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≡ Как узнать снята ли машина с учета?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42940
Как узнать снята ли машина с учета?
Отправлено: 27.11.21 - 16:08
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В Казахстане более 88 тысяч машин, имеющих российские номера, оказались вне закона. Что делать хозяевам авто с российским учетом в Казахстане, возможна ли амнистия машин и как проверить рос учет, узнаете из нашего материала.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
285
Re: Как узнать снята ли машина с учета?
Отправлено: 27.11.21 - 16:08
#1
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Цитата:
Российские собственники, продавшие свои машины гражданам Казахстана, проверяют, числится ли еще машина на них, и, если видят, что новый владелец не прошел перерегистрацию, снимают ее с учета, чтобы не платить транспортный налог.

Неккоректная формулировка. Новый собственник обязан поставить на учёт, иначе штраф и, только потом машину ставят на учет. Т.е. 10 дней для всех собственников, независимо, это россиянин или казахстанец. Если в течении 10 дней новый собственник ставит на учёт, то со старого регистрация снимается автоматически, если нет, то авто продолжает быть юридически зарегистрированным на старого хозяина.
А по истечении 10 дней старый хозяин имеет право прийти в ГИБДД показать договор купли-продажи и сказать что машину продал, и снять её со своей регистрации. Чтобы не оплачивать налог но и штрафы, если новый хозяин надумает их коллекционировать.
При этом машина не является криминальной, новый владелец может запросто и через месяц поставить её на учёт, только уже с некоторыми осложнениями в виде штрафов.
Рс раз это реклама, скажу только что есть совершенно официальный сервис от ГИБДД, где можно пробить авто официально по четырем параметрам. Но, что характерно, бесплатно. :-(
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