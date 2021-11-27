Отправлено: - 16:18

Генпрокуратура РК: За стихийную торговлю людей штрафовали незаконно



ACROS:

) и отводят им место на периферии и как правило в самом неудобном месте: - мол, эта чернь торговая, портит городской пейзаж,

Цитата:Ого!А чего оказывается, где то ещё она есть, стихийная торговля. Хотя, скорее всего, это были дачники торговавшими своей продукцией.Цитата:И на этом месте бывшего стихийного рынка вырастет очередной пафосный торговый центр, учредителем которого окажется, вдруг, очередной талантливый предприниматель, итал счастливому стечению обстоятельств, родственник городского или областного начальства.