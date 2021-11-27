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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 09:43
судя по форуму среди переселенцев в Россию счет 1-2 не в пользу Путина.
ну кто свою позицию обозначил ясно.
почему то вот так, видать не оправдались ожидания от переселения.
ну кто свою позицию обозначил ясно.
почему то вот так, видать не оправдались ожидания от переселения.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 09:48
а вот по Германии 2-0
в пользу Путина.
в пользу Путина.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 10:18
И не спится же людям. Цитата:
Так я и не ругаюсь. А насчёт защищать, просто надоело уже одно и тоже каждый вечер - ночь - день на форуме, срачь.
Уже не ваш земляк:
Не стоит ругаться с другими участниками Форума, чтобы защитить одного индивида. Но дело твоё!
Не стоит ругаться с другими участниками Форума, чтобы защитить одного индивида. Но дело твоё!
Так я и не ругаюсь. А насчёт защищать, просто надоело уже одно и тоже каждый вечер - ночь - день на форуме, срачь.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 10:33
Цитата:
Ничего он не объявлял. Ему подсунули аудиозапись с якобы разговором Ахметова и кого-то из России. Но он сказал что не верит в это. Да и сейчас не делается так революция - вся подготовка и призывы в социальных сетях. На майдан все кому не лень звали.
alex_60:
ЗЕ обьявил что 1-2 декабря на Украине будет государственный переворот.
ЗЕ обьявил что 1-2 декабря на Украине будет государственный переворот.
Ничего он не объявлял. Ему подсунули аудиозапись с якобы разговором Ахметова и кого-то из России. Но он сказал что не верит в это. Да и сейчас не делается так революция - вся подготовка и призывы в социальных сетях. На майдан все кому не лень звали.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 10:35
Цитата:
Кастрюлько-головые всё никак не успокоятся.
Victor Yang:
На майдан все кому не лень звали.
На майдан все кому не лень звали.
Кастрюлько-головые всё никак не успокоятся.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 553
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 10:39
Когда я приехал в город, увидел 2 бюста Героев Советского Союза. Потом количество бюстов начало увеличиваться в геометрической прогрессии. Если Марик покопается в архивах, и узнает подробно о своем деде. Ему придется заказывать бюст за свой счет и отвозить в Федоровку. А нам форумчанам извиниться перед ним! Как то так!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 10:40
Цитата:
Dw.de
//Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владеет информацией о подготовке государственного переворота с участием России. Переворот запланирован на 1-2 декабря, указал он в пятницу, 26 ноября, в Киеве, где проходит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". В подготовке путча участвует окружение олигарха Рината Ахметова, при этом бизнесмена "подставляют", заявил Зеленский, сославшись на данные спецслужб. "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины.////
Victor Yang:
Ничего он не объявлял.
Ничего он не объявлял.
Dw.de
//Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владеет информацией о подготовке государственного переворота с участием России. Переворот запланирован на 1-2 декабря, указал он в пятницу, 26 ноября, в Киеве, где проходит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". В подготовке путча участвует окружение олигарха Рината Ахметова, при этом бизнесмена "подставляют", заявил Зеленский, сославшись на данные спецслужб. "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины.////
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 10:58
Цитата:
Люди к вам в европу хотят, а вы их обзываете ) Или скажете то раз это не со зла - значит не обидно? Или ваши знакомые просят их так называть
elektron:
Кастрюлько-головые всё никак не успокоятся.
Кастрюлько-головые всё никак не успокоятся.
Люди к вам в европу хотят, а вы их обзываете ) Или скажете то раз это не со зла - значит не обидно? Или ваши знакомые просят их так называть
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 11:14
Цитата:
Не мои знакомые их так же называют. Ведь если бы не они (кастрюлько-головые) то и всего того, что сегодня имеем не было бы. Да и Украина возможно действительно была бы в Европе. Ну а так, то что есть сегодня, это успехи кастрюлеголовых.
maxsaf:
Или ваши знакомые просят их так называть
Или ваши знакомые просят их так называть
Не мои знакомые их так же называют. Ведь если бы не они (кастрюлько-головые) то и всего того, что сегодня имеем не было бы. Да и Украина возможно действительно была бы в Европе. Ну а так, то что есть сегодня, это успехи кастрюлеголовых.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 11:28
Цитата:
Да, он Герой и что?
Ты долго будешь косточки умершему Герою мыть?
Уже не ваш земляк:
оцифрованный тут заявил, что у него дед, ни много ни мало - Герой Советского Союза. Именно
оцифрованный тут заявил, что у него дед, ни много ни мало - Герой Советского Союза. Именно
Да, он Герой и что?
Ты долго будешь косточки умершему Герою мыть?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 11:38
Цитата:
И?
Ты мне не писал ничего, это во первых.
Ты пишешь на форум.
И во втооых еще раз говорю, не надо врать..
Don Julio:
то по децки, но пися Марику и
то по децки, но пися Марику и
И?
Ты мне не писал ничего, это во первых.
Ты пишешь на форум.
И во втооых еще раз говорю, не надо врать..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 11:44
Цитата:
Ничего я тебе не объяснял.
Опять врешь?
А вруны не нужны нигде..
Даже в России..
Со временем и оттуда побежишь..
Don Julio:
мне и марик и другие объясняют
мне и марик и другие объясняют
Ничего я тебе не объяснял.
Опять врешь?
А вруны не нужны нигде..
Даже в России..
Со временем и оттуда побежишь..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:13
Цитата:
Аналитика 80 уровня. Во первых - там их не ждут. Во вторых - тут их не отпускают. А в третьих - часть из них скоро будет у вас, в качестве беженцев, если заварушка начнется. Будут сидеть на тех же пособия, что и вы, ну или если повезет - то будут выполнять ту же работу, что и вы. А теперь найдите десять различий между электроном, и якобы "кастрюлеголовыми". Я не вижу ни одного. У нас работает парень из Украины. Нормальный чел, IP - телефонией занимается, SIP знает от и до. Не видел я никакой кастюли у него на голове. И вообще, что за привычка дурная людей обзывать?
[Исправлено: maxsaf, 27.11.2021 - 12:23]
elektron:
Да и Украина возможно действительно была бы в Европе.
Да и Украина возможно действительно была бы в Европе.
Аналитика 80 уровня. Во первых - там их не ждут. Во вторых - тут их не отпускают. А в третьих - часть из них скоро будет у вас, в качестве беженцев, если заварушка начнется. Будут сидеть на тех же пособия, что и вы, ну или если повезет - то будут выполнять ту же работу, что и вы. А теперь найдите десять различий между электроном, и якобы "кастрюлеголовыми". Я не вижу ни одного. У нас работает парень из Украины. Нормальный чел, IP - телефонией занимается, SIP знает от и до. Не видел я никакой кастюли у него на голове. И вообще, что за привычка дурная людей обзывать?
[Исправлено: maxsaf, 27.11.2021 - 12:23]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:16
Цитата:
Так их там и так много, но не в качестве беженцев по моему..
maxsaf:
третьих - часть из них скоро будет у вас, в качестве беженцев, если
третьих - часть из них скоро будет у вас, в качестве беженцев, если
Так их там и так много, но не в качестве беженцев по моему..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:21
Цитата:
Так называют не всех украинцев, а только активных участников майдана.
maxsaf:
Не видел я никакой костюли у него на голове. И вообще, что за привычка дурная людей обзывать?
Не видел я никакой костюли у него на голове. И вообще, что за привычка дурная людей обзывать?
Так называют не всех украинцев, а только активных участников майдана.
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