамной гонитись, но эта пошлость, она же уже всем надоела, какой-то скулежь каждодневный.
Цитата:
111:
Пол ночи за меня говорили за глаза.. Обзывали..

Ой, батюшка, да как они посмели!
А ты и обиделся на них, таких этаких.
Давай их поругаем!?
Но-но-но!
Нельзя обижать и обзыаатья.
Рс видишь как можно выйти из ситуации.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:48
#2933
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
чо с телефоном, чего не звонишь то!

А что с ним?
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14382
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:50
#2934
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не видел, только сейчас прочитал,
оказывается после "атаки" на Даригу,
когда "микрофон сували в рот"
был позднее ее комментарий с ее стороны,
а частности
///Через несколько часов после этого лояльный дочери экс-президента сайт zakon.kz опубликовал ее комментарий, в котором она раскритиковала действия корреспондента Азаттыка, упомянув, что СМИ финансируется Соединенными Штатами, и заявила о неких «иноагентах///
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
294
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:52
#2935
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Пытаешься быть очень не стремным на фоне меня? Ну говори за себя, за меня то зачем? За счет меня карабкаешься как сплетница что ли?

Нет, всего лишь хочу чтобы если ты сказал аргумент или фразу, (хотел написать ещё мысль, но потом передумал) то и отвечал бы за них, как лицо их написавшее, чине юлил бы уходя от ответа.
Цитата:
111:
А что с ним?

Звонил? Или нет?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:53
#2936
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Так чо с телефоном, чего не звонишь то!

Так что с телефоном то и почему я должен тебе звонить, угадывая окончания какого то номера?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:55
#2937
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Нет, всего лишь хочу чтобы если

Ниче ты не хочешь..
Сплетничаешь как девчонка к косичками..
Врешь постоянно..
Я говорю с тобой все понятно..
Без сплетен за глаза не можешь..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5871
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 17:57
#2938
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже приплетать что я один тут остался..
Гниловато как то, не находишь?
Профайл
Страница 196 из 196«1...194195196
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS