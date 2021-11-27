Отправлено: - 12:13

elektron:

Да и Украина возможно действительно была бы в Европе.

[Исправлено: maxsaf, 27.11.2021 - 12:23]

Цитата:Аналитика 80 уровня. Во первых - там их не ждут. Во вторых - тут их не отпускают. А в третьих - часть из них скоро будет у вас, в качестве беженцев, если заварушка начнется. Будут сидеть на тех же пособия, что и вы, ну или если повезет - то будут выполнять ту же работу, что и вы. А теперь найдите десять различий между электроном, и якобы "кастрюлеголовыми". Я не вижу ни одного. У нас работает парень из Украины. Нормальный чел, IP - телефонией занимается, SIP знает от и до. Не видел я никакой кастюли у него на голове. И вообще, что за привычка дурная людей обзывать?