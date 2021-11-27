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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:22
Цитата:
Ну да, здравомыслящему человеку должно было быть понятно, что путь в ЕС с Януковичем был практически обеспечен, но нет же...Нужна была революция кострюлеголовых, кстати их как то меньшинство. Вы за них топите? Но продвинули свою революцию, а что дальше?Цитата:
Да их у нас и так хватает. И по секрету не от лучшей жизни на Родине.Цитата:
На пособия не падок, насчёт работы флаг в руки, обиделся сильно да? Что нациков кастрюлеголовыми назвал? А как же остальной народ, что вынужден в Россию и в Европу за заработком ехать?
maxsaf:
Во первых - там их не ждут.
Во первых - там их не ждут.
Ну да, здравомыслящему человеку должно было быть понятно, что путь в ЕС с Януковичем был практически обеспечен, но нет же...Нужна была революция кострюлеголовых, кстати их как то меньшинство. Вы за них топите? Но продвинули свою революцию, а что дальше?Цитата:
maxsaf:
А в третьих - часть из них скоро будет у вас, в качестве беженцев, если заварушка начнется.
А в третьих - часть из них скоро будет у вас, в качестве беженцев, если заварушка начнется.
Да их у нас и так хватает. И по секрету не от лучшей жизни на Родине.Цитата:
maxsaf:
Будут сидеть на тех же пособия, что и вы, ну или если повезет - то будут выполнять ту же работу, что и вы.
Будут сидеть на тех же пособия, что и вы, ну или если повезет - то будут выполнять ту же работу, что и вы.
На пособия не падок, насчёт работы флаг в руки, обиделся сильно да? Что нациков кастрюлеголовыми назвал? А как же остальной народ, что вынужден в Россию и в Европу за заработком ехать?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5830
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:25
Не знал, что революционеров называют кастрюляголовыми..
Интересно..
Интересно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:26
Цитата:
Как и вы, так ведь? Все хотят лучшей жизни. Просто одни сваливают туда, где получше, а другие еще и страну за собой туда тянут.
Цитата:
Ага, щас. И в НАТО заодно, все равно по пути же
elektron:
И по секрету не от лучшей жизни на Родине
И по секрету не от лучшей жизни на Родине
Как и вы, так ведь? Все хотят лучшей жизни. Просто одни сваливают туда, где получше, а другие еще и страну за собой туда тянут.
Цитата:
elektron:
Ну да, здравомыслящему человеку должно было быть понятно, что путь в ЕС с Януковичем был практически обеспечен
Ну да, здравомыслящему человеку должно было быть понятно, что путь в ЕС с Януковичем был практически обеспечен
Ага, щас. И в НАТО заодно, все равно по пути же
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:27
Цитата:
Так это ж ваши братья младшие
elektron:
Что нациков кастрюлеголовыми назвал?
Что нациков кастрюлеголовыми назвал?
Так это ж ваши братья младшие
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:29
Цитата:
А за казахстанцев че не интересуетесь, которые точно так же на заработки мотаться вынуждены?
elektron:
А как же остальной народ, что вынужден в Россию и в Европу за заработком ехать?
А как же остальной народ, что вынужден в Россию и в Европу за заработком ехать?
А за казахстанцев че не интересуетесь, которые точно так же на заработки мотаться вынуждены?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:32
Цитата:
Тех, кто уже там - никто плохо называть не станет. Они же в Европе - значит добились своего.
111:
Так их там и так много, но не в качестве беженцев по моему..
Так их там и так много, но не в качестве беженцев по моему..
Тех, кто уже там - никто плохо называть не станет. Они же в Европе - значит добились своего.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:34
Цитата:
ну почему же не интересуюсь, вот знакомый водителем фуры через польшу устроился. Счас по германии бомбит. Украинцам кстати проще устроится.
maxsaf:
А за казахстанцев че не интересуетесь, которые точно так же на заработки мотаться вынуждены?
А за казахстанцев че не интересуетесь, которые точно так же на заработки мотаться вынуждены?
ну почему же не интересуюсь, вот знакомый водителем фуры через польшу устроился. Счас по германии бомбит. Украинцам кстати проще устроится.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:35
Цитата:
Да я вообще ни за тех ни за других не топлю, просто пытаюсь понять - а зачем обзывать людей? Ну есть претензии - ну обсуди, выскажи. Обзываться зачем?
elektron:
Вы за них топите?
Вы за них топите?
Да я вообще ни за тех ни за других не топлю, просто пытаюсь понять - а зачем обзывать людей? Ну есть претензии - ну обсуди, выскажи. Обзываться зачем?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:36
Цитата:
Ага а после военного переворота точно возмут, да?
maxsaf:
Ага, щас. И в НАТО заодно, все равно по пути же
Ага, щас. И в НАТО заодно, все равно по пути же
Ага а после военного переворота точно возмут, да?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:38
Цитата:
Так можно по идее и пол-России называть, которые тоже в 17 году революционировали, а так ниче путного и ненареволюционировали. Тоже кастрюлеголовые?
111:
Не знал, что революционеров называют кастрюляголовыми.. Интересно..
Не знал, что революционеров называют кастрюляголовыми.. Интересно..
Так можно по идее и пол-России называть, которые тоже в 17 году революционировали, а так ниче путного и ненареволюционировали. Тоже кастрюлеголовые?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2380
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:39
Цитата:
Это - раньше были младшими братьями, а в последние годы говорят один народ.
maxsaf:
Так это ж ваши братья младшие
Так это ж ваши братья младшие
Это - раньше были младшими братьями, а в последние годы говорят один народ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:39
Цитата:
Ну кого я обозвал? Давайте по пунктам. Тех кто с кастрюльками на головах стояли и хотели решить вопрос входа в ЕС? Так они сами с кастрюльками стояли. А остальной народ, что в большинстве против был, почему то не был услышан. Странно да?
maxsaf:
а зачем обзывать людей? Ну есть претензии - ну обсуди, выскажи. Обзываться зачем?
а зачем обзывать людей? Ну есть претензии - ну обсуди, выскажи. Обзываться зачем?
Ну кого я обозвал? Давайте по пунктам. Тех кто с кастрюльками на головах стояли и хотели решить вопрос входа в ЕС? Так они сами с кастрюльками стояли. А остальной народ, что в большинстве против был, почему то не был услышан. Странно да?
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