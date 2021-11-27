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≡ Генпрокуратура РК: За стихийную торговлю людей штрафовали незаконно
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42940
Генпрокуратура РК: За стихийную торговлю людей штрафовали незаконно
Отправлено: 27.11.21 - 14:34
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Генеральная прокуратура РК изучила обоснованность наказания бизнеса и граждан за торговлю в неустановленных местах и пришла к выводу, что зачастую людей привлекали незаконно. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлекли 87 полицейских и 26 сотрудников акиматов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5853
Генпрокуратура РК: За стихийную торговлю людей штрафовали незаконно
Отправлено: 27.11.21 - 14:34
#1
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Странно..
Это же своего рода ярмарки..
А тут не штрафуют, тут полиция охраняет, дорогу перекрывает, когда люди торгуют с земли и там же рубят мясо..
А, незаконно штрафовали, тогда другое дело..

[Исправлено: 111, 27.11.2021 - 14:35]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2263
Re: Генпрокуратура РК: За стихийную торговлю людей штрафовали...
Отправлено: 27.11.21 - 15:35
#2
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Цитата:
111:
Странно.


Рынки, базары, торговые ряды - в старину ( сужу по советскому учебнику истории Среднего Века и по старинным гравюрам ) располагались в центре городов и поселении: - это было ЦЕНТРАЛЬНОЕ и УДОБНОЕ место для всех и там вели торговлю УВАЖАЕМЫЕ люди того времени.
А, сейчас, нынешние чиновники, (по сути дети и внуки вчерашних "челноков"), с презрением и высокомерием ломают эти рынки ( скоро такая судьба ждёт "Зелённый" базар и "Наримановский" рынок) и отводят им место на периферии и как правило в самом неудобном месте: - мол, эта чернь торговая, портит городской пейзаж, вызывая недовольство некого луноликого акимчика.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14380
Генпрокуратура РК: За стихийную торговлю людей штрафовали незаконно
Отправлено: 27.11.21 - 15:58
#3
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в воскресенье вообще надо перед акиматом
торговлю устраивать, площадь большая.
как в Европе перед Ратушей.
там же и блошиный рынок с антиквариатом и побрякушками.
Новогодний базар там же.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
285
Re: Генпрокуратура РК: За стихийную торговлю людей штрафовали...
Отправлено: 27.11.21 - 16:18
#4
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Цитата:
Генпрокуратура РК: За стихийную торговлю людей штрафовали незаконно

Ого!
А чего оказывается, где то ещё она есть, стихийная торговля. Хотя, скорее всего, это были дачники торговавшими своей продукцией.
Цитата:
ACROS:
) и отводят им место на периферии и как правило в самом неудобном месте: - мол, эта чернь торговая, портит городской пейзаж,

И на этом месте бывшего стихийного рынка вырастет очередной пафосный торговый центр, учредителем которого окажется, вдруг, очередной талантливый предприниматель, итал счастливому стечению обстоятельств, родственник городского или областного начальства.
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