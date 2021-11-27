Отправлено: - 12:22

maxsaf:

Во первых - там их не ждут.

maxsaf:

А в третьих - часть из них скоро будет у вас, в качестве беженцев, если заварушка начнется.

maxsaf:

Будут сидеть на тех же пособия, что и вы, ну или если повезет - то будут выполнять ту же работу, что и вы.

Цитата:Ну да, здравомыслящему человеку должно было быть понятно, что путь в ЕС с Януковичем был практически обеспечен, но нет же...Нужна была революция кострюлеголовых, кстати их как то меньшинство. Вы за них топите? Но продвинули свою революцию, а что дальше?Цитата:Да их у нас и так хватает. И по секрету не от лучшей жизни на Родине.Цитата:На пособия не падок, насчёт работы флаг в руки, обиделся сильно да? Что нациков кастрюлеголовыми назвал? А как же остальной народ, что вынужден в Россию и в Европу за заработком ехать?