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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14376
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 09:43
#2821
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судя по форуму среди переселенцев в Россию счет 1-2 не в пользу Путина.
ну кто свою позицию обозначил ясно.
почему то вот так, видать не оправдались ожидания от переселения.
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14376
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 09:48
#2822
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а вот по Германии 2-0
в пользу Путина.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8215
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 10:18
#2823
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И не спится же людям. :lol: Цитата:
Уже не ваш земляк:
Не стоит ругаться с другими участниками Форума, чтобы защитить одного индивида. Но дело твоё!

Так я и не ругаюсь. А насчёт защищать, просто надоело уже одно и тоже каждый вечер - ночь - день на форуме, срачь.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14580
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 10:33
#2824
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Цитата:
alex_60:
ЗЕ обьявил что 1-2 декабря на Украине будет государственный переворот.

Ничего он не объявлял. Ему подсунули аудиозапись с якобы разговором Ахметова и кого-то из России. Но он сказал что не верит в это. Да и сейчас не делается так революция - вся подготовка и призывы в социальных сетях. На майдан все кому не лень звали.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8215
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 10:35
#2825
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Цитата:
Victor Yang:
На майдан все кому не лень звали.

Кастрюлько-головые всё никак не успокоятся. ;-)
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
553
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.11.21 - 10:39
#2826
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Когда я приехал в город, увидел 2 бюста Героев Советского Союза. Потом количество бюстов начало увеличиваться в геометрической прогрессии. Если Марик покопается в архивах, и узнает подробно о своем деде. Ему придется заказывать бюст за свой счет и отвозить в Федоровку. А нам форумчанам извиниться перед ним! Как то так!
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