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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 190 из 190«1...188189190
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:22
#2836
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Цитата:
maxsaf:
Во первых - там их не ждут.

Ну да, здравомыслящему человеку должно было быть понятно, что путь в ЕС с Януковичем был практически обеспечен, но нет же...Нужна была революция кострюлеголовых, кстати их как то меньшинство. Вы за них топите? Но продвинули свою революцию, а что дальше?Цитата:
maxsaf:
А в третьих - часть из них скоро будет у вас, в качестве беженцев, если заварушка начнется.

Да их у нас и так хватает. И по секрету не от лучшей жизни на Родине.Цитата:
maxsaf:
Будут сидеть на тех же пособия, что и вы, ну или если повезет - то будут выполнять ту же работу, что и вы.

На пособия не падок, насчёт работы флаг в руки, обиделся сильно да? Что нациков кастрюлеголовыми назвал? А как же остальной народ, что вынужден в Россию и в Европу за заработком ехать?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5830
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:25
#2837
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Не знал, что революционеров называют кастрюляголовыми..
Интересно..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14228
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:26
#2838
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Цитата:
elektron:
И по секрету не от лучшей жизни на Родине

Как и вы, так ведь? Все хотят лучшей жизни. Просто одни сваливают туда, где получше, а другие еще и страну за собой туда тянут.

Цитата:
elektron:
Ну да, здравомыслящему человеку должно было быть понятно, что путь в ЕС с Януковичем был практически обеспечен

Ага, щас. И в НАТО заодно, все равно по пути же
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14228
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:27
#2839
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Цитата:
elektron:
Что нациков кастрюлеголовыми назвал?

Так это ж ваши братья младшие :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14228
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:29
#2840
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Цитата:
elektron:
А как же остальной народ, что вынужден в Россию и в Европу за заработком ехать?

А за казахстанцев че не интересуетесь, которые точно так же на заработки мотаться вынуждены?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14228
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:32
#2841
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Цитата:
111:
Так их там и так много, но не в качестве беженцев по моему..

Тех, кто уже там - никто плохо называть не станет. Они же в Европе - значит добились своего.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:34
#2842
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Цитата:
maxsaf:
А за казахстанцев че не интересуетесь, которые точно так же на заработки мотаться вынуждены?

ну почему же не интересуюсь, вот знакомый водителем фуры через польшу устроился. Счас по германии бомбит. Украинцам кстати проще устроится.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14228
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:35
#2843
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Цитата:
elektron:
Вы за них топите?

Да я вообще ни за тех ни за других не топлю, просто пытаюсь понять - а зачем обзывать людей? Ну есть претензии - ну обсуди, выскажи. Обзываться зачем?
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:36
#2844
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Цитата:
maxsaf:
Ага, щас. И в НАТО заодно, все равно по пути же

Ага а после военного переворота точно возмут, да? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14228
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:38
#2845
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Цитата:
111:
Не знал, что революционеров называют кастрюляголовыми.. Интересно..

Так можно по идее и пол-России называть, которые тоже в 17 году революционировали, а так ниче путного и ненареволюционировали. Тоже кастрюлеголовые?
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2380
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:39
#2846
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Цитата:
maxsaf:
Так это ж ваши братья младшие


Это - раньше были младшими братьями, а в последние годы говорят один народ.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:39
#2847
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Цитата:
maxsaf:
а зачем обзывать людей? Ну есть претензии - ну обсуди, выскажи. Обзываться зачем?

Ну кого я обозвал? Давайте по пунктам. Тех кто с кастрюльками на головах стояли и хотели решить вопрос входа в ЕС? Так они сами с кастрюльками стояли. :lol: А остальной народ, что в большинстве против был, почему то не был услышан. Странно да?
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