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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14377
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 09:43
#2821
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судя по форуму среди переселенцев в Россию счет 1-2 не в пользу Путина.
ну кто свою позицию обозначил ясно.
почему то вот так, видать не оправдались ожидания от переселения.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14377
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 09:48
#2822
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а вот по Германии 2-0
в пользу Путина.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 10:18
#2823
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И не спится же людям. :lol: Цитата:
Уже не ваш земляк:
Не стоит ругаться с другими участниками Форума, чтобы защитить одного индивида. Но дело твоё!

Так я и не ругаюсь. А насчёт защищать, просто надоело уже одно и тоже каждый вечер - ночь - день на форуме, срачь.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14581
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 10:33
#2824
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Цитата:
alex_60:
ЗЕ обьявил что 1-2 декабря на Украине будет государственный переворот.

Ничего он не объявлял. Ему подсунули аудиозапись с якобы разговором Ахметова и кого-то из России. Но он сказал что не верит в это. Да и сейчас не делается так революция - вся подготовка и призывы в социальных сетях. На майдан все кому не лень звали.
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 10:35
#2825
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Цитата:
Victor Yang:
На майдан все кому не лень звали.

Кастрюлько-головые всё никак не успокоятся. ;-)
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
553
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 10:39
#2826
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Когда я приехал в город, увидел 2 бюста Героев Советского Союза. Потом количество бюстов начало увеличиваться в геометрической прогрессии. Если Марик покопается в архивах, и узнает подробно о своем деде. Ему придется заказывать бюст за свой счет и отвозить в Федоровку. А нам форумчанам извиниться перед ним! Как то так!
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14377
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 10:40
#2827
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Цитата:
Victor Yang:
Ничего он не объявлял.


Dw.de
//Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владеет информацией о подготовке государственного переворота с участием России. Переворот запланирован на 1-2 декабря, указал он в пятницу, 26 ноября, в Киеве, где проходит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". В подготовке путча участвует окружение олигарха Рината Ахметова, при этом бизнесмена "подставляют", заявил Зеленский, сославшись на данные спецслужб. "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины.////
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14228
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 10:58
#2828
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Цитата:
elektron:
Кастрюлько-головые всё никак не успокоятся.

Люди к вам в европу хотят, а вы их обзываете ) Или скажете то раз это не со зла - значит не обидно? Или ваши знакомые просят их так называть ;-)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 11:14
#2829
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Цитата:
maxsaf:
Или ваши знакомые просят их так называть

Не мои знакомые их так же называют. ;-) Ведь если бы не они (кастрюлько-головые) то и всего того, что сегодня имеем не было бы. Да и Украина возможно действительно была бы в Европе. Ну а так, то что есть сегодня, это успехи кастрюлеголовых. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5830
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 11:28
#2830
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
оцифрованный тут заявил, что у него дед, ни много ни мало - Герой Советского Союза. Именно

Да, он Герой и что?
Ты долго будешь косточки умершему Герою мыть?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5830
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 11:38
#2831
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Цитата:
Don Julio:
то по децки, но пися Марику и

И?
Ты мне не писал ничего, это во первых.
Ты пишешь на форум.
И во втооых еще раз говорю, не надо врать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5830
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 11:44
#2832
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Цитата:
Don Julio:
мне и марик и другие объясняют

Ничего я тебе не объяснял.
Опять врешь?
А вруны не нужны нигде..
Даже в России..
Со временем и оттуда побежишь..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14228
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:13
#2833
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Цитата:
elektron:
Да и Украина возможно действительно была бы в Европе.

Аналитика 80 уровня. Во первых - там их не ждут. Во вторых - тут их не отпускают. А в третьих - часть из них скоро будет у вас, в качестве беженцев, если заварушка начнется. Будут сидеть на тех же пособия, что и вы, ну или если повезет - то будут выполнять ту же работу, что и вы. А теперь найдите десять различий между электроном, и якобы "кастрюлеголовыми". Я не вижу ни одного. У нас работает парень из Украины. Нормальный чел, IP - телефонией занимается, SIP знает от и до. Не видел я никакой кастюли у него на голове. И вообще, что за привычка дурная людей обзывать?

[Исправлено: maxsaf, 27.11.2021 - 12:23]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5830
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:16
#2834
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Цитата:
maxsaf:
третьих - часть из них скоро будет у вас, в качестве беженцев, если

Так их там и так много, но не в качестве беженцев по моему..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14581
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 12:21
#2835
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Цитата:
maxsaf:
Не видел я никакой костюли у него на голове. И вообще, что за привычка дурная людей обзывать?

Так называют не всех украинцев, а только активных участников майдана.
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